Como definir a música recente do BSNL online usando modos diferentes

Serviços de tempo do BSNL Caller Você personaliza suas chamadas substituindo o toque de vocabulário por uma música ou uma mensagem de sua escolha. Definir uma música fresca é simples ou você deseja se expressar na música ou compartilhar uma saúde alegre. O BSNL oferece várias opções para ativar ou desativar as músicas frescas, atendendo a diferentes preferências do usuário. Existem diferentes maneiras pelas quais você pode definir facilmente um novo toque no seu número BSNL, incluindo o uso do aplicativo público, enviando o SMS, discando números específicos ou explorando o site BSNL Tunes. Esses guias detalham todas essas etapas e benefícios usando a massa BSNL.

Defina o número recente do BSNL via BSNL Calller Tune Number

Um dos métodos mais simples para obter um TUN recente para um número de música recente do BSNL.

The BSNL Mobile: Dial (56789 (56789. Siga as instruções do ILR Selecione uma música das opções disponíveis. Confirme sua escolha de selecionar uma música para sua nova música.

Este método é diretamente e permite escolher uma variedade de músicas.

Defina o site Recente Tun Recente Via BSNL Tunes

O BSNL fornece uma plataforma on -line onde os usuários podem navegar e colocar as novas músicas.

Para o site da BSNL Tunes. Se você é um usuário, registre -se com números BSNL; Os usuários existentes podem fazer login diretamente. Use a barra de pesquisa para encontrar sua música favorita ou navegar nas categorias. Clique em “Set Tune” ao lado da música escolhida. Digite seu número de celular e confirme o OTP enviado ao dispositivo.

Este método on-line oferece uma interface amigável para selecionar uma música recente convenientemente.

Defina o aplicativo BSNL Recente TUN via BSNL Tunes

Para os usuários do Who Trigger, meu aplicativo BSNL Tunes fornece uma maneira intuitiva de gerenciar os soldados recentes.

Instale meu aplicativo BSNL Tunes a Play Store. Nenhum número de BSNL e autenticado autenticado pelo OTP aceito. Navegue em uma enorme biblioteca ou pesquise músicas específicas. Toque na música desejada e selecione “Mas para todas as chamadas” para movê -la.

O aplicativo fornece uma biblioteca abrangente e uma interface fácil para Navegar para os soldados de chamadas.

Defina o TUN recente BSNL via USSD Codes

Os códigos USSD oferecem um caminho rápido ao som de músicas sem acesso à Internet.

Dial móvel bsnl * 567 #. Escolha o seu idioma preferido que entra no número correspondente. Navegue pelo menu, selecione um tipo de música. Escolha a música desejada da lista. Confirme a seleção para o seu TUN recente.

Este método é eficiente e não requer uma conexão com a Internet.

Defina o chamador BSNL TUN via SMS

Definir um TUN recente via SMS é diretamente.

Enviar Bt Act Até (56700 na música BSNL padrão. Coloque uma música específica para enviar Bt (código) para 56700 56. Para encontrar um código de música, envie as três palavras na música (por exemplo, “Pesquise ambos oi”) para 56799.

Esse modo é simples e eficaz, especialmente se você conhece o código da música.

Como desativar o BSNL TUN

Se você deseja remover o recente, siga as etapas:

Via SMSEnviar Insubus para 56700 56 ou 56799. Via USSD: Dial * 567 # Seguido de serviço de desativação imediata.

Desativar o serviço TUN recente é livre de complicações pode ocorrer a qualquer momento.

Benefícios usando o bsnl tun recente

Use o recente serviço TUN do BSNL oferece várias vantagens:

● Personalização: Cumprimente suas músicas ou mensagens que refletem a personalidade.

● Variedade: Além disso, uma enorme biblioteca de músicas em diferentes tipos de idiomas.

● Gestão fácil: Múltiplas formais Plattisforms (App, Website, USSD, SMS) para definir, alterar ou desativar músicas.

● Promoções: O fornecimento ocasional pode fornecer serviços de TUN recentes gratuitos ou jasmim.

Aumentar a experiência recente com sua escolha adiciona um toque pessoal para ligar.

Perguntas frequentes

Podemos alterar a música de chamador BSNL?

Sim, você pode alterar seu telhado recente BSNL o tempo todo usado como métodos mencionados acima, para o meu aplicativo BSNL Tunes, Códigos USSD ou site de Tunes BSNL.

Podemos ter uma música nova para um número específico?

Sim, a BSN permite que os usuários sejam músicas recentes personalizadas para contatos específicos. Esse recurso fornece você a atribuir músicas diferentes a uma chamada diferente, tornando sua chamada usando exclusivo. Como um TUN recente para um número específico usando meu aplicativo BSNL Tunes:

Inicie meu aplicativo BSNL Tunes no seu smartphone. Para a seção ‘Configurações’ no aplicativo. Escolha a opção para personalizar músicas recentes. Escolha uma música desejada e atribua -a a um contato específico com sua agenda telefônica.

Este toque personalizado Iictores para manter suas vozes especiais para ouvir uma escolha de música apenas para elas.

Quais são as cobranças BSNL Tunes?

O serviço de tempo de chamadas da BSNL está disponível para taxa de assinatura Rs. 30 por mês. Além disso, a mudança de música ou atualização está incorre em uma causa de Rs. 12 por música com cada música com validade 30 dias. É aconselhável verificar com as fontes oficiais da BSNL ou o atendimento ao cliente para obter os detalhes de preços mais atuais.