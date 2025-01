Conexões NYT de hoje: dicas e respostas da edição esportiva de 2 de janeiro, nº 101

Procurando o mais recente Respostas de conexões comuns? Clique aqui para ver as dicas do Connections de hoje, bem como nossas respostas e dicas diárias para as Mini palavras cruzadas, Wordle e Strands do New York Times.

Conexões: Edição Esportiva entregou ontem uma grade de jogos totalmente gráfica para iniciar 2025. Hoje, são apenas duas imagens, ambas de atletas. Se você sabe quem eles são, você está um passo à frente, mas se seus rostos sorridentes não lembram nada, o quebra-cabeça de hoje pode ser uma luta. Remova-o (é uma pista para uma das fotos) e continue lendo para obter dicas e respostas para o quebra-cabeça Connections: Sports Edition de hoje.

Por enquanto, o jogo está em beta, o que significa que o Times está testando-o para ver se é popular antes de adicioná-lo ao aplicativo Games do site. Você pode jogar todos os dias por enquanto de graça, e então teremos que ver se ele aguenta.

Dicas para conexões de hoje: grupos de edição esportiva

Aqui estão quatro sugestões de grupos no quebra-cabeça Connections: Sports Edition de hoje, classificados do grupo amarelo mais fácil ao grupo roxo difícil (e às vezes estranho).

Trilha do Grupo Amarelo: Rápido.

Trilha do grupo verde: times de futebol exclusivos.

Pista do Grupo Azul: TEs triunfantes.

Trilha do Grupo Roxo: Atletas da Big Apple.

Respostas para os grupos do Connections: Sports Edition de hoje

Grupo amarelo: Rápido.

Grupo verde: times da MLS, na forma singular.

Grupo Azul: Líderes em jardas corridas da NFL entre os tight ends.

Grupo roxo: atletas de Nova York.

Quais são as respostas do Connections: Sports Edition de hoje?

Duas fotos de atletas apareceram no quebra-cabeça NYT Connections: Sports Edition de 2 de janeiro de 2025. Você consegue identificar os jogadores? Captura de tela do NYT/CNET

O quebra-cabeça completo do NYT Connections: Sports Edition para 2 de janeiro de 2025. Captura de tela do NYT/CNET

As palavras amarelas nas Conexões de hoje

O tema é rápido. As quatro respostas são enérgicas, rápidas, rápidas e enérgicas.

As palavras verdes nas Conexões de hoje

O assunto são os times da MLS, singularmente. As quatro respostas são Earthquake, Probe, Wood e Whitecap.

As palavras azuis nas Conexões de hoje

A questão são os líderes em jardas corridas da NFL entre os tight ends. As quatro respostas são Gates, González, Kelce (foto) e Witten.

As palavras roxas nas Conexões de hoje

A questão são os atletas de Nova York. As quatro respostas são Ionescu, Juiz (foto), Rodgers e Shesterkin.