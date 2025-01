Conexões NYT de hoje: dicas e respostas da edição esportiva de 11 de janeiro, nº 110

Procurando o mais recente Respostas de conexões comuns? Clique aqui para ver as dicas do Connections de hoje, bem como nossas respostas e dicas diárias para as Mini palavras cruzadas, Wordle e Strands do New York Times.

O grupo roxo em Conexões: Edição Esportiva É especialmente difícil hoje em dia, claro, se você for americano. Já ouvi falar de algumas pistas desta categoria, mas não as conheço bem o suficiente para classificá-las corretamente, então hoje foi difícil para mim. Continue lendo para obter dicas e respostas para o quebra-cabeça Connections: Sports Edition de hoje.

Por enquanto, o jogo está em beta, o que significa que o Times está testando-o para ver se é popular antes de adicioná-lo ao aplicativo Games do site. Você pode jogar todos os dias por enquanto de graça, e então teremos que ver se ele aguenta.

Dicas para conexões de hoje: grupos de edição esportiva

Aqui estão quatro sugestões de grupos no quebra-cabeça Connections: Sports Edition de hoje, classificados do grupo amarelo mais fácil ao grupo roxo difícil (e às vezes estranho).

Pista do grupo amarelo: Quando uma equipe esmaga a outra.

Sugestão do Grupo Verde: A espingarda é uma delas.

Pista do Grupo Azul: Os jogadores ficaram falantes.

Pista do grupo roxo: Liga italiana.

Respostas para os grupos do Connections: Sports Edition de hoje

Grupo amarelo: Derrota.

Grupo verde: Formações de futebol.

Grupo azul: Analistas de televisão da NFL.

Grupo roxo: Clubes da Série A.

Quais são as respostas do Connections: Sports Edition de hoje?

O quebra-cabeça completo do NYT Connections: Sports Edition para 11 de janeiro de 2025. Captura de tela do NYT/CNET

As palavras amarelas nas Conexões de hoje

O tema é derrota. As quatro respostas são explosão, surra, brincadeira e vitória.

As palavras verdes nas Conexões de hoje

O tema são as formações de futebol. As quatro respostas são bando, eu, tropeços e osso da sorte.

As palavras azuis nas Conexões de hoje

O assunto são os analistas da NFL TV. As quatro respostas são Aikman, Brady, Collinsworth e Romo.

As palavras roxas nas Conexões de hoje

O tema são os clubes da Série A. As quatro respostas são Atalanta, Juventus, Lazio e Roma.