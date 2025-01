Como manter seus painéis solares nas melhores condições em climas frios

A instalação de painéis solares pode ser um passo em direção à economia de energia a longo prazo para muitas pessoas. Embora a inflação esteja a arrefecer, os custos da energia aumentaram para muitas pessoas nos últimos dois anos. Embora os custos da energia solar também tenham aumentado com a inflação, o seu custo está a diminuir globalmente e pode ser subsidiado pelo crédito fiscal federal de 30%. Se você investiu em energia solar, não quer deixar nenhuma produção de eletricidade (e as economias associadas) em cima da mesa. O clima de inverno pode adicionar alguns obstáculos a esse objetivo.

Os painéis solares funcionam tão bem no inverno quanto no verão. (Talvez até melhor. As baixas temperaturas podem manter os painéis solares funcionando com eficiência máxima.) Mas dias nublados mais curtos, acúmulo de neve e gelo e sol mais baixo no céu reduzem a quantidade de luz solar disponível. Se os painéis solares funcionarem melhor no frio, terão menos sol para trabalhar.

Você pode mitigar alguns desses efeitos. Talvez você não consiga fazer muito com as nuvens no céu, mas pode fazer algo com a neve em seus painéis. Com apenas um pouco mais de trabalho, você pode obter um pouco mais de energia de seus painéis solares durante o inverno do que de outra forma.

Remova a neve pesada dos seus painéis



Se você mora em uma área onde neva, é natural que um pouco caia sobre seus painéis solares. E isso não é necessariamente uma coisa ruim. É provável que a neve leve derreta rapidamente. E pode realmente haver algum benefício na neve nos painéis solares, pois ela pode limpá-los à medida que derrete ou desliza.

Embora um pouco de neve em seus painéis solares seja bom, tome cuidado com o acúmulo excessivo de neve. Painéis solares cobertos de neve simplesmente não captam a luz solar da mesma maneira. Além disso, fortes nevascas podem causar muito peso nos painéis solares, o que pressiona os pontos de montagem.

Se você for limpar a neve dos painéis solares, certifique-se de usar a ferramenta certa. Uma escova ou ancinho áspero pode danificar os painéis solares. Em vez disso, use uma escova macia para remover a neve sem riscar a superfície dos painéis. Novamente, é sempre uma boa ideia verificar com seu fornecedor para ter certeza de não anular a garantia.

Reduza o seu consumo de energia (ou prepare-se para pagar mais pela eletricidade)

Os painéis solares ainda podem capturar a luz solar e gerar energia para sua casa durante o inverno. Mas como há menos horas de luz do dia, você também pode esperar que seus painéis solares produzam menos energia do que durante o verão. Como resultado, poderá ser necessário reduzir o consumo de energia ou preparar-se para pagar uma conta de electricidade mais elevada. A boa notícia é que existem muitas maneiras de reduzir o consumo de energia, incluindo:

Mudar para lâmpadas de baixo consumo . Eles duram mais e funcionam melhor. Em geral, uma lâmpada tradicional de 60 watts pode ser substituída por uma lâmpada economizadora de energia de 15 watts.

Eles duram mais e funcionam melhor. Em geral, uma lâmpada tradicional de 60 watts pode ser substituída por uma lâmpada economizadora de energia de 15 watts. Desligue as luzes e os aparelhos que não estiver usando . Embora a maioria de nós saiba que estamos desperdiçando energia quando deixamos essas coisas ligadas, esquecemos que isso na verdade prejudica nossas carteiras.

Embora a maioria de nós saiba que estamos desperdiçando energia quando deixamos essas coisas ligadas, esquecemos que isso na verdade prejudica nossas carteiras. Desligue os pequenos eletrodomésticos que não estiver usando. Mesmo quando não estão em uso, podem consumir uma pequena quantidade de energia elétrica, aumentando sua conta de energia.

Mesmo quando não estão em uso, podem consumir uma pequena quantidade de energia elétrica, aumentando sua conta de energia. Abaixe o termostato . Você pode economizar dinheiro baixando alguns graus a temperatura da sua casa. Use roupas em camadas para se sentir mais confortável.

Você pode economizar dinheiro baixando alguns graus a temperatura da sua casa. Use roupas em camadas para se sentir mais confortável. Verifique o isolamento da sua casa . Se a sua casa estiver mal isolada, mais calor escapará, custando-lhe dinheiro.

Ajuste o ângulo dos seus painéis

O sol fica mais baixo no céu durante o inverno e provavelmente atingirá os painéis solares em um ângulo mais raso e menos eficiente. Ajuste o ângulo dos seus painéis solares O fato de o sol incidir sobre eles de forma mais direta aumentará a geração de eletricidade. A maioria das pessoas não conseguirá fazer isso, pois os painéis solares geralmente são montados em racks fixos, mas para quem pode, ajustar o ângulo pode deixar seus painéis um pouco mais de sol.

Como o sol está mais baixo no céu durante o inverno do que no verão, você desejará que seus painéis fiquem em um ângulo mais íngreme durante esses meses. Algumas fontes sugerem um ângulo de inverno de sua latitude mais 10-15 graus. Em Chicago, por exemplo, seria um ângulo entre 52 e 57 graus. (A latitude de Chicago é de aproximadamente 42 graus.) Como um bônus adicional, um ângulo mais acentuado não só ajudará a capturar mais luz solar, mas também ajudará a neve a cair mais facilmente dos painéis. Converse com seu fornecedor de painéis solares sobre suas opções antes de fazer qualquer ajuste. Você deve ter muito cuidado para não modificar seus painéis de forma que possa anular sua garantia.

Isole adequadamente suas baterias

Você vai querer tomar cuidado especial com suas baterias solares durante o inverno para garantir que continuem funcionando. É importante manter as baterias a uma temperatura adequada. As baterias não foram projetadas para operar em temperaturas muito baixas que ocorrem em algumas regiões. Como resultado, você deve armazenar as baterias dentro de casa ou certificar-se de que estejam bem isoladas.

Se você mantiver as baterias ao ar livre, monitore a temperatura para garantir que esteja na faixa ideal.

Monitore a descarga da bateria

Também é importante monitorar os níveis de descarga da bateria. Não é recomendado descarregar totalmente as baterias solares. Na verdade, embora algumas baterias possam ser adequadas para níveis de descarga de 70% a 80%, o nível de descarga recomendado é, na verdade, 50%. Em dias de alto uso, como provavelmente acontecerá no inverno, fique de olho no consumo da bateria e considere investir em um gerador reserva.

O resultado final

A boa notícia é que seus painéis solares ainda podem captar a luz solar e gerar energia para sua casa durante os meses de inverno. Eles podem simplesmente exigir um pouco mais de cuidado e manutenção antes e durante o inverno.