Coindcx traz campanha de literatura criptográfica ‘Bitcoin Chai Cafe’ para barracas de chá em Mumbai

A Coindcx anunciou um novo projeto de alfabetização de criptografia em Mumbai e tenta iniciar discussões nos ativos de criptografia e digital para um local de encontro democrático na cidade – barracas de chá. Apelidado de ‘Bitcoin Chai Cafe’, a mais recente iniciativa da Indian Crypto Exchange foi projetada para promover conversas relacionadas a criptografia para os estábulos de chá que freqüentam um grupo de empregos, estudantes e outras idade. A empresa está analisando a conscientização de criptografia expandida além dos círculos usuais do Web3 para as comunidades e estudantes financeiros convencionais.

A Crypto quase disse para introduzir “cafés chai” nas rodas nos hotspots financeiros e nos parques tecnológicos da cidade, como parte da campanha. Além das barracas de chá locais também fornecidas com copos de notificação de criptografia que apresentam referências relacionadas ao Bitcoin, espera-se que a troca seja discussões de faísca em pessoas nas barracas de chá.

“Assim como os investidores têm tradição ligada ao Chai nas tendências do mercado, imaginamos uma cultura semelhante de emergir em torno de criptografia emergente de futebol. Isso nos inspirou a desenvolver um indiano e cavando organicamente conversas em torno da criptografia”, o crescimento principal e O oficial de marketing Prashant Verma disse estar preparado.

Nos últimos anos, a criptografia na Índia mostrou sinais de expansão, apesar da falta de estrutura regulatória para governar o setor. Em novembro de 2024, a Bharat Web3 Association reivindicou em um relatório e o ecossistema Web3 da Índia, compreende 400 empresas. Os estados Karnataka, Maharashtra, Telangana, Haryana e Uttar Pradesh, e o relatório disse que estão se tornando pontos de acesso para negócios relacionados a criptografia. No ano passado, na região e liderou o índice de países da Chapesysis que levam à adoção de criptografia ao segundo ano consecutivo.

Os bens criptográficos são de natureza volátil e, com seu bem digital, sem comemorar pode liderar fortes danos. Na semana de blockchain da Índia, realizada em Bengaluru em dezembro de 2024, as partes interessadas da indústria da Web3 costumavam pedir aos membros da cidade que criassem uma conscientização de criptografia e diálogo aberto em investidores e entusiastas.

No ano passado, as empresas de criptografia como Coindcx e Mudrex divulgaram campanhas semelhantes para criar conscientização entre a Cidade dos Investidores de maneiras seguras para se envolver com esses bens de criptografia voláteis.