Coma dietas à base de plantas para humanos mais velhos, sugerem pesquisas

Uma revelação significativa sobre os hábitos alimentares dos primeiros antepassados ​​humanos sugere uma forte dependência de alimentos à base de plantas, em vez do consumo de carne. A evidência fóssil dos dentes do Australopithecus africano forneceu uma imagem mais clara das suas preferências de pureza. Estas descobertas, baseadas na composição química do esmalte dentário, indicam que esta primeira espécie bípede, há 3 milhões de anos, poderia subsistir em grande parte da vegetação e, possivelmente, de outras fontes de energia que não a carne.

Estudo analisa dentes fossilizados em busca de pistas

De acordo com um * estudar Publicado na Science, os pesquisadores analisaram material orgânico contendo nitrogênio no esmalte de dentes fósseis de um Australopithecus africano. Um total de 43 espécimes das cavernas de Sterkfontein, na África do Sul, incluindo sete espécies, foram examinados. As proporções isotópicas nas amostras de nitrogênio foram comparadas com outros mamíferos extintos do mesmo local e com mamíferos africanos modernos. Estas comparações mostraram que a dieta dos povos antigos era variável, mas que faltava uma proporção significativa de carne de mamíferos.

Efeitos na evolução humana inicial

Conforme explicado pela Dra. Tina Lüdecke, geoquímica do Instituto Max Planck de Química, à Science News, as descobertas fornecem insights sobre a pureza do comportamento dos ancestrais antigos. A ausência de uma dieta rica em gordura sugere que adaptações como o bipedalismo, troncos mais curtos e a capacidade de prosperar num ecossistema de savana provavelmente precederam o consumo de alimentos ricos em proteínas. Acredita-se que essas características tenham desempenhado papéis importantes na sobrevivência e na ecologia humanas.

Fontes de proteína além dos alimentos

O Dr. Lüdecke observou ainda que o consumo de carne ou alimentos ricos em energia provenientes de A. africanus não pode ser excluído. Os cupins, sendo a fonte mais confiável de alimento, poderiam contribuir para sua dieta, exceto pelo influxo significativo de nitrogênio isotópico. Observações recentes de macacos pescando cupins reforçam esta possibilidade.

Esta pesquisa estabelece as bases para pesquisas futuras sobre a pureza das transições alimentares entre espécies humanas posteriores, potencialmente lançando mais luz sobre os componentes da dieta. evolução humana.