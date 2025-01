Como ler mensagens excluídas do WhatsApp no ​​Android e iOS

O recurso “Excluir para todos” do Whatsapp permite que os usuários removam mensagens enviadas dentro de um determinado período de tempo, ajudando a corrigir erros ou revisar conteúdos indesejados. Mas isso deixa muitas vezes curioso sobre o que foi excluído. Quer se trate de uma mensagem pessoal ou de um assunto importante, existem maneiras de capturar essas mensagens. Este guia fornece métodos passo a passo para usuários de Android e iOS visualizarem mensagens excluídas do WhatsApp usando histórico de notificações, backup de bate-papo e arquivos de terceiros.

Como visualizar mensagens excluídas do WhatsApp no ​​​​Android

Existem muitas maneiras de excluir mensagens no Android. O sistema operacional oferece opções integradas para WhatsApp e aplicativos de terceiros. Confira abaixo todas as formas de verificar mensagens excluídas no WhatsApp.

Leia mensagens excluídas do WhatsApp pelo histórico de notificações

Os dispositivos Android que executam a versão 11 e superior incluem o recurso Histórico de notificações. Esta ferramenta mantém um registro de todas as notificações recebidas, tornando-se um acesso direto às mensagens excluídas do WhatsApp.

Habilite o histórico de notificações:

Abra Configurações no seu telefone Android. Vá para Notificações e selecione Opções Avançadas (isso pode variar de acordo com o dispositivo). Toque em Histórico de notificações e alterne-o. Quando estiver pronto, o telefone irá carregar e abrir as mensagens recebidas do WhatsApp, mesmo que tenham sido excluídas. Para visualizá-los: Vá em Ajustes > Notificações > Histórico de Notificações e percorra as mensagens.

Este recurso é gratuito, integrado ao seu dispositivo e não requer ferramentas de terceiros. Mas tem limitações; Somente mensagens ativas aparecerão se uma notificação for recebida; vozes silenciadas não aparecerão.

Leia mensagens excluídas do WhatsApp via WhatsApp Chat Voltar

O Whatsapp oferece um recurso de backup de bate-papo, permitindo restaurar mensagens excluídas se um backup tiver sido criado antes da exclusão. O backup pode ser feito manualmente ou automaticamente em uma programação diária, semanal ou mensal.

Abra o WhatsApp e vá em Ajustes > Conversas > Back Chat. A frequência de backup é definida diariamente ou em um intervalo conveniente. Acesse as configurações do aparelho, encontre o WhatsApp e remova-o. Baixe e instale o WhatsApp na Google Play Store. Abra o WhatsApp, sem o número do telefone, e atenda o som de aviso para recuperar os chats do backup.

Este método funciona bem se as mensagens excluídas fizerem parte do último backup. No entanto, as novas mensagens recebidas após o backup e antes da exclusão não serão restauradas.

Leia mensagens excluídas do WhatsApp por aplicativos de terceiros

Aplicativos de terceiros como o Notisave são projetados para salvar notificações e ajudar você a acessar mensagens excluídas do WhatsApp. O aplicativo monitora e armazena notificações recebidas, inclusive aquelas que foram excluídas.

Baixe e instale o aplicativo de terceiros na Google Play Store. Envie a inscrição e conceda acesso a notificações e armazenamento. Abra o Notisave sempre que quiser ver as mensagens excluídas do WhatsApp.

Observação: os níveis de acesso e as permissões podem variar dependendo do aplicativo que você está usando. Você pode seguir as instruções/etapas do aplicativo para navegar facilmente.

Este aplicativo é fácil de usar, mas vamos aos segredos. Leia sempre a política de privacidade do aplicativo e lide apenas com fontes confiáveis. Eles não podem recuperar mídia ou mensagens que não foram entregues como notificações.

Como visualizar mensagens excluídas do WhatsApp no ​​iOS

Leia mensagens excluídas do WhatsApp por meio do WhatsApp iCloud Backup

Para usuários do iPhone, o backup do WhatsApp oferece integração com o iCloud, pode restaurar mensagens excluídas.

Abra o WhatsApp e vá em Ajustes > Conversas > Back Chat. Verifique a data e hora do último backup para garantir que contém mensagens excluídas. Pressione e segure o ícone do aplicativo WhatsApp e toque em Excluir aplicativo. Baixe o WhatsApp do aplicativo. Abra o WhatsApp, verifique o número de telefone e siga as instruções para restaurar os bate-papos do iCloud.

Este método certamente recuperará mensagens excluídas se existir um backup. No entanto, a restauração do iCloud substitui as notificações atuais pelos dados de backup.

Leia mensagens excluídas do WhatsApp por meio do backup do iTunes

Se você faz backup do seu iPhone regularmente usando o iTunes, você pode restaurar mensagens excluídas do WhatsApp revertendo para o backup anterior.

Para usar o Backup do iTunes:

Conecte o iPhone ao Mac ou PC. Abra o iTunes ou Finder no macOS Catalina Escolha sua parte. Clique em Restaurar backup e selecione o arquivo de backup no qual as mensagens foram excluídas. Aguarde a conclusão do processo.

Embora eficaz, este método restaura todos os dados do aplicativo, quaisquer novos dados após o backup serão perdidos.

Perguntas frequentes (FAQ)

Como verificar mensagens excluídas do WhatsApp sem backup?

No Android, use o Histórico de notificações ou um aplicativo de terceiros como o Notisave. Esses tipos de notificações são registrados para que você possa ver as mensagens excluídas sem backup.

Posso restaurar uma mensagem excluída no WhatsApp?

Sim, mas apenas se a mensagem tiver sido incluída no backup anterior. A restauração de mensagens requer a desinstalação e reinstalação do WhatsApp e, em seguida, a restauração a partir de um backup no iCloud, Google Drive ou iTunes.

É seguro usar aplicativos de terceiros excluídos para ler mensagens no WhatsApp?

Embora aplicativos como o Notisave sejam populares, eles exigem acesso a dados confidenciais, como notificações e armazenamento. Use esses fóruns com cuidado, baixe-os de fontes confiáveis ​​e leia suas políticas de privacidade antes de conceder permissões.

Posso recuperar arquivos de mídia junto com mensagens excluídas do WhatsApp usando aplicativos de histórico de dados?

Não, o histórico de notificações registra apenas notificações de texto. Para recuperar mídia excluída, conte com backups armazenados no Google Drive, iCloud ou armazenamento local.