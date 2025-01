Compatibilidade com versões anteriores do jogo Switch 2: o que sabemos

A Nintendo teve sua grande revelação do Switch 2 na quinta-feira, postando um vídeo mostrando o novo hardware. A Nintendo não ofereceu muitas especificações técnicas, mas confirmou que o Switch 2 terá compatibilidade retroativa para jogar jogos do Switch.

No final do vídeo de anúncio, aparece um slide confirmando que o Switch 2 será compatível com versões anteriores de jogos Nintendo Switch físicos e digitais. No entanto, houve uma observação de que alguns jogos “não serão suportados ou totalmente compatíveis” com o Switch 2.

A Nintendo não forneceu mais detalhes sobre os jogos incompatíveis e não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

nintendo

Um jogo que provavelmente não será compatível com versões anteriores é Ring Fit Adventure, um jogo de fitness lançado em 2019 pela Nintendo. Embora o jogo em si provavelmente funcione já que pode ser inserido no Switch 2, o que pode ser um problema é o Ring-Con, pois é um acessório que requer que o Switch Joy-Cons se conecte através dos trilhos. O Switch 2, entretanto, possui novos Joy-Cons que parecem se conectar magneticamente. Claro, o que poderia resolver esse problema é se o Switch 2 também for compatível com os Joy-Cons originais.

Veja isto: Nintendo Switch 2 anunciado: tudo o que sabemos 03:01

Junto com a compatibilidade com versões anteriores, a revelação do vídeo do Switch 2 mostrou outras mudanças importantes que virão com o novo hardware. Isso inclui uma tela maior, duas portas USB-C em vez de uma, um suporte maior recém-projetado que pode reclinar ainda mais e Joy-Cons que parecem funcionar como um mouse de computador. A Nintendo planeja realizar um show Switch 2 Direct em 2 de abril para fornecer mais detalhes. Também realizará eventos presenciais em Dallas, Los Angeles e Nova York, dando aos fãs a chance de usar o Switch 2. Nenhuma data de lançamento ou preço foi anunciado para o Switch 2.