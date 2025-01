Coloquei uma ventosa na TV OLED sem fio na parede. Eu nunca mais serei o mesmo

Curiosamente, alguém fez uma TV que pode ser fixada na parede com grandes ventosas. Funciona com baterias embutidas e foi projetado para ser levado para qualquer lugar. E o mais interessante, para mim, é que você pode comprar um agora mesmo.

A Displace TV é uma startup que lançou seu primeiro protótipo de TV de parede de 55 polegadas há dois anos, mas nunca pegou. Desde então, a empresa refinou o design, adicionou uma tela menor e adicionou um pouco de IA. Ele Mova a televisão Está em pré-venda hoje, a partir de US$ 1.499, e será lançado nesta primavera.

Veja isto: Desloque a TV de 55 polegadas pendurada na parede com ventosas 03:15

Esse preço tem um problema: ele só estará disponível durante a CES 2025, a bonança anual de tecnologia que acontece agora em Las Vegas. Durante esse período, a Displace TV está oferecendo um desconto de US$ 1.000 em todas as suas TVs. Assim que o show terminar, em 10 de janeiro, o desconto expira. Veja como os preços são divididos: Observe que as pré-encomendas exigem um depósito reembolsável de 10%.

Remove TV Basic (27 polegadas): $ 1.499 agora, $ 2.499 após CES

Remove TV Basic (55 polegadas): $ 2.499 agora, $ 3.499 após CES

Displace TV Pro (27 polegadas): $ 2.999 agora, $ 3.999 após CES

Displace TV Pro (55 polegadas): $ 4.999 agora, $ 5.999 após CES

A principal diferença entre os modelos Pro e Basic é que apenas o Pro possui ventosas. O Pro também vem com um sistema de alto-falantes totalmente removível que ajuda a prolongar a vida útil da bateria. Todas as telas da Displace TV são OLED, oferecendo a melhor qualidade de imagem disponível.

Esta TV Displace de 27 polegadas está conectada a uma geladeira. James Martin/CNET

O conceito do Displace é uma televisão totalmente wireless e fácil de levar para qualquer lugar. Suas baterias integradas significam que você não precisará conectar um cabo de alimentação para assistir e possui streaming Wi-Fi para que você não precise conectar nenhum dispositivo para assistir programas de TV e filmes.

Todos os modelos de TV Displace possuem pequenos pés que podem aparecer dentro do gabinete e desaparecer quando a TV é pendurada na parede. James Martin/CNET

Pratique com Displace TV

A empresa revelou sua linha de TVs aqui na CES 2025, e tive a oportunidade de conferir a TV em uma sessão de demonstração exclusiva que o Displace apresentou para a CNET em um Airbnb fora da Strip em Las Vegas. Venho cobrindo CES e TVs há mais de duas décadas e nunca experimentei nada parecido com essa demonstração.

Ao lado da piscina havia uma Displace TV Basic sem fio de 55 polegadas, apoiada em perninhas e funcionando com bateria. Peguei e movi usando as alças embutidas, muito fácil. Mas a parte realmente impressionante veio quando consegui usar o Displace TV Pro e seu sistema de ventosa.

Aqui tenho um Displace TV Pro de 55 polegadas em minhas mãos. Quatro ventosas na parte traseira permitem desafiar a gravidade. James Martin/CNET

Na cozinha havia um Pro de 27 polegadas preso à geladeira. Apertei um pequeno botão embutido na alça e depois que um cronômetro na tela indicou que estava pronto (e me avisou para segurar), senti seu peso e puxei-o para fora com facilidade. Para colocá-lo de volta, levantei-o e um indicador apareceu para me ajudar a nivelar a tela. Apertei um joystick embutido e outra tela apareceu, representando as duas ventosas na parte traseira, com temporizadores e um indicador mostrando como as ventosas aumentavam a sucção até ficarem verdes.

Apareceu uma mensagem dizendo que eu poderia ir embora, o que fiz com certa apreensão. Fiquei impressionado ao ver a TV ali pendurada, desafiando a gravidade, funcionando exatamente como uma TV normal, com aplicativos e menu na tela.

É assim que ficam as ventosas desdobradas na geladeira. James Martin/CNET

O processo foi o mesmo com o modelo de 55 polegadas e igualmente impressionante, embora um pouco mais difícil porque a TV era mais pesada. Mas a combinação de avisos na tela e enormes ventosas me garantiram que a TV ridiculamente cara realmente ficaria pendurada ali. A televisão também tem um sistema de segurança do trem de pouso projetado para evitar que a TV caia no chão caso o painel sucumba à gravidade (não estava pronto para a demonstração).

No seu aspecto mais elegante, a TV é em tela cheia, mas também possui uma variedade de pop-ups. A porta de carregamento sai lateralmente e você pode deixá-la conectada como uma TV normal. No lado oposto, uma porta USB-C pop-up permite conectar dispositivos HDMI (por meio de um cabo USB para HDMI). Outra pequena bandeja, disponível apenas nos tamanhos de 55 polegadas, aparece e permite conectar um Roku Stick ou outro streamer e ocultá-lo dentro. No topo há uma câmera pop-up. Na parte inferior existe um par de pernas que permitem que a televisão permaneça na posição vertical. Se quiser aproveitar vários profissionais, você pode mesclá-los em um “video wall”.

Entre os inúmeros pop-ups está um carrinho HDMI que pode armazenar dispositivos de streaming fora da vista. James Martin/CNET

O Pro também vem com uma barra de som e sistema de alto-falantes, ambos removíveis por meio de suportes pop-up. O Basic também pode suportar esses alto-falantes, mas eles não estão incluídos. Adicionar qualquer um desses alto-falantes, que possuem suas próprias baterias integradas, aumenta a vida útil da bateria da TV.

Sem alto-falantes conectados, o Pro dura cerca de oito horas com brilho máximo. O Basic tem metade da capacidade da bateria embutida, por isso dura de três a quatro horas. Conectar o conjunto completo de alto-falantes aumenta significativamente a vida útil da bateria, até 60 horas para o Pro.

O controle remoto Displace TV possui painel de toque e botões programáveis. James Martin/CNET

O controle remoto da Displace TV também é único. Parecia um telefone na minha mão e sua superfície é dominada por um touchpad com áreas de rolagem que se comportavam de maneira suave e exata como eu esperava, permitindo-me mover um ponteiro pela tela e percorrer os menus. No topo estão seis botões, um dos quais é programável (eu tinha o atalho CNET para minha demonstração).

A empresa também incorpora seu sistema operacional proprietário chamado Displace OS. Ele usa um agente de IA para facilitar as tarefas, desde funções de streaming e produtividade (como envio de e-mails) até compartilhamento de viagens e entrega de comida, com comandos de voz. Um teclado e mouse sem fio também podem ser conectados à TV para facilitar determinadas tarefas.

Não consegui testar os agentes para minha demonstração, mas gostei do fato de a TV ter essencialmente um navegador integrado, permitindo fácil acesso não apenas a serviços de streaming, mas também a sites como o CNET.

É aqui que afirmo o óbvio: este é um produto caro e relativamente de nicho. Se você deseja uma TV alimentada por bateria, é muito fácil conectar uma TV normal a uma estação de energia portátil e economizar centenas ou até milhares de dólares. Se você quiser uma tela externa, um projetor portátil alimentado por bateria é muito mais barato e tem uma imagem maior.

O Displace TV Pro de 55 polegadas será lançado a partir de 28 de março, enquanto o Pro menor e ambos os tamanhos Basic serão lançados logo depois, de acordo com a Displace TV. Procure uma análise completa da CNET naquele momento.

