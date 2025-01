Como ordenar Trump para renomear o Golfo do México e Denali

O teste a seguir é reimpresso com a permissão de A conversaUma publicação on -line que cobre as pesquisas mais recentes.

A ordem executiva do presidente Donald Trump Renomeie o Golfo do México e o Alasca DenaliO A maior cúpula do paísresultou em muitas discussões. Enquanto para alguns, essa renome pode parecer menos importante do que os grandes problemas com os quais o país enfrenta, há um processo formal nos Estados Unidos para renomeá -lo, e esse processo é levado a sério.

Geralmente, então as pessoas não estão confusas, oficiais e contentes que os nomes são usados ​​pelo governo. Nos Estados Unidos, os nomes dos lugares são padronizados pelo NOMES DE NOMES DE GEOGRÁFICOSQue faz parte da pesquisa geológica dos EUA, a agência responsável por fazer cartões.

Em seu decretoTrump pede aos nomes geográficos do Conselho de Administração “para honrar as contribuições dos americanos visionários e patrióticos” e modificar suas políticas e procedimentos para refletir isso.

Geralmente renomear um lugar começa localmente. Os moradores do estado ou do município oferecem uma mudança de nome e coletam suporte. O processo em cada estado é diferente.

Como mudar um nome de lugar

Minnesota recentemente mudou o nome de um grande lago Em Minneapolis, em Bde Maka Ska, que o Conselho de Administração do Parque Minneapolis descreveu como “um nome de Dakota para o lago que foi transmitido na história oral por muitos anos”.

O conselho votou para mudar o nome e levou seu pedido aos comissários do condado. Quando o condado aceitou, o pedido foi enviado ao ministério de Recursos Naturais de Minnesota, que tornou oficial para o Minnesota. Então, o estado de Minnesota enviou o pedido ao conselho de administração dos nomes geográficos, que fizeram isso Funcionário de todos nós.

É muita papelada para algo tão menor, mas as pessoas são apaixonadas por nomes de lugares. Demorou 40 anos Para renomear Denali de Nome estabelecido no final do século XIXMount McKinley.

O estado do Alasca pediu a mudança de nome em 1975Mas o conselho de administração sobre nomes geográficos não agiu. Membros da Delegação do Congresso de Ohio – o presidente William McKinley era Ohio – Observado por muitos anos para os pedidos de renomada montanha, e o conselho não agiu sobre esses pedidos.

3D representado de um mapa de batimetria topográfica do Golfo do México. Frank Ramspott / Getty Images

O presidente nomeia o Secretário do Departamento do Interior. O Secretário trabalha com agências relacionadas para nomear o Conselho de Administração sobre nomes geográficos. Os estados da política do comitê atual, “Admitir os nomes dos nomes geográficos do estadoAs agências de gestão da terra, os governos locais e os governos tribais são processados ​​ativamente. »»

Em 2015, o presidente Barack Obama nomeou um novo líder para o Departamento de Interior, Sally Jewell. Assim como Obama fez uma viagem a Alasca no final de agosto de 2015Jewell declarou o nome oficial do nome sob uma lei que permite ao Secretário do Interior mudar um nome se o O Conselho de Administração não age com a proposta em um tempo “razoável”.

“Este nome muda reconhece o status sagrado de Denali A muitos nativos do Alasca “, disse Jewell. “O nome de Denali é oficial do estado do estado do Alasca desde 1975, mas mais importante, a montanha é conhecida como Denali há gerações. Com nosso próprio senso de reverência por este lugar, renomeamos oficialmente a Denali da montanha em reconhecimento às tradições do Alasca Alagios e o forte apoio dos habitantes do Alasca. »»

Se alguém se opuções a uma mudança de nome, ele poderia pedir aos tribunais que resolvessem se a mudança de nome foi feita legalmente. Voltando ao BDE Maka Ska, algumas pessoas se opuseram à modificação do nome do lago Calhoun, Eles, portanto, levaram a agência de recursos naturais do estado para o tribunal. Finalmente, o Supremo Tribunal de Minnesota julgou que a mudança de nome foi feita corretamente.

Os dois senadores americanos no Alasca e as figuras eminentes de estado têm fortemente oposto à tentativa de mudar o nome de Trump.

Como não mudar um nome de lugar

Renomeado para o Golfo do México é, no entanto, outro tipo de caso, para renomear um lugar geográfico dentro das fronteiras americanas.

O Golfo não está no territorial Nós na costa, As primeiras 20 quilômetros da costa são considerados parte deste país, mas, além disso, são as águas internacionais.

O Conselho de Administração sobre Nomes Geográficos pode mudar o nome no Golfe of America nos mapas oficiais dos Estados Unidos, mas não há Conselho Internacional responsável por nomes de lugares. Cada país decide como chamar o local. E não há maneira oficial para os Estados Unidos mudarem o nome de outros países.

É possível que os Estados Unidos possam pedir oficialmente a outros países que mudem o nome ou até impor sanções contra países que não cumprem.

Se os nomes fossem oficialmente modificados nos Estados Unidos, o governo usaria novos nomes em documentos oficiais, sinalização e cartões. Quanto a todas as pessoas e empresas do mundo que produzem cartões, elas geralmente usam nomes oficiais. Mas nada os forçaria, se eles pensassem que um certo nome é mais amplamente reconhecido.

Em 24 de janeiro de 2025, o Departamento Americano do Interior publicou uma declaração sobre mudanças de nome:

“De acordo com o recente decreto do presidente Donald J. Trump, o Ministério do Interior tem o orgulho de anunciar a implementação de restaurações de nomes que honram a herança da grandeza americana, com os esforços já em andamento.

“Conforme indicado pelo presidente, o Golfo do México agora será oficialmente conhecido como o Golfo da América e o pico mais alto da América do Norte mais uma vez carregará o nome do Monte McKinley…. O Conselho de Administração americano sobre nomes geográficos, sob o campo, o interior trabalha rapidamente para atualizar a nomenclatura federal oficial no sistema de informações sobre nomes geográficos para refletir essas mudanças, com efeito imediato para o uso federal. »»

Este artigo foi publicado inicialmente em A conversa. Leia Artigo original.