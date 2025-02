Coma 30 plantas por semana: uma dieta mais saudável ou apenas um gadget?

Quanto mais você inclui plantas em sua dieta, o Mais benefícios à saúde você perceber. É por isso Diretrizes de saúde pública há muito incentivamos as pessoas a comer pelo menos Cinco porções de frutas e vegetais por dia.





Mas o 30 plantas por semana O desafio on -line que circula on -line sugere que, em vez de apenas visar comer cinco porções por dia, devemos preferir comer 30 alimentos vegetais diferentes por semana para melhorar nossa saúde.





Frutas, vegetais, legumes, nozes, sementes, grãos integrais, ervas e especiarias tinham como parte da planta.





Alguns defensores de a abordagem até criado regras básicas E gerou um sistema de pontos que fornecem um ponto a cada tipo de planta que você consome.





No entanto, nem todas as plantas contam como um ponto completo. Por exemplo, ervas e especiarias contam apenas como um quarto de um ponto de vegetais. Produtos vegetais refinados, como sucos de frutas ou grãos transformados inteiros (como pão branco), não contam nada.





Recomendações alimentares atuais do NHS Em torno de frutas e vegetais (como a mensagem de cinco dias) enfatizam a quantidade – garantem que as pessoas comam frutas, vegetais e grãos integrais suficientes para obter todos os nutrientes essenciais e as fibras das quais seus corpos precisam.





No entanto, a abordagem das 30 plantas move a atenção da diversidade – argumentando que comer uma grande variedade de alimentos vegetais oferece maiores benefícios à saúde do que comer a quantidade recomendada de algumas frutas e vegetais selecionados.





Então, comer 30 plantas por semana oferece benefícios adicionais à saúde do consumo de cinco porções por dia?





Explore a ciência

O desafio de 30 plantas por semana é baseado em O Projeto Americano -Um estudo de ciências cidadãs de 10.000 participantes dos Estados Unidos, Reino Unido e Austrália.





Os resultados sugerem que as pessoas que comem uma variedade maior de alimentos à base de plantas a cada semana têm um Microbioma intestinal mais diversificado Comparado àqueles que comem menos plantas. O microbioma intestinal refere -se aos bilhões de bactérias, vírus, fungos e microorganismos que vivem em nosso trato digestivo.





Pesquisas mostram que um microbioma mais diversificado está associado a um menor risco de doença crônicamelhorar função imunológica E até Melhoria da saúde mental.





Portanto, em termos simples, parece que quanto mais comemos diversidade vegetal, mais a população de micróbios que vivem em nosso intestino é diversa. Isso leva a uma melhor saúde geral.





Mas comer 30 plantas realmente oferece um número maior de vantagens Mensagens atuais de saúde pública? Eles recomendam comer pelo menos cinco porções de frutas e vegetais diariamente, escolhendo carboidratos inteiros e limitando o açúcar refinado, o máximo possível de carnes e alimentos transformados.

A propósito, pesquisas mostram que Siga estas recomendações também leva a uma vantagem Microbioma intestinal diversificado E melhores resultados de saúde em relação àqueles que não atendem às recomendações.





Assim, parece que seguir as recomendações atuais de saúde pública ou o 30 regime de plantas melhorará a diversidade microbiana e terá benefícios à saúde. Embora 30 seja um alvo significativo e realista, é importante reconhecer que pequenas mudanças duradouras também podem ter um impacto duradouro na saúde.





Mudanças na dieta

Como qualquer tendência, a mensagem das 30 plantas não deixa de ter suas desvantagens. Uma grande preocupação é a acessibilidade. A compra de 30 alimentos vegetais diferentes a cada semana pode ser cara – o que pode exacerbar as desigualdades de saúde existentes.





Existem maneiras de contornar essas limitações, como comprar peças a granel e congelamento, usando frutas enlatadas e congeladas, vegetais, legumes e lentes e planejamento de refeições para reduzir o desperdício de alimentos.

No entanto, essas soluções geralmente exigem recursos adicionais, como armazenamento, espaço de cozimento e tempo – o que pode não ser possível para todos.





Há também o risco de que a mensagem simplifique excessivamente a complexidade dos conselhos de saúde pública – potencialmente negligenciando a importância dos nutrientes individuais e do equilíbrio alimentar global.





Por outro lado, há um forte argumento, segundo o qual o desafio das 30 plantas por semana é simplesmente o mesmo, o velho conselho de saúde pública envolta de uma maneira um pouco diferente e mais envolvente. Como nutricionista, eu gosto disso.





As mensagens de saúde pública atuais sobre alimentos, nutrição e estilo de vida não vêem. Apesar do Prova dessas diretrizestaxas de Vida como Os problemas de saúde estão aumentando. Não é que essas recomendações não funcionem – é apenas uma população, achamos difícil segui -las.





O desafio de 30 plantas por semana é uma mensagem positiva que incentiva a adicionar mais variedade – em vez de restringir os alimentos. Se as pessoas são incentivadas a comer mais alimentos baseados em plantas, elas podem naturalmente mover escolhas menos nutritivas – o que é uma vitória para a saúde.





Se você está pensando em experimentar o desafio de 30 plantas por semana, aqui estão algumas maneiras fáceis de aumentar a variedade de sua dieta:

Troque seus carboidratos: troca pão branco, arroz ou macarrão por pão, arroz ou macarrão de grãos integrais. Você também pode considerar carboidratos alternativos de grãos inteiros, como quinoa ou cuscuz de grãos inteiros. Inclua nozes e sementes: facilmente negligenciado, mas um meio de esforço para adicionar diversidade. Uma pequena alça faz parte. Adicione pulsos e lentes: adicione as lentes a um prato de carne (como espaguete de bolonhesa) para proteínas adicionais e mais pontos de planta. Compre alimentos enlatados e congelados: encha baías congeladas, legumes misturados, feijão enlatado e grão de bico para facilitar a fabricação da variedade de plantas e mais acessíveis.

O desafio de comer 30 plantas diferentes é uma maneira emocionante e positiva de potencialmente incentivar escolhas nutritivas. No entanto, ainda não entendemos completamente sua aceitabilidade ou seu impacto nas escolhas alimentares nos contextos do mundo real.

Embora as evidências científicas apóiem ​​fortemente as vantagens da diversidade de usinas de saúde, seria útil coletar mais pesquisas sobre sua eficiência prática antes de integrá -la às mensagens de saúde pública.

Aisling PigottFalante, dietética, Universidade Metropolitana de Cardiff

Este artigo é republicado de A conversa Sob uma licença criativa de comunicação. Leia Artigo original.