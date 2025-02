Como usar a IA no Photoshop: as características mais importantes, além de conselhos de especialistas

As ferramentas da IA ​​em programas criativos, como o Photoshop, destinam -se a ajudá -lo a acelerar seu fluxo de trabalho, causar inspiração e fornecer mais opções quando sentir que está preso. O Photoshop, juntamente com os outros programas da Adobe, passou por uma espécie de evolução da IA ​​nos últimos anos. Agora, existem várias características generativas que você pode usar durante a edição no Photoshop.

Os usuários regulares do Photoshop já podem estar familiarizados com algumas dessas ferramentas, pois estão no comando e o centro em muitos bares e painéis. Mas mesmo um editor de fotos amador como eu poderia encontrar e usar as ferramentas do Photoshop facilmente. Como qualquer software de edição, você pode levar algum tempo para conhecer o programa e descobrir quando cada ferramenta é melhor usada. Por exemplo, a expansão generativa pode ser boa para alterar o tamanho das fotos, e eu me tornei criativo com minhas paisagens usando a ferramenta de substituição da AI Sky.

Embora você possa acessar as ferramentas em qualquer tipo de arquivo do Photoshop, descobri que era mais fácil importar minhas fotos favoritas dos meus álbuns do Lightroom, pois todos os meus projetos são sincronizados em minha nuvem criativa. Então eu poderia editar no meu laptop e aproveitar a maior tela.

Na primeira vez em que você tenta usar qualquer uma dessas ferramentas de IA, a Adobe aceitará seus vários termos do serviço de IA. A política estabelece que a Adobe não treinará seus modelos de IA em seu conteúdo e também aceita seguir suas diretrizes, o que proíbe coisas como criar conteúdo abusivo ou ilegal.

Como criar imagens de IA no Photoshop

O modelo de imagem AI da Adobe, Firefly, está disponível como um aplicativo separado e incorporado no Photoshop, para que você possa usá -lo onde é mais fácil para você. Se você já está criando no Photoshop, eis como acessar o Firefly:

Abra o seu projeto Photoshop. Se você estiver usando a versão mais recente do PS, a barra de tarefa contextual deve incluir uma opção que diz Gerar imagem. De outra forma: Navegar EditarEm seguida, clique Acionar imagem. Você também pode clicar no ícone que se parece com uma imagem com uma seta e um brilho na barra de ferramentas no lado esquerdo. Digite seu aplicativo, especifique o estilo e carregue qualquer imagem de referência. Clique Acionar. Guia através das diferentes variações usando as setas na barra de tarefas abaixo.

Ao escrever seu aviso, não tenha medo de adicionar muitos detalhes, lembrando -se de colocar os elementos mais importantes no início. Você pode consultar nosso guia de redação de aviso de imagem da IA ​​para obter mais dicas para obter melhores resultados.

Se você não estiver apaixonado pelas imagens, clique na imagem emergente ou na janela de ícones com quatro quadrados para ajustar seu aplicativo e referência a imagens. Você também pode tocar os três pontos verticais no final da barra de pinos para dar feedback sobre gerações, remover o plano de fundo ou gerar imagens semelhantes. Se você ainda não gosta do que tem, recomendo que você comece novamente com um novo aviso, em vez de tentar ajustar e gerar infinitamente a esperança de fazê -lo bem.

Como usar o recheio generativo, expandir e eliminar no Photoshop

Você também pode usar ferramentas generativas de IA para editar seu projeto existente no Photoshop. O recheio, expansão e eliminação generativos são algumas das ferramentas de IA mais populares. Aqui mostramos como usar cada um.

Recheio generativo É como um gerador de imagem em miniaturizado e é uma das ferramentas de IA mais populares no Photoshop. Com o preenchimento generativo, você pode selecionar uma região específica do seu projeto, inserir uma mensagem de texto e criar um novo design para essa área. Você pode encontrar o preenchimento generativo que vai editar> preenchimento generativo. (Certifique -se de usar a ferramenta de pincel de seleção.) Marque a área que você deseja que os elementos apareçam, escreva seu aplicativo e clique em gerar.

Expanda generativa É útil quando você precisa de mais espaço em uma imagem. Você pode criar novas seções da sua imagem para combinar sem problemas com sua imagem atual ou inserir uma mensagem de texto e criar novas paisagens. Você também pode usá -lo para expandir seu projeto. Para acessar a expansão generativa, selecione a ferramenta de cultivo, remova sua tela em qualquer tamanho desejar, digite uma mensagem se desejar e clique em Gerate.

Editei minha imagem original (à esquerda) para incluir mais céu e areia com expansão generativa e adicionei algumas gaivotas da IA ​​com recheio generativo. Kydroauni/cne

Eliminação generativa É como um rascunho de Ai-supercarged. Você pode isolar e eliminar certos elementos do seu projeto sem interromper a imagem completa. Existem duas maneiras de eliminar objetos do seu trabalho. O primeiro é selecionar o objeto com a ferramenta Selecionar objeto, clique em preenchimento generativo e coloque a palavra “excluir” na mensagem. Ou você pode usar a ferramenta Excluir (ferramenta de cicatrização de spot> eliminar a ferramenta) para destacar manualmente os objetos que deseja apagar.

Leia mais: O conceito de mistura de photoshop perfeito atordoa com fotos compostas

Outras ferramentas de IA que você pode usar no Photoshop

Substituição do céu É uma ótima ferramenta que pode trazer um drama para suas paisagens. Você pode criar uma navegação alternativa do céu> Substituição do céu e selecionar entre uma variedade de opções apresenta pôr do sol, céu azul e algumas opções coloridas rotuladas como “espetaculares”. Você pode ajustar manualmente o brilho e outros elementos depois de escolher um preservação de que gosta.

Aqui, usei o substituto da Ai Sky para adicionar alguns céus azuis da Carolina (direita) ao meu estádio Kenan original (à esquerda). Kydroauni/cne

Gerar fundo É ideal para a fotografia de produtos ou outras fotos em que o sujeito ou objeto é o ponto focal da imagem. Carregue sua opinião para o Photoshop, clique em Excluir a parte inferior da barra de tarefas contextuais (a caixa de pinos que aparece quando você selecionar a camada) e clique em Gerar fundo. Alguns dos fundos são melhores que outros; Os espaços da cidade que eu gerei pareciam um pouco falsos, mas os fundos de cor ou impressão foram muito bem.

Existem outras ferramentas de IA que podem ser adequadas para você, dependendo do seu projeto. Filtros neuronais Pode ser usado em edição de fotos mais detalhada e caneta de curvatura Pode ajudar os designers a criar arcos de aparência mais consistente. Também esperamos ver mais ferramentas de edição com a IA introduzida no Photoshop este ano.

Para obter mais informações, consulte o que sabemos sobre as atualizações de vídeo da Adobe AI e as atualizações da IA ​​no Premiere Pro.