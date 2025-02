Como obter serviços de transmissão gratuitos com associações de entrega de alimentos

Kroger oferece um serviço de transmissão com suas associações anuais de impulso, mas como jogador de Pokémon no início de uma aventura, ele pode escolher entre três opções: Disney Plus, Hulu ou ESPN Plus.

Embora você tenha a opção de pagar pelo Boost Monthly, precisará seguir a rota anual se desejar um serviço de transmissão da Disney. Se você gastar US $ 59 com antecedência para a versão Boost com entrega gratuita no dia seguinte a US $ 35 pedidos, obtenha seis meses de streamer com anúncios. Se você gastar US $ 99 para a versão com entrega no mesmo dia, obtenha um benefício de transmissão sem um prazo.

Se você já possui Hulu, Disney Plus ou ESPN Plus e deseja obtê -lo, deve cancelar e aguardar o fim do seu ciclo de cobrança. Observe que você não pode pagar mais por um nível de transmissão sem anúncios e deve estar nos EUA por ano e a ESPN Plus é de US $ 12 por mês ou US $ 120 por ano.