Como ver o Super Bowl 2025: Opções de transmissão ao vivo, canal para Águilas vs. Chefes

Os chefes de Patrick Mahomes e Kansas City enfrentam o Philadelphia Eagles no LIX do Super Bowl, com a oportunidade de se tornar o primeiro time da história da NFL a ganhar três títulos consecutivos. Scott Winters/Icon Sportswire/Getty Images

Quando é o Super Bowl?

Domingo, 9 de fevereiro às 18:30 ET (15:30 PT).

Onde ver o Super Bowl?

O Super Bowl de 2025 será transmitido na raposa e será transmitido gratuitamente em tubi.

O Kansas City Chiefs tem a oportunidade de se tornar o primeiro time a vencer o Super Bowl três vezes. No caminho para uma multidão de três (e um quarto título nos últimos seis anos) estão os Eagles Filadélfia, a quem os chefes derrotaram há dois anos pelo primeiro de seus títulos consecutivos.

Os Eagles estão procurando o segundo campeonato do Super Bowl na história da franquia depois de vencer sete anos atrás contra Tom Brady e o New England Patriots. Desta vez, Brady estará no estande da transmissão, chamando o jogo para a Fox.

Super Bowl Lix Ele acontecerá em Nova Orleans no domingo, 9 de fevereiro, e será transmitido nacionalmente na Fox. Continue lendo para ver as melhores maneiras de ver o Lix do Super Bowl em Fox ou GRATUITAMENTE em Tubi.

A dupla dinâmica de Saquon Barkley e Jalen Hurts tem os Eagles no Super Bowl. Emilee Head / Getty Images

Quando é o Super Bowl?

O Super Bowl 59 acontecerá em 9 de fevereiro no Caesars Superdome, em Nova Orleans. O começo está programado para as 18h30 ET (15h30 PT) e será transmitido nacionalmente na Fox.

Quais equipes estão jogando no LIX do Super Bowl?

O campeão da AFC Kansas City Chiefs e o campeão da NFC, Philadelphia Eagles Edge dos Eagles 38-35 Com um gol de campo nos segundos finais.

Travis Kelce e os Chiefs do Kansas esperam se tornar a primeira equipe da história da NFL a ganhar títulos consecutivos do Super Bowl. David Eulitt/Getty Images

Quem age no show de tempo de tempo do Super Bowl?

Kendrick Lamar liderará o show de tempo da parte do Super Bowl com a convidada especial SZA. Você pode esperar ouvir a dupla interpretar Luther e Gloria, duas músicas do último álbum de Lamar, GNX, que apresentam SZA, e talvez a música indicada para Oscar todas as estrelas do filme Black Panther. É menos provável que seja incluído no conjunto do Super Bowl não é como nós, Drake, de Lamar diss, Drake.

Isso marcará a segunda vez de Lamar na fase do Super Bowl. Ele atuou no show de tempo do Super Bowl há três anos com o Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige, 50 Cent e Anderson .Paak.

Kendrick Lamar e SZA se apresentarão no show do Super Bowl 2025 -Weather. Larry Busacca/Getty Images for Coachella

Quem está cantando o hino nacional?

O nativo de Nova Orleans e o vencedor de cinco tempos do Prêmio Grammy, Jon Batiste, cantarão o hino nacional.

Quem chama o jogo?

A principal equipe da Fox, de Kevin Burkhardt e Tom Brady, chamará o jogo junto com os repórteres bancários, Erin Andrews e Tom Rinaldi. Brady tocou em 10 Super Bowls, ganhando um recorde de sete títulos, mas será a primeira vez que anuncia o jogo.

Quanto custam os ingressos do Super Bowl?

No período anterior ao jogo, Os preços dos ingressos estão caindo Mas provavelmente mais do que você deseja gastar, a menos que você seja o defensor mais apaixonado dos chefes ou águias. Até quarta -feira, ingressos mais baratos vão para um Pouco menos de US $ 3.000 em stubhub.

Como ver o Super Bowl 59 em Tubi

Além de ver o jogo na Fox, você também pode transmitir a transmissão da FOX gratuitamente e em 4K, em Tubi. O serviço de transmissão de propriedade gratuita da Fox mostrará o jogo e o programa de tempo parcial, além de um longo show antes do jogo.

Oleoduto É possível que você tenha transmitido um filme gratuitamente em Tubi antes, concordando em sentar -se em alguns intervalos de publicidade para evitar pagar para alugar ou comprar o filme. Agora você pode usar o serviço de transmissão com anúncios para ver o Super Bowl. Tubi oferecerá uma transmissão ao vivo da transmissão da Fox para o Super Bowl LIX, incluindo programas anteriores para o jogo, tempo parcial e depois do jogo, além do jogo completo. A cobertura do Super Bowl ao vivo de Tubi começará às 15:30 ET (12:30 PT) com um evento de tapete vermelho antes do jogo organizado por Olivia Culpo. Tubi não exige que você crie uma conta para assistir a um filme ou programa de televisão, mas exigirá que você se registre para obter uma conta gratuita com um endereço de e -mail para assistir ao Super Bowl.

Como ver o Super Bowl 59 em 4K

A Fox transmitirá o Super Bowl em 4K, assumindo que você tenha a configuração correta. Para obter o jogo em sua melhor resolução, você deve usar Tubi, ter um serviço de uma empresa que ofereça transmissões em 4K (Directv, Dish, Comcast, Optimum e Verizon Fios são algumas empresas tradicionais de cabo/satélite que oferecem 4K) ou um plano com um plano com um plano com capacidade em 4K em um serviço de transmissão. Quatro dos cinco serviços de transmissão de televisão ao vivo transmitirão o jogo em 4K, quase Hulu Plus Live TV.

Se você deseja uma nova TV para o Super Bowl, consulte nossas recomendações para assistir às melhores televisões que tentamos, bem como as melhores ofertas de televisão e as melhores ofertas de televisão em 4K que estão neste momento. Se você estiver configurado com sua TV, mas deseja melhorar o áudio da sua sala para ouvir cada tackle (e comercial) durante o jogo, veja as melhores barras de som.

Como ver o Super Bowl 59 em Fox

Você pode ver o jogo em sua estação de raposa local com uma assinatura de TV a cabo ou satélite ou com uma antena de ar. A maioria dos serviços de transmissão de TV ao vivo, como o YouTube TV e o Hulu Plus Live TV, também carrega sua estação de raposa local (veja abaixo).

Também pode se inscrever NFL PlusO próprio serviço de transmissão da NFL a US $ 7 por mês, mas essas transmissões são limitadas a apenas olhar para um telefone ou tablet (não uma televisão).

Sarah Tew/Cnet A TV do YouTube custa US $ 83 por mês após um aumento recente de preços e inclui a Fox. Você precisará do complemento 4K mais de US $ 10 por mês para ver o Super Bowl em 4K. Conecte seu código postal nas TVs do YouTube Página de boas -vindas Para ver quais redes locais estão disponíveis em sua área. Se você planeja usar a televisão do YouTube para assistir ao jogo, pode alterar essa configuração para reduzir o atraso da transmissão e permanecer mais perto da ação real. Leia nossa revisão da TV no YouTube.

Fubo O plano essencial de Fubo custa US $ 85 por mês após um aumento recente de preços e inclui a Fox. Clique aqui Para ver quais canais locais você recebe. Leia nossa revisão de Fubo.

Quais são as minhas opções de visualização do Super Bowl fora dos Estados Unidos?

Os espectadores internacionais devem consultar suas listagens locais para determinar a melhor opção local para ver ou transmitir o Super Bowl.

No Reino Unido, por exemplo, o jogo será transmitido na ITV e na Sky Sports.

No Canadá, você pode ver a transmissão no CTV ou TSN, dependendo de sua localização ou transmissão francesa no RDS. Você também pode ver o jogo no Canadá no Serviço de Transmissão Dazn.

Na Austrália, você pode ver o jogo no canal 7 e 7mate.

Se não houver oportunidades convenientes para ver o jogo em que você mora, use uma VPN com um servidor baseado nos EUA. Com uma VPN, você pode alterar praticamente sua localização no telefone, tablet ou laptop para obter acesso ao jogo. Portanto, se o seu provedor de Internet ou operador móvel o atingiram com um endereço IP que mostra incorretamente sua localização em uma zona de blecaute, uma VPN poderá corrigir esse problema, fornecendo um endereço IP em sua área correta e não o blecaute. A maioria das VPN, como a escolha de nossos editores, ExpressVPN, é muito fácil de usar.

O ExpressVPN é a nossa melhor seleção atual de VPN para pessoas que desejam uma VPN confiável e segura e trabalha em uma variedade de dispositivos.

O uso de uma VPN para ver ou transmitir esportes é legal em qualquer país onde as VPNs sejam legais, incluindo os Estados Unidos e o Canadá, desde que tenha uma assinatura legítima ao serviço que está transmitindo. Você deve garantir que sua VPN esteja configurada corretamente para evitar vazamentos: mesmo quando as VPNs forem legais, o serviço de transmissão pode encerrar a conta de qualquer pessoa que você considere para evitar as transmissões do blecaute aplicado corretamente.

Outras opções para ver o Super Bowl em 4K nos Estados Unidos

Se a Sling TV levar a Fox em sua área, é a maneira mais barata de assistir ao Super Bowl com um serviço de transmissão de TV ao vivo. O DirecTV Stream, por outro lado, é o serviço de transmissão de televisão ao vivo mais caro, mas também tem a maior quantidade de RSN para assistir a outros esportes.

Transmissão Directv

Todos os serviços anteriores de transmissão de TV permitem que você cancele a qualquer momento e exija uma sólida conexão à Internet. Você está procurando mais informações? Confira nosso Guia de Serviços de Transmissão de TV ao vivo.