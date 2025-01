Como armazenar alimentos na geladeira quando falta energia

Se você mora na região central dos EUA ou no meio do Atlântico, em breve poderá experimentar uma grande tempestade de inverno e um vórtice polar. E se o inverno rigoroso causar queda de energia, uma de suas primeiras preocupações pode ser a comida na geladeira. Embora uma perda repentina de eletricidade possa ameaçar suas compras, você não precisa desperdiçá-las: um pouco de preparação pode ajudar a manter seus alimentos seguros e frescos até que a energia volte.

Perder uma geladeira cheia de comida é caro, inconveniente e pode ser perigoso se você estiver sem rações e não puder comprar mais. Embora você possa não conseguir armazenar tudo, dependendo da duração da interrupção, existem maneiras de evitar que a maioria dos seus produtos perecíveis seja perdida quando a geladeira parar de funcionar.

Continue lendo para aprender como guardar alimentos na geladeira em caso de queda de energia.

Para obter mais dicas sobre falta de energia, aprenda tudo o que você precisa saber sobre geradores domésticos e considere se uma bateria reserva doméstica pode ser uma opção melhor.

Faça um plano para armazenar seus alimentos antes que ocorra uma queda de energia

Antes de enfrentar uma queda de energia, é melhor tomar algumas medidas de preparação caso precise armazenar seus alimentos. Ele recomendação dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA. é ter os seguintes itens em mãos:

Faça isso primeiro para economizar sua comida quando faltar energia.

Quando ocorrer uma queda de energia, mantenha as portas da geladeira e do freezer fechadas; Não os abra a menos que seja absolutamente necessário e, mesmo assim, tente fazê-lo rapidamente para não deixar sair o ar frio. Se as portas permanecerem fechadas, seus alimentos podem permanecer seguros por até quatro horas na geladeira, 48 horas no freezer cheio e 24 horas no freezer meio cheio, de acordo com o CDC.

Depois de passar a marca de quatro horas (ou se você perceber que a temperatura dentro da geladeira subiu acima de 40 graus F) e ainda não há energia, é hora de começar a retirar os alimentos da geladeira. Se após esse período houver alimentos perecíveis deixados na geladeira, você terá que jogá-los fora.

A exceção aqui seria se você tivesse gelo seco. Você pode colocar gelo seco na prateleira superior do freezer e na prateleira inferior da geladeira, e isso manterá os produtos perecíveis frios. Você precisa de cerca de 3 libras de gelo seco por pé cúbico de espaço no freezerque deve manter os alimentos frios por pelo menos dois dias. Apenas certifique-se de estar ciente como manusear gelo seco com segurança antes de usá-lo.

Se ficar sem energia por mais de quatro horas, você pode querer levar os alimentos perecíveis para um refrigerador. Imagens de Fishysam/Getty

Separe sua comida em dois grupos

Primeiro, você vai fazer duas pilhas: alimentos que devem ser mantidos frios e alimentos que podem ser deixados no balcão até que a energia volte.

Alimentos que não precisam ser mantidos frios

Os seguintes alimentos podem ser armazenados com segurança fora da geladeira:

Manteiga (por 1-2 dias)

Manteiga de amendoim

A maioria dos óleos de cozinha, exceto óleos de nozes.

Ervas

Batatas

A maioria das frutas e vegetais

Pão

Café

Mel

Ketchup, mostarda e molho picante

Alimentos que devem ser mantidos frios

Os seguintes alimentos devem ser mantidos a 40 graus F ou menos para evitar o crescimento bacteriano e a deterioração:

Produtos lácteos (queijo, leite, chantilly, creme de leite)

Ovos

Carnes, aves e peixes (cozidos ou crus)

Cortar frutas e legumes

Sobras

Como manter seus alimentos perecíveis resfriados sem geladeira

Depois de ter sua pilha de alimentos perecíveis, é hora de pegar o refrigerador e as bolsas de gelo. Coloque uma camada de comida congelada no fundo. Em seguida, coloque uma camada de comida da geladeira por cima dessa camada. Cubra com outra camada de alimentos congelados. Se você não tiver gelo ou bolsas de gelo, vá até a loja e compre alguns, se for seguro fazê-lo.

Coloque camadas de gelo ou bolsas de gelo ao redor dos alimentos no refrigerador; Não jogue-os por cima ou por baixo. Distribuir o gelo manterá a temperatura dos alimentos mais constante. Mova o termômetro da geladeira para o refrigerador para monitorar a temperatura.

Se você não tiver um refrigerador, pode usar o freezer – ele é isolado e manterá os alimentos frios, desde que você deixe a porta fechada e mantenha um novo suprimento de gelo dentro. Para evitar que o gelo derretido transforme seu freezer em um lago, coloque gelo em tigelas e coloque-as ao redor dos alimentos.

Você nunca deve provar a comida para ver se ela estragou; Em caso de dúvida, jogue fora, aconselha o CDC. Jogue fora imediatamente qualquer alimento que tenha odores, cores ou texturas incomuns. Em termos de alimentos congelados, você pode recongelar ou cozinhar com segurança alimentos congelados descongelados que estejam a 40 graus F ou mais frios, ou que ainda contenham cristais de gelo.

Para obter mais dicas sobre como se preparar para desastres naturais, consulte como arrumar uma mala de emergênciae como recuperar documentos importantes após um desastre natural.