Comer fibras pode protegê-lo de infecções. Aqui está o porquê.

Nosso corpo não é apenas humano: ele abriga bilhões de microrganismos presentes em nós ou sobre nós. Na verdade, existem mais micróbios em nossos intestinos do que estrelas na Via Láctea. Estes micróbios são essenciais para a saúde humana, mas os cientistas ainda não sabem exatamente o que fazem e como ajudam.





Em um novo estudo, publicado em Microbiologia naturalmeus colegas e eu exploramos como certas bactérias intestinais podem nos proteger contra bactérias nocivas – um grupo conhecido como Enterobacteriaceae.





Essas bactérias incluem espécies como Escherichia coli (E.coli). Normalmente é inofensivo em pequenas quantidades, mas pode causar infecções e outros problemas de saúde se crescer muito.





Descobrimos que o nosso ambiente intestinal – moldado por fatores como a dieta – desempenha um papel importante no controle de bactérias potencialmente prejudiciais.





Para chegar a esta conclusão, analisámos mais de 12.000 amostras de fezes de pessoas em 45 países. Usando tecnologias de sequenciamento de DNA, conseguimos identificar e quantificar os micróbios detectados em cada amostra. Descobrimos que a composição do microbioma intestinal de pessoas com Enterobacteriaceae era fundamentalmente diferente daquela de pessoas sem ela.





Ao analisar estes micróbios e os seus genes, poderíamos prever com precisão (cerca de 80% das vezes) se uma pessoa tinha Enterobacteriaceae no seu intestino. Isto mostrou-nos que os tipos de bactérias no nosso intestino estão intimamente ligados à capacidade de espécies nocivas assumirem o controlo.





Indo mais longe, descobrimos dois grupos de bactérias: aquelas que prosperaram ao lado das Enterobacteriaceae (chamadas “co-colonizadoras”) e aquelas que raramente foram encontradas juntas (“co-exclusivas”).





Descobriu-se que um tipo de bactéria co-exclusiva, chamada Faecalibacterium, é particularmente importante. Produz produtos químicos chamados ácidos graxos de cadeia curta, quebrando várias fibras encontradas em nossos alimentos. Isto, por sua vez, pode impedir o crescimento de bactérias nocivas como Enterobacteriaceae.

A presença destes ácidos graxos foi um dos sinais mais fortes que observamos entre co-excludentes e co-colonizadores. Eles também foram anteriormente envolvido em uma ampla gama de benefícios à saúde, como redução da inflamação e melhora da função intestinal.





Outra observação interessante do nosso estudo é que os co-colonizadores (bactérias que vivem ao lado das Enterobacteriaceae) foram mais adaptáveis. Eles tinham habilidades variadas para decompor diferentes nutrientes e eram capazes de sobreviver em ambientes que também são adequados para Enterobacteriaceae.





Isto foi particularmente surpreendente, uma vez que estudos anteriores em ratos mostraram que bactérias que comem os mesmos tipos de alimentos e nutrientes teriam dificuldade em viver juntas no intestino.





Isto destaca mais uma vez o facto de que as condições ambientais intestinais (nutrientes, pH, nível de oxigénio) são os principais factores que determinam se uma pessoa será ou não colonizada por Enterobacteriaceae no seu intestino.





Mais eficaz que os probióticos

Nossas descobertas podem levar a novas formas de prevenir e tratar infecções sem antibióticos. Por exemplo, em vez de matar directamente as bactérias nocivas (que também podem prejudicar as bactérias boas), poderíamos reforçar os co-excludentes ou criar dietas que apoiassem o seu crescimento.





Esta estratégia pode ser mais eficaz do que tomar probióticos diretamente, uma vez que já foi demonstrado que novas bactérias adicionadas ao trato intestinal vivem apenas durante um período limitado de tempo no intestino. Poderíamos também visar caminhos específicos que as bactérias nocivas utilizam para sobreviver, tornando-as menos ameaçadoras.

Embora nossa pesquisa forneça informações novas e importantes, ainda há muito a aprender. Muitas regiões, incluindo partes da América do Sul e de África, estão sub-representadas nos estudos do microbioma. Isto limita a nossa compreensão de como as bactérias intestinais variam em diferentes populações.





Além disso, embora o nosso estudo destaque padrões e interações importantes, ainda não compreendemos completamente as causas e os mecanismos por trás dessas relações.





A investigação futura integrará ferramentas adicionais, como a metabolómica (estudo de substâncias químicas produzidas por micróbios) e a transcriptómica (estudo de como os genes são activados), para criar uma imagem mais clara de como o ecossistema intestinal funciona para a nossa saúde.





Além disso, os próximos passos devem centrar-se na concepção de estudos para testar se tipos específicos de dietas (por exemplo, uma dieta rica em fibras ou uma dieta pobre em fibras) afectam a incidência de bactérias potencialmente prejudiciais e outras doenças a longo prazo.

Ao compreender melhor como os micróbios interagem e comunicam no nosso intestino, podemos desenvolver terapias não-antibióticas mais precisas para proteger contra infecções no futuro.

