Como acidentes de avião, como acidente de DC, são estudados

As unidades de intervenção de emergência inspecionam os destroços do avião no rio Potomac, perto do aeroporto de Ronald Reagan Washington.

Uma câmera de vídeo no Kennedy Center, em Washington, DC, captura uma imagem de Chiaroscuro da paisagem noturna na capital nacional. Um avião bancário se aproxima acima. Ele se move para a câmera, então fica sem incidentes fora de vista. À distância, um brilho brilhante no céu avança lentamente. Um ponto de luz muito menor se aproxima de trás em um ritmo mais rápido. Em alguns segundos, a menor aeronave projeta o maior e um flash brilhante ilumina o céu noturno a centenas de metros acima do rio Potomac.

Ontem à noite, a colisão de um helicóptero Black Hawk Black Hawk por Sikorsky UH-60 com o vôo 5342 da American Eagle teme ter resultado na morte dos 64 passageiros e na tripulação do avião comercial, bem como nos três membros do helicóptero dos EUA Serviço do Exército. Naturalmente, o incidente surpreendeu os dois especialistas e o público voador. Viajar no espaço aéreo americano geralmente é uma experiência notavelmente segura há muitos anos. O último acidente doméstico que envolveu um avião comercial e resultou em grandes mortes remonta a 2009.

O Aeroporto Nacional de Ronald Reagan Washington continua sendo um desafio para os pilotos, que deve enfrentar tráfego intenso e espaço aéreo limitado perto de áreas como a Casa Branca e o Pentágono. Potomac é o local de um acidente grave anterior: em 1982 O voo Air Florida colidiu com uma ponte Ao decolar em uma tempestade, depois caiu no rio Frozen, matando 74 das 79 pessoas a bordo e quatro motoristas na ponte. Nos últimos anos, Quase violações para Reagan National Ocorreu no campo, os caminhos planos pretendiam perigosamente na pista em vários incidentes registrados pela Administração Federal de Aviação.

Como os funcionários da segurança aérea investigam um acidente tão grave? Cientista americano Pergunte a Kristy Kiernan, diretora associada do Centro de Aviação e Segurança Aeroespacial da Boeing na Universidade Aeronáutica Embry-Riddle.

Os acidentes da aviação comercial são raros, e acho que muitas pessoas se perguntam como descobriremos o que realmente aconteceu no incidente de ontem.

Existem processos muito claramente definidos para isso. O NTSB (National Transportation Safety Board) possui uma “equipe GO” que é lançada imediatamente e, uma vez que as operações de resgate e recuperação terminam, a atenção se transforma em evidências perecíveis – coisas que podem ser afetadas pelo ambiente ou pelo movimento e recuperação de os destroços. Portanto, é uma coisa muito importante, coletar evidências perecíveis. Obviamente, uma vez que a cena é garantida e é possível operar com segurança, há muitos perigos em um cenário de acidentes; portanto, a proteção de pessoas que fazem o resgate, a recuperação e a recuperação e a pesquisa também é um fator importante.

ISO O que vem depois disso?

Obviamente, as chamadas caixas pretas, gravadoras de voz e dados são muito importantes para se recuperar. Estes estariam presentes nos jatos regionais. Não sei que tipo de dispositivos de gravação estão no UH-60 (helicóptero). Mas, em geral, as caixas pretas são um grande objetivo. Depois, existem diferentes grupos convocados – operações, manutenção, controle de tráfego aéreo, clima – e todos esses grupos, incluindo especialistas em fatores humanos, estudam seu campo em particular.

Assim, por exemplo, no controle da circulação do ar, você protegia todo o radar de controle de tráfego aéreo e a fita de todas as comunicações. Da mesma forma, para operações, tanto para o Exército quanto para a PSA Airlines (a subsidiária regional da American Airlines envolvidas no acidente), haverá uma coleção de evidências ligadas às pessoas envolvidas na operação do plano, incluindo seus arquivos de treinamento. Se as coisas não são como deveriam ser, o esforço em um campo específico é proporcional ao papel que um fato especial desempenha na pesquisa. Assim, mais e mais recursos serão implantados nas áreas em que a investigação está progredindo. Tudo leva tempo. Temos um ciclo de notícias rápido, e o público deve obter informações o mais rápido possível, mas é melhor esperar boas informações do que ceder à especulação e opinião, o que, francamente, não tem absolutamente nenhum lugar na aviação.

Você pode descrever o que foi aprendido perseguindo pesquisas passadas?

Eu diria que temos camadas de segurança existentes. E assim, por exemplo, existem procedimentos em termos de lugar onde estão os aviões no céu e quais altitudes eles são. Então temos tecnologias. Temos sistemas de prevenção de colisões. Temos o que chamamos de ADS-B, Broadcast de Monitoramento Automático dependente. Essa é outra ferramenta usada para ajudar a conhecer a situação em que outros aviões no espaço aéreo estão localizados. Temos controladores aéreos altamente qualificados e, em muitos casos, eles tiveram um papel decisivo em evitar colisões abertas. Então, temos pilotos muito experientes no convés voador do jato regional e aviadores altamente treinados e experientes no helicóptero do Exército.

Mas nem sempre é suficiente, não é?

Então, normalmente temos todas essas fraldas. No entanto, também devemos reconhecer que pedimos muitos de nossos sistemas. Temos essa área em Washington (DC), que é de alta densidade, alto volume e tem um ritmo alto de operações. E embora tenhamos diferentes margens de segurança – para que, quando você dirige em uma estrada suave e nevada no escuro, você possa manter operações seguras – seu perfil de risco e sua margem de segurança são diferentes da de uma bela tarde de domingo. Portanto, há áreas em que nossas margens de segurança são mais finas, e essas são as áreas para as quais devemos realmente estar vigilantes.

Se as pessoas pudessem ver todas as atividades que entram na segurança do espaço aéreo, acho que elas ficariam tranquilizadas. Mas a última coisa que eu diria é que devemos estar confortáveis ​​onde estamos agora. Sempre temos que ser desconfortáveis ​​como uma profissão aérea. Para o público itinerante, acho que eles podem se confortar por causa de todas essas atividades que ocorrem todos os dias. Mas mesmo um acidente, quando há 40.000 operações no espaço doméstico americano todos os dias, é numeroso demais.

Os acidentes aéreos com mortes em massa são raros. Isso não os torna de certa forma mais difíceis de investigar?

Não sei se isso torna (esses acidentes) mais difíceis de investigar. Definitivamente, isso torna mais difícil prever, porque há muita modelagem que é feita no setor para tentar entender as diferentes coisas que entram em um acidente. Não há pistola para fumar; Não existe apenas um fator causal. Mesmo se você encontrou uma coisa, há uma razão para isso, e esse motivo é mais complicado. E se você identificar a única coisa, você realmente não resolve nada. Você tem que ir mais longe e olhar para trás. Esses acidentes são muito raros. Assim, a probabilidade da mesma recorrente, especialmente após a atuação, é extremamente baixa. Mas não podemos parar por aí. Queremos usar tudo o que descobrimos como uma oportunidade de examinar todos os fatores que estiveram lá – para que não somos apenas reativos, mas também (também) capazes de esperar e identificar os riscos e perigos que precisamos aliviar.