Como ver o Switch 2 Nintendo diretamente em 2 de abril

Estable seu alarme: a Nintendo revelou o tempo do Switch 2 Nintendo Direct Stream, quando a empresa fornecerá uma análise mais próxima do seu próximo novo console. A Nintendo manteve muitos detalhes sobre o Switch 2 em embalagem, mas isso mudará em abril, durante suas próximas sessões de vídeo de propaganda de transmissão.

No final do vídeo revelador do Switch 2, uma data de 2 de abril foi mostrada para o próximo Nintendo Direct no novo console. A Nintendo não forneceu muitas informações sobre o Switch 2, então os empolgados com o novo console têm muitas perguntas que esperam que sejam respondidas na transmissão.

Veja isso: Nintendo Switch 2 anunciou: tudo o que sabemos 03:01

É isso que sabemos sobre o Switch 2 Nintendo Direct.

Quando o Switch 2 Nintendo é direto?

Nintendo diz Switch 2 Nintendo Direct Isso acontecerá na quarta -feira, 2 de abril, às 6h, PT (9h ET, 14h BST).

Onde posso ver diretamente o Switch 2 Nintendo?

Como os eventos anteriores da Nintendo Direct, o programa será transmitido ao vivo Canal do youtube da Nintendo.

O que será revelado no Switch 2 Nintendo Direct?

A maior revelação será a data de lançamento e o preço do Switch 2. Levando em consideração que a experiência da experiência da Nintendo 2 será realizada até 1º de junho, o lançamento do novo console provavelmente ocorrerá em junho.

Quanto ao preço, o Switch 2 poderia ser lançado pelo mesmo preço de US $ 300 que o interruptor original, mas não apostar nisso. O Switch OLED custa US $ 350 e, desde que quase oito anos se passaram desde que o interruptor original chegou, faz mais sentido do que o Switch 2 tem um preço de lançamento de US $ 400.

Então vêm os jogos. Até agora, a Nintendo mostrou apenas um novo Mario Kart na revelação do Switch 2. A Nintendo geralmente possui algumas de suas franquias de listas principais toda vez que lança um console, então ele espera mais títulos de Mario ou um jogo de Zelda está disponível no lançamento ou logo depois. Diversos 2025 títulos Eles também são esperados, incluindo o Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition, o Pokémon Legends ZA e o Metroid Prime 4: além.

Também será interessante ver quanto suporte de terceira parte que você receberá. O Switch continuou por trás dos consoles Xbox e PlayStation em jogos de terceira parte devido à sua falta de energia de hardware, mas se a Nintendo refinar as especificações do Switch 2 a serem comparáveis, por exemplo, um deck de vapor, que o suporte poderia crescer exponencialmente.

As especificações tecnológicas serão outra grande revelação para o Nintendo Switch 2 direto. Os potenciais compradores estarão interessados ​​em ver a quantidade de atualização gráfica que receberão com o Switch 2 e que tipo de duração da bateria poderia ter.

Há também perguntas sobre os novos Joy-Cons. O vídeo revelador mostrou como os novos controladores podem atuar como um mouse de computador, o que alguns usos interessantes podem fazer com determinados jogos de PC.

A partir de agora, o único recurso importante revelado pela Nintendo foi a compatibilidade com versões anteriores do Switch 2 com o interruptor original. Parece que a maioria da biblioteca de switch funcionará no novo console, com algumas exceções.