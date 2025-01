Como a IA pode ajudar você a economizar dinheiro em compras

Com o aumento dos custos dos alimentos na mente de todos, a piada do “cheque de pagamento integral” da Whole Foods parece muito familiar hoje em dia. Embora a inflação dos alimentos tenha atingido o máximo em 43 anos em agosto de 2022 em 11,4%desde então tem diminuído gradualmente, situando-se atualmente em cerca de 2,1%. Mas a inflação piorou desde 2020, tornando até mesmo os pequenos transportes de mercearia uma despesa considerável, não importa onde você compre.

Hoje em dia, o custo de comer fora versus comprar todos os ingredientes e cozinhar em casa é praticamente o mesmo, principalmente se você estiver cozinhando para apenas uma ou duas pessoas. E a nossa cultura orientada para a conveniência tornou as aplicações de entrega de comida Uber Eats e DoorDash parte das nossas rotinas ocupadas, agravadas pelo custo exorbitante dos alimentos.

Se seus gastos semanais com mantimentos se tornaram um fator estressante, veja o que a inteligência artificial pode fazer a respeito. Se a IA pode escrever um script, certamente pode traçar estratégias para salvar os ovos, certo? Decidi experimentar a ferramenta Copilot AI para ver o que ela poderia fazer.

O Copilot da Microsoft foi lançado em fevereiro de 2023, dois meses após a estreia do ChatGPT. Você pode ler a análise prática do Copilot da CNET, mas eu o escolhi em vez dos chatbots generativos de IA concorrentes ChatGPT e Gemini do Google porque tem um GPT de “assistente de cozinha” dedicado, o que achei um bom sinal para economizar em mantimentos.

Assim como o ChatGPT, existe uma versão gratuita do Copilot ou uma opção paga para recursos adicionais. Ele promete ser meu “companheiro diário de IA”. Vamos ver.

Captura de tela de Amanda Smith/CNET

Preparando a primeira mensagem

Antes de abrir o Copilot, fiz uma lista de meus itens de mercearia e quanto normalmente gastamos em família. Isto é o que incluí:

café orgânico

creme de café

maçãs

Bananas

pão de massa fermentada

Ovos

abacates

Fungo

Rúcula

queijo feta

Iogurte

granola

Batatas fritas ou pretzels de vegetais

Frango, salmão, bife

Arroz e batatas

Espargos e brócolis

barras de sorvete

Chocolate

Gastamos entre 100 e 150 dólares por semana, para apenas duas pessoas.

Insirai essas informações no Copilot e pedi sugestões para economizar com alimentação.

Captura de tela de Amanda Smith/CNET

Captura de tela de Amanda Smith/CNET

Embora algumas dicas fossem interessantes (como adicionar proteínas vegetais mais baratas), as recomendações eram em sua maioria inúteis. Duvido que o café matcha ou cogumelo seja mais barato do que o café orgânico de marca própria, e estou procurando uma maneira mais barata de comprar ovos, não uma alternativa de ovo para assar como compota de maçã. Também não quero fazer minha própria massa fermentada ou comer queijo cottage em vez de abacate.

Pergunta 2: “Prefiro comer produtos frescos e orgânicos, com dieta mediterrânea. Whole Foods é meu supermercado mais próximo. É mais barato comprar na loja no ShopRite ou comprar online na Whole Foods?”

O copiloto me disse que o ShopRite é mais barato e pode valer a pena os 10 minutos extras de viagem. Perguntei a ele qual dia e horário é melhor para fazer compras e ele disse: “O consenso entre várias fontes é que quarta-feira geralmente é o melhor dia para fazer compras, se você estiver em busca de ofertas. Muitas lojas iniciam sua nova semana de vendas na quarta-feira, para que você tenha acesso antecipado aos descontos e promoções da semana”.

Ele também me disse para esperar até tarde da noite ou pouco antes de a loja fechar para obter descontos em itens perecíveis, incluindo carnes e produtos hortifrutigranjeiros.

Até agora, aprendi três lições valiosas:

Adicione fontes de proteína mais baratas, como produtos vegetais. Mude para ShopRite (10 minutos de carro vs. 7 minutos a pé). Compre às quartas-feiras, se possível depois do trabalho, ou pergunte na loja quando as vendas costumam começar.

Compre comida com base em receitas sugeridas pela IA

Decidi tentar de outra forma e pedir recomendações alimentares.

Pergunta 3: “Usei minha lista de compras para planejar cinco almoços e jantares para mim e meu parceiro. Gostamos de seguir uma dieta mediterrânea orgânica e você pode adicionar tofu como outra fonte de proteína. Nosso orçamento é de US$ 75 por semana.”

Eu executo o Copilot e o Copilot Cooking Assistant. Eu preferia a lista de Auxiliar de Cozinha, mas era um pouco sofisticada para o meu gosto. Quem tem energia para cozinhar moussaka de bechamel e berinjela numa sexta à noite?

Pedi a ela que usasse mais itens da minha lista de compras e acrescentasse pratos de frango, salmão e bife no jantar, bem como pratos com ovos no almoço, especificando que não queria nada muito sofisticado, demorado ou caro.

Captura de tela de Amanda Smith/CNET

Captura de tela de Amanda Smith/CNET

O co-piloto me deixou salivando!

Quando fiquei satisfeito com o plano de refeições, pedi uma lista de compras dos ingredientes que precisava para a semana e consegui menos de US$ 75. Ela me deu uma lista de compras com exatamente quantos itens de cada eu precisaria e a dividiu em seções de produtos, proteínas, laticínios, carboidratos, despensa e “outros”.

Aviso de percepção de preço de IA

Embora o Copilot tenha acesso à Internet, é pouco provável que tenha os preços mais atualizados, especialmente para as vendas diárias nas mercearias locais. Em outras palavras, siga os conselhos do Copilot com cautela.

Pode ser necessário personalizar ainda mais o plano com base nos preços locais. Espere deixar, substituir ou trocar itens dependendo do seu orçamento assim que chegar ao supermercado e ver quais itens estão à venda ou quais subiram de preço.

O que o Copilot faz bem é ajudá-lo a criar e selecionar facilmente uma lista de refeições usando seus ingredientes padrão, para que você possa comprar mantimentos de forma mais estratégica.

Para conhecer mais maneiras de usar IA, veja como usar o Copilot para criar notas sobre quase tudo e como usar o ChatGPT para encontrar o emprego dos seus sonhos.