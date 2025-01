Como a ordem executiva de Trump pode mudar a política energética dos EUA

Uma das ordens executivas do presidente Donald Trump de sua primeira semana no cargo perguntou “liberar energia americana“E fazer mudanças significativas na política energética dos Estados Unidos.

O documento faz a diferença em muitos programas da era da Biden, tenta bloquear a lei de redução de inflação marcante e exige novos tubos de combustível fóssil, entre outras coisas.

“Há muitas palavras, não é muito específico em certas áreas”, disse ele Louise BedsworthDiretor Executivo do Centro de Direito, Energia e Meio Ambiente da Universidade da Califórnia Berkeley.

A mensagem mostra um desvio acentuado do impulso da energia renovável da era Biden. “É esse pingue-pongue” nas prioridades de políticas, disse Bedsworth, que pode ser muito desestabilizador para um setor.

Mas o que essa ordem executiva pode realmente fazer e como isso afetará como consumidor? É disso que os especialistas dizem que você deve cuidar.

O que a ordem executiva diz sobre a política energética?

Muitas, muitas coisas. Especialistas disseram que esses elementos se destacam:

A ordem visa “promover a exploração e produção de energia em terras e águas federais”. Em geral, a “exploração energética” refere -se à escavação e perfuração de combustíveis fósseis.

Ele encerra muitas das ordens executivas do presidente Joe Biden relacionadas às mudanças climáticas.

“Todas as atividades, programas e operações associadas ao Corpo Climático Americano” termina.

Seu objetivo é fazer permissões para tubos de combustível fóssil mais rápido e fácil.

Ele imediatamente interrompe todos os fundos federais enviados pela lei de redução da inflação.

Muitas dessas medidas dependem das agências federais e, em grande parte, a ordem executiva pede aos chefes da agência que retornem em 60 ou 90 dias com um plano de ação. Portanto, resta ver o que realmente mudará nas agências federais, disse Bedsworth.

“Será muito difícil rastrear todas essas peças e entender, onde pousamos?” Ela disse.

Quanto disso uma ordem executiva pode realmente fazer?

As ordens executivas parecem documentos poderosos, mas não têm o poder de mudar a lei; Isso exigiria um ato do Congresso. Então, aqui há um detalhamento do que a ordem de energia executiva pode realmente alcançar:

O que uma ordem executiva sobre as políticas de energia pode fazer? O que a ordem executiva pode fazer O que a ordem executiva não pode fazer Pause temporariamente algumas despesas através da Lei de Redução da Inflação, que admite veículos elétricos e outras tecnologias de limpeza e eletrificação Eliminar ou bloquear permanentemente os fundos da Lei de Redução da Inflação Termine com ele Justiça 40 Iniciativaque estabeleceram o objetivo de enviar 40% dos fundos dos programas climáticos federais para comunidades desfavorecidas Eliminar ou bloquear permanentemente os fundos dos trabalhos de lei de investimentos e infraestrutura Encerrar ordens executivas de Biden relacionadas à política climática e energética Dinheiro de recuperação que já foi disperso através do IRA ou IJA

Algumas dessas ações também dão a linha de poder executiva, disse Bedsworth, o que significa: “Muito disso, acabaremos vendo no tribunal”.

O que isso significa para mim como consumidor?

“Se nada mais, cria muita incerteza”, disse Bedsworth.

A lei de redução da inflação em particular é o lar de muitos programas de nível de consumidor, incluindo o crédito fiscal do VE e os créditos energéticos em casa, que oferecem grandes descontos em painéis solares e bombas de calor.

A ordem executiva pode impedir os fundos distribuídos pela raiva, mas não pode bloqueá -los permanentemente sem um ato do Congresso. Além disso, muitos dos incentivos para os consumidores são estruturados como incentivos fiscais por meio do IRS, não como fundos do governo direto, por isso têm menos probabilidade de serem afetados.

No entanto, mesmo que as correntes de financiamento permaneçam em vigor, é provável que haja menos disseminação e educação do governo para ajudar os consumidores a acessá -los. “Em última análise, você verá pelo menos um resfriamento nas mensagens”, disse Bedsworth.

Obviamente, nada disso impede que o consumidor sai e compre um EV, por exemplo. “A tecnologia está melhorando, o custo está diminuindo; portanto, a capacidade de ter um VE ainda está lá”, diz Elaina Farnsworth, CEO da Skillfusion, que treina os trabalhadores para construir infraestrutura elétrica.

E se ele já comprou a tecnologia de energia limpa no ano passado, como painéis solares para sua casa, e espera reivindicar um crédito tributário durante a temporada de impostos deste ano, ele deve estar seguro: especialistas dizem que é improvável que Trump interfira interferir no IRS no IRS no A distribuição desses créditos tributários para compras de 2024.