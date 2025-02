Come Kingdom: Deliverance 2 superou significativamente “esperança como vendas após 2 milhões

Reino que vim: a Deliverance 2 deu sucesso ao grupo de bordados e quase vendeu dois milhões de cópias, no condado dos ganhos do terceiro trimestre do ano fiscal de 2024-25 na quinta-feira. O RPG medieval da Warhorse Studios foi lançado pela PC, PS5 e Xbox Series S / 10 em 4 de fevereiro e vendeu um milhão de cópias em 24 horas de lançamento. Menos de duas semanas após o jogo parecer definido para dobrar o número.

Venha para o Reino: Deliverance 2 Vendas

Em sua chamada de ganhos no terceiro trimestre de 2024-25, o bordado disse que o reino que eu vim: a segurança 2 “superou significativamente” sua esperança com seu lançamento bem-sucedido.

“Estamos empolgados em compartilhar que o reino vem: Deliverance 2, o jogo medieval de interpretação lançado há pouco mais de uma semana, foi inicialmente bem -sucedido, não apenas em termos de recepção de jogadores e críticos, mas também em termos de desempenho”, CEO da EmbraCer Lars Wingefors disse em Comunicado de imprensa Detalhando os resultados financeiros trimestrais da empresa. “Isso reflete a dedicação e o trabalho de nosso estudo de desenvolvimento, Warhorse Studios e nossa editora, Deep Silver”.

“No jogo, foi vendido em 1 milhão nas primeiras 24 horas e se aproximando de 2 milhões, com o desempenho mais forte no vapor com o pico acima de 250.000 dos jogadores”, acrescentou.

O bordado é um condado de pais do reino, cheguei aos 2 desenvolvedores Warhorse Studios e Time Silver. O RPG atingiu um pico da contagem de jogadores de 2.56,206 no vapor, conforme os gráficos do SteamDB. É provável que o futuro seja muito maior se os jogadores do console no Xbox e PlayStation forem considerados.

Wingefors disse que a empresa espera que o jogo continue a gerar uma renda substancial na chegada do ano. “Warhorse é um roteiro robusto, incluindo atualizações e novo conteúdo nos próximos 12 meses, a experiência em evolução e evoluindo na cidade”, disse ele.

“O Reino de Victoria que vim: a segurança 2 é uma lembrança do nosso núcleo – para trazer produtos importantes ao mercado. As equipes de alta qualidade precisam ser Opum e tempo para ver todos esses presentes, funcionários e aliados” e acrescentaram.

Em 5 de fevereiro, um dia após o lançamento do jogo, o desenvolvedor Warhorse confirmou que vendeu um milhão de cópias. Para colocar sal em perspectiva, o primeiro jogo, o reino, tem VENDER Oito milhões de cópias lançadas em 2018.

Reino que vim: Deliverance 2 continua a história de Skalitz de Henry, filho de um dispositivo que se envolve em um conflito político maior na boêmia do século XV. O título do Open World apresenta um cansativo combate corpo a corpo em primeira pessoa e um sistema de peças profundas. O jogo está disponível no PC, PS5 e Xbox Series S / 10.