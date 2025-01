Como adicionar localização no Snapchat no Android e iOS: um guia passo a passo

Adicionar um local ao seu Snapchat é uma maneira interessante de compartilhar para onde você e seus Snaps estão indo. Esteja você divulgando seu local de férias, destacando um café local ou promovendo seu negócio, os recursos de localização do Snapchat facilitam a conexão com amigos e seguidores de maneira significativa. Ao usar adesivos de localização para aplicar filtros geográficos, você pode adicionar um toque pessoal que reflete onde você está. Neste guia, orientaremos você passo a passo sobre como adicionar locais ao Snapchat, usar histórias e streams e até mesmo seu negócio no Snap Map.

Como adicionar localização no Snapchat

A localização fornece contexto adicional ao seu Snap e permite que amigos vejam onde você está. Aqui está como fazer isso:

Abra o Snapchat e tire uma foto ou grave um vídeo tocando no botão. Toque no ícone do adesivo (um ícone quadrado) no lado direito da tela. Na gaveta de adesivos, clique na guia “Localização”. Uma lista de locais próximos aparecerá. Reserve e escolha um local adequado. Uma vez registrado, você pode arrastar e soltar o adesivo para redimensionar e redimensionar seu Snap. Depois de personalizar seu Snap, toque no botão “Enviar para” para compartilhá-lo com amigos ou adicioná-lo à sua história.

Como adicionar localização no filtro Snapchat

O Snapchat oferece filtros baseados em localização, também conhecidos como geofiltros, que adicionam aprimoramento visual aos seus Snaps com base na sua localização atual. Use-os;

Você receberá uma foto ou vídeo no Snapchat. Deslize para a esquerda ou direita na tela para navegar pelos filtros até encontrar um que mostre sua localização atual. Se você não vir filtros baseados em localização, verifique se os serviços de localização estão ativados para o Snapchat nas configurações do seu dispositivo. Depois de selecionar o filtro desejado, clique no botão “Enviar para” para compartilhar o Snap.

Como adicionar localização na série Snapchat

Manter um Snapstreak envolve enviar Snaps para um amigo dentro de um período de 24 horas. Adicionar um local ao seu Snap pode tornar sua interação mais dinâmica.

Tire uma foto ou grave um vídeo. Use uma barreira ou um filtro, conforme descrito acima. Você tem um amigo com uma sequência e manda um Snap.

Como adicionar um local em uma história do Snapchat

Compartilhar sua localização em uma história do Snapchat permite que todos os seus amigos vejam onde você está.

Foto ou vídeo. Use um adesivo ou graxa para colocar o filtro. Toque no botão “Enviar para” e selecione “Minha história” para compartilhá-la com todos os seus amigos.

Como adicionar o local da empresa no mapa do Snapchat

Para que sua empresa apareça no mapa do Snapchat, você pode sugerir um novo local ou editar um existente.

Na tela da câmera, toque com os dedos para acessar a guia Snap. Em um novo lugar eles sugerem: Toque no ícone de configurações (⚙️) no canto superior direito. Vá em “Sugerir um local”. Insira os detalhes necessários sobre sua empresa, como nome, endereço, categoria e informações de contato. Envie informações por revisão.

Sugira uma edição em um local existente:

Toque no local que você gostaria de sugerir para melhoria. Toque no ícone do menu de três pontos próximo ao nome da empresa. Selecione “Recomendar ou Editar”. Atualize essas informações e envie para revisão.

Observe que o Snapchat leva algum tempo para revisar e aprovar suas sugestões.

Perguntas frequentes

Por que não colocar um filtro no Snapchat?

Os filtros podem não estar disponíveis por vários motivos:

Serviços de localização desativados: certifique-se de que os serviços de localização estejam habilitados para Snapchat nas configurações do seu dispositivo.

Aplicativo Snapchat desatualizado: atualize o Snapchat para a versão mais recente para acessar todos os recursos, incluindo filtros baseados em localização.

Restrições geográficas: alguns filtros estão disponíveis apenas em regiões específicas. Se você tiver suporte fora do site, o filtro não aparecerá.

Conexão lenta com a Internet: filtros de rede ruins podem impedir o carregamento. Tente conectar-se a uma rede Wi-Fi ou móvel mais forte.

Como adicionar localização no vídeo Snapchat?

Adicionar um local a um vídeo Snap segue as mesmas etapas de adicioná-lo a uma foto:

Capture um vídeo através da câmera Snapchat. Toque no ícone do adesivo (uma face quadrada) no painel direito. Selecione a guia “Localização”. Selecione o local desejado na lista. Ajuste a localização e o tamanho do vídeo e envie ou adicione sua história.

Onde está o adesivo de localização no Snapchat?

A localização dos adesivos está localizada dentro da gaveta de adesivos:

Tire uma foto. Toque no ícone do adesivo (o formato quadrado). Reserve através das opções da gaveta de adesivos; A localização do adesivo geralmente fica entre algumas opções ou na aba “Explorar”.

Se você não conseguir encontrar, confira o site do Snapchat.

Alguém pode rastrear minha localização com o Snapchat?

O Snapchat não permite que outras pessoas rastreiem sua localização, a menos que você a compartilhe especificamente. Veja como gerenciar a privacidade do seu site: