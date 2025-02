Como escolher um pó de proteína seguro se os metais pesados ​​se preocuparem, de acordo com os nutricionistas

Não importa onde se torna ultimamente, parece que há um retiro de alimentos ou um titular de notícias que diz que a nova pesquisa encontrou produtos químicos nocivos em nossos alimentos. Recentemente, a Protein Dust estava nas notícias porque uma organização sem fins lucrativos, a etiqueta do projeto limpa, relatou que testou 160 proteínas no mercado e descobriu que isso 47% excederam os limiares de segurança da proposta da Califórnia para metais tóxicos. Mais especificamente, os resultados mostraram que os pós de proteína baseados em plantas tinham pós de soro e sabores de chocolate tinham quatro vezes mais chumbo que a baunilha. Além disso, as versões orgânicas pareciam ter três vezes mais chumbo e duas vezes a quantidade de cádmio (outro metal) do que seus colegas não orgânicos.

Naturalmente, isso pode ser alarmante, porque, por mais que façamos todo o possível para comer uma dieta completa, só podemos controlar a qualidade da nossa comida. No entanto, também é essencial dedicar um tempo para entender algumas coisas sobre esse tipo de estudo, que os executa e o que os dados significam no grande esquema das coisas.

Conversamos com vários nutricionistas para determinar se devemos nos preocupar com essas descobertas e como escolher um pó de proteína segura.

O estudo sobre metais pesados ​​em pós de proteína

Saber o que os estudos confiando podem ser complicados. De acordo com a nutricionista esportiva Kelly JonesEste estudo foi um relatório independente não publicado em uma revista revisada por pares e não passou pelo processo de aprovação do Conselho de Revisão Institucional. “Como o Projeto Label Clean não disseminou nenhum dos pós de proteína comprovada, mas apenas recomendou marcas que pagam por sua certificação independente, não recomendo meus clientes, público ou consumidores como uma preocupação para este estudo”, explica ele.

Nariz claroUm nutricionista registrado ressalta que o projeto de etiqueta limpa não revelou sua metodologia ou uma proporção de perigo, que diz a ele quanto do poluente foi usado para avaliar os riscos potenciais à saúde associados à sua exposição. “A falta de metodologia significa que suas descobertas não podem se reproduzir, o que envia bandeiras vermelhas de uma perspectiva dos métodos científicos”, diz Narek.

Ele provavelmente ouviu o termo “a dose faz o veneno”, o que significa que, para considerar um ingrediente prejudicial, também deve haver uma dose específica mencionada. Lembre -se de que muito de qualquer coisa, até a água, pode ser ruim para você. É importante entender que a detecção de um ingrediente não é igual a um risco imediato para a saúde.

“O fato de haver um químico presente direto, – o que significa que é claramente uma manipulação emocional”.

Um estudo sólido deve ser transparente em sua metodologia, para que outros entendam o método científico e os dados que o autor usou para chegar a suas conclusões. Além disso, um estudo deve ser revisado por pares, o que significa que os especialistas no campo avaliaram seus achados, métodos de pesquisa, citações e contribuição para o conhecimento existente sobre o assunto. Este é um processo rigoroso, pois eles devem revisar criticamente cada informação antes de validá -las. O autor também permanece anônimo para minimizar qualquer viés potencial durante a avaliação. Se o processo de revisão dos pares passar, ele será publicado em uma revista acadêmica.

Se você quiser saber se um estudo deve ser confiável ou não, Orinyk aconselha você a dizer a essas bandeiras vermelhas:

Clique em itens de isca: Estes estão destinados a chamar sua atenção e causar uma forte reação. Se você sentir uma resposta forte, isso deve dizer ao leitor para parar.

Marketing baseado no medo: O bem -estar limpo prospera em marketing baseado em medo, para que possa vender uma solução individualizada que não trata do problema social ou sistêmico que causou o “problema”. Então pergunte a si mesmo: “Você está tentando me vender algo, ou é apenas para suas informações?”

Chame de veneno: Se alguém disser “X é veneno”, eles também devem dizer em que dose (porque “a dose faz o veneno”). O fato de um químico estar presente não significa que seja prejudicial no valor presente.

Por que alguns desses pós de proteína têm metais pesados?

Parte do estudo analisou como os pós de proteína vegetal tiveram os níveis mais altos de metais pesados, mas há uma explicação por trás disso. “Todas as plantas contêm uma certa quantidade de vários metais pesados ​​devido ao conteúdo mineral do solo no qual as plantas crescem”, explica Jones. Ela diz que ervilhas verdes inteiras têm menos metais pesados ​​do que os isolados de proteína de ervilha, mas ambos os têm.

Relatórios sobre sabores de chocolate contendo metais pesados ​​provavelmente estão relacionados ao fato de que o cacau, um ingrediente -chave no chocolate, também contém metais pesados. Como resultado, eles têm um conteúdo de metal maior que os pós não -chocolate.

“O que é mais importante para lidar com a ingestão de metal é comer uma dieta com uma grande variedade de alimentos, para que apenas pequenas quantidades sejam consumidas”, diz Jones. O mesmo se aplica se consome uma poeira de proteínas com base nas plantas diariamente. “Em vez de aderir a uma fonte de proteína, mude sua dieta adicionando uma com diferentes fontes de proteínas, como uma mistura de ervilha, arroz integral, chia ou troca entre ervilha e proteína de soja”, diz ela.

Como escolher um pó de proteína seguro

Se você ainda está preocupado em escolher os pós de proteína mais seguros, há algumas coisas a considerar. Jones diz: “Eu recomendo procurar pós de proteína que são regulados como alimentos em vez de suplementos, pois os regulamentos são mais rigorosos”. Ela explica que esses pós têm fatos nutricionais em vez de um painel de atos de suplementos em seus contêineres.

Se você é um atleta, deve ter certeza de que não está ingerindo substâncias proibidas. “Qualquer pessoa que comprasse pós de proteína regulamentada como suplementos deve estar mais preocupada com certificações de terceiros que testam substâncias com redução de objetivos”, diz Jones, referindo-se à agência mundial de formigas-antiapaje. Jones e Narizk concordam que os rótulos de teste de terceira parte mais credenciados e recomendados para pesquisar são informados e certificados por esportes NSF. “Costumo aconselho as pessoas que procuram esses rótulos ao comprar suplementos esportivos para evitar qualquer possível adulteração”, diz Jones.

Lembre -se de que a proteína em pó é um suplemento e não se destina a substituir todas as suas necessidades de proteína para cada refeição. É importante garantir vitaminas, vitaminas e minerais também. Ao escolher um pó de proteína, siga aqueles que sabem que isso pode tolerar. Se o seu estômago tende a ser sensível, evite pós de proteína que não tenham açúcar ou açúcar e carboidratos, pois geralmente têm álcoois de açúcar, o que pode desencadear problemas gastrointestinais. Se você é sensível a laticínios, evite pós de lactose neles.

Se ela estiver grávida e gosta de ter milk -shakes de proteínas, porque é o que ela pode suportar, Jones recomenda aderir aos pós de proteína com o rótulo da NSF ou outras certificações esportivas para segurança adicional.

“A partir daí, verifique se a poeira não contém grandes quantidades de vitaminas e minerais agregados que podem aumentar a ingestão acima do limite devido à ingestão de suplementos pré -natais”, diz Jones. Se é difícil para ele comer certos alimentos, porque a gravidez alterou suas preferências de apetite e sabor, Jones recomenda variar de qualquer pesado pesado. metal. No entanto, como sempre, consulte seu médico primeiro se você não tiver certeza se os pós de proteína são adequados para você durante a gravidez.

Se você é vegano ou vegetariano e gosta de adicionar milk -shakes de proteínas à sua dieta, Jones aconselha a aderência a misturas de soja, ervilhas ou proteínas vegetais. “Eu sempre recomendo Pós de orgin de proteínas vegetais Uma vez que são regulados como alimentos e contêm uma mistura de fontes de proteínas ”, ele sugere.

Se você está procurando um pó de proteína baseado em soja ou ervilha, Jones gosta Agora comida Porque é um negócio familiar que leva a qualidade muito a sério. “Eles são um líder da indústria em boas práticas de fabricação para suplementos e têm evidências estritas em cada ingrediente que entram em suas instalações e não hesitam em devolver o produto se ele não atender aos seus padrões, mesmo que isso signifique ter produtos fora do estoque por estoque fora Um tempo ”, ele explica.

Você deve se preocupar com metais pesados ​​em poeira de proteínas?

Os pós de proteína têm como objetivo complementar uma dieta já saudável e equilibrada. Enquanto alguns podem conter metais pesados ​​devido a onde certos ingredientes são cultivados, não há necessidade de ficar alarmado por enquanto. “Supondo que o consumidor médio não esteja bebendo múltiplos shakes de proteína por dia, várias vezes ao dia, tendo um shake para complementar sua ingestão geral de proteínas no contexto de uma densa dieta variada em nutrientes e variada”, diz Narizk.

Lembre -se de que, quando você encontra um relatório de saúde que parece alarmante, é importante dividir os dados apresentados primeiro para ver se há motivos para se preocupar. Quando se trata de pós de proteína, use seu melhor julgamento e siga aqueles que foram testados pela NSF ou outras certificações esportivas para garantir um lote seguro.