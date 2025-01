Como personalizar rapidamente os widgets da tela inicial do seu iPhone com iOS 18

maçã jogada iOS 18.2 em outubro, mais de um mês após a empresa de tecnologia lançar iOS 18.1. iOS 18.2 traz alguns novos recursos Inteligência da Apple recursos para alguns iPhones, mas iOS 18 Também oferece mais possibilidades de personalizar seu iPhone. O sistema operacional permite que você personalize seu tela de bloqueio e tela iniciale permite que você transforme seus aplicativos da tela inicial em widgets e redimensione esses widgets com facilidade.

Nas versões anteriores do iOS, você teria que excluir um widget se não gostasse de seu tamanho. Depois de removê-lo, você terá que passar por todo o processo de escolha do tamanho certo, adicioná-lo à tela e encontrar o local certo para colocá-lo. Agora, você não precisa realizar essas etapas extras e pode redimensionar seu widget instantaneamente.

Veja como você pode adicionar e redimensionar seus widgets na tela inicial no iOS 18.

Como adicionar widgets à sua tela inicial

Pressione e segure um aplicativo até que um menu apareça. Então você verá alguns novos ícones lado a lado na forma de widgets diferentes.

Captura de tela da Apple/CNET

Alguns aplicativos, como o Weather, exibem quatro opções de tamanhos diferentes: o ícone do aplicativo, um bloco pequeno, um bloco mais longo e, em seguida, um bloco grande que parece uma página inteira. Outros aplicativos, como Contatos, mostrarão apenas o ícone do bloco e outra opção de bloco. Toque no widget de tamanho que deseja testar e seu aplicativo será expandido na tela inicial em tempo real. Alguns aplicativos, como Mensagens, não possuem widgets, então você não verá essas opções.

Antes do iOS 18, você precisava manter pressionado na tela inicial e tocar no sinal de mais (+) faça login no canto superior direito da tela e encontre o widget correto. Agora você pode adicionar widgets facilmente sem procurá-los.

Como alterar o tamanho dos widgets na tela inicial

Você também pode redimensionar widgets da mesma maneira. Pressione e segure um widget até que o menu apareça e selecione o tamanho do widget que deseja testar.

Se você organizou seus aplicativos de uma maneira específica na tela inicial, adicionar ou redimensionar widgets provavelmente atrapalhará seu layout personalizado. Infelizmente, não encontrei uma maneira de bloquear layouts de aplicativos personalizados, então talvez seja necessário reorganizar seus aplicativos novamente após adicionar um widget ou redimensioná-lo.

