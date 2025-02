Cochilos da tarde aumentam sua solução de problemas, os resultados do estudo

Um novo estudo sugere que os cochilos da tarde aumentam as habilidades de resolução de problemas do cérebro, com Movimento rápido dos olhos (REM) Sono – a fase do sonho do sono, teoricamente ligado Armazenar memórias e o tratamento de emoções – particularmente importante.





Pesquisadores da Texas State University testaram problemas analógicos, onde nossos cérebros resolvem problemas usando métodos bem -sucedidos aplicados a problemas semelhantes no passado. Eles descobriram que as toalhas de mesa eram melhores nessas estradas mentais em direção a soluções.





“Os resultados atuais indicam que, quando um problema parece insolúvel, a frase” apenas dormir nela “pode ​​usar um pouco de mérito, especialmente se o sono incluir REM”. para escrever Pesquisadores de seu artigo publicado.





“Esse estágio do sono pode desempenhar um papel fundamental no melhor uso de experiências passadas, estabelecendo e fortalecendo associações que não são óbvias em nossas vidas despertadas”.

O estudo envolveu 58 participantes, que mostraram uma série de problemas seguidos por suas soluções. Em seguida, eles receberam outro conjunto de problemas semelhantes – com este segundo conjunto, não havia soluções anexadas, mas os quebra -cabeças poderiam ser discutidos usando os mesmos processos mentais que o primeiro lote.





Houve então uma lacuna de dois horas, durante a qual 28 voluntários tiraram uma soneca de 110 minutos, enquanto os outros 30 foram convidados a permanecer acordados. O grupo NAP teve seu tempo é quantificado usando fones de ouvido EEG enquanto eles dormiam.





Após o intervalo, a experiência continuou dando a todos os participantes a chance de olhar novamente para os problemas que eles não haviam resolvido a partir do segundo set.





Aqueles que tiraram a soneca provaram ser melhor resolvidos os problemas que os atingiram pela primeira vez, e a quantidade de sono paradoxal que eles tiveram foi associada à probabilidade de resolver esses problemas. Isso apesar das toalhas de mesa e não-nappeurs que marcaram da mesma maneira em resolver problemas antes do intervalo.





Os Nakers também foram melhores que o grupo de despertar para perceber as semelhanças entre os problemas nos primeiros e os segundos conjuntos.





“Esses resultados indicam que o sono melhora a capacidade de resolver problemas -alvo que não poderiam ser resolvidos inicialmente e sugerem que o sono paradoxal melhora o uso da transferência analógica, destacando os pontos comuns entre os problemas de fonte e o alvo despercebido antes de uma soneca”, ” para escrever pesquisadores.





Não podemos ter certeza de que há uma causa e um efeito direto aqui, mas é um link forte. Esses resultados também se integram com Pesquisa anterior O sono está associado a melhores habilidades criativas de solução de problemas e melhor agilidade mental em uma variedade de áreas.





Quanto ao carteiro paradoxal do sono, os pesquisadores pensam que a maneira como esse estádio do sono nos ajuda Conectar novas memórias ao antigo Isso pode ter vantagens com esses tipos de quebra -cabeças, onde as habilidades existentes devem ser lembradas.





Pode ser difícil fazer com que seu chefe lhe dê uma janela de soneca de 110 minutos para aumentar sua produtividade da tarde – mas este estudo mostra que podemos nos tornar melhores problemas após uma soneca.





“O sono REM pode ser necessário para facilitar a solução de problemas quando requer uma recombinação ativa de elementos problemáticos, como acontece durante a solução criativa de problemas”, ” para escrever pesquisadores.

A pesquisa foi publicada no Journal of Sleep Research.