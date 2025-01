Como saber se o vinho está rolhado e o que fazer quando estiver

Além de ver cabelo na comida, talvez não haja maior decepção em uma experiência gastronômica requintada do que pedir uma garrafa de vinho cara e descobrir que tem um gosto estranho.

Mas não se assuste. O vinho rolhado é um fenômeno natural, mas irritante. E a partir de uma estimativa 1% a 7% das garrafas são rolhadasé provável que você encontre um em algum momento de sua vida.

O que é vinho com rolha?

“Um vinho rolhado é causado por um composto chamado tricloroanisol ou TCA, que contamina a rolha, a garrafa ou o vinho durante a colheita, produção ou mesmo transporte”, disse Vinnie Miliano, gerente de bar do famoso Waldorf Astoria Chicago.

O TCA geralmente existe como fungo nas rolhas, mas também pode ocorrer em pesticidas, conservantes e produtos de limpeza encontrados em vinícolas. Barris e caixas de papelão também podem ser fontes de “contaminação”, mesmo que altos padrões de controle de qualidade tenham sido rigorosamente implementados.

“Um vinho com rolha não prejudica o consumo, mas certamente não é agradável de beber e com certeza prejudicará a experiência”, acrescentou Miliano.

Apesar do inconveniente temporário e da interrupção do serviço de jantar, não há problema em devolver algo que não tenha o mesmo sabor. Afinal, se você está gastando seu suado dinheiro para tratar a si mesmo e a um ente querido, você não quer que a noite acabe, bem, azedo.

Perguntamos a Miliano, bem como a Courtney Cheney, gerente de operações de bebidas da Oceano Primeexplicar como saber se um vinho está arrolhado e o protocolo adequado para comunicar o problema a um sommelier ou garçom. (Para obter mais dicas sobre vinhos, leia as melhores dicas de um sommelier para encontrar garrafas acessíveis e veja como armazenar adequadamente todos os tipos de vinho aberto.)

Como saber se um vinho está rolhado

O vinho com rolha pode cheirar a mofo, como papelão molhado ou porão úmido. wine.com

Normalmente existem dois indicadores imediatos para detectar se um vinho foi rolhado: aroma e sabor. “Um vinho com rolha costuma cheirar mal, com aromas de papelão molhado, mofo ou porão úmido”, disse Miliano. “Se você experimentar, notará que o sabor pode ser opaco ou desagradável, sem a fruta e a estrutura esperadas”.

Cheney ecoa essas descrições exatas, acrescentando que um vinho com rolha também terá um sabor “sem graça, com uma adstringência distinta em casos graves, que também não terá sabor frutado”.

E embora se possa acreditar que algumas variedades com alto teor de tanino são mais propensas a rolharem do que outras, o TCA não discrimina. “No entanto, é mais fácil reconhecer o cheiro da cortiça nos vinhos que não envelhecem, devido aos aromas mais fortes que acompanham o envelhecimento em carvalho”, disse Cheney. “(Também é) mais provável de ocorrer em vinhos com rolhas tradicionais.”

Como devolver vinho com rolha

Imagens d3sign/Getty

Se você encontrar uma garrafa com rolha, um profissional de vinhos ou gerente de bar treinado provavelmente remediará a infeliz circunstância. “A melhor abordagem é a mais simples”, disse Miliano. ‘Informe educadamente o seu garçom ou sommelier. Eles não ficarão ofendidos e a maioria dos profissionais de hospitalidade são treinados para lidar com a situação com elegância.

Isso pode incluir provar o próprio vinho antes de substituir a garrafa ou o copo. Se não tiver certeza absoluta, você também pode contar com o seu paladar especializado para uma explicação e/ou confirmação final.

“Certa vez, tive uma caixa inteira de Rioja maravilhosa completamente arrolhada”, diz Miliano, que também afirma que não há necessidade de “sentir-se envergonhado ou zangado” no momento. A verificação da qualidade é simplesmente uma parte do processo e um passo importante para determinar se o inventário adicional é afetado.

“Você também pode conferir a rolha, que deve ser apresentada quando o barman abrir a garrafa”, acrescentou Cheney. “Se cheira a mofo e mofo, provavelmente está arrolhado.” Claro que se houver algum tipo de rejeição, encaminhe-a aos gerentes ou proprietários do restaurante após a refeição. Isso pode ser feito por e-mail para evitar confrontos.

Nada do que veio

Qualquer restaurante que se preze substituirá uma garrafa com rolha por uma boa de graça. Mídia Whalestock/iStock/Getty Images

Cheney resumiu melhor o conceito de rolha de vinho: “O odor da rolha é um defeito natural dos vinhos, por isso a maioria dos restaurantes substitui a garrafa sem mais perguntas ou cobranças”.

Embora um gole ofensivo possa trazer azar, lembre-se de que provavelmente é a pior coisa que lhe acontecerá naquele dia. Aceite, diga algo sobre isso e siga em frente. Não é culpa de ninguém (nem mesmo do enólogo) e você mais do que merece uma refeição deliciosa e sem estresse que vale cada dólar gasto.