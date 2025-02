Conexões NYT do NYT: Superior da edição Sportiva, Respostas para 17 de fevereiro de 147

Procurando por ele O mais recente Respostas regulares de conexão? Clique aqui para saber as sugestões das conexões de hoje, bem como nossas respostas e sugestões diárias para as mini palavras cruzadas, Wordle and Strands, quebra -cabeças do New York Times.

Conexões: edição esportiva Hoje tem algumas categorias difíceis, especialmente azul e roxo. Mas você pode conhecer muito bem os artilheiros da NBA, ou ter um conhecimento enciclopédico das regras de todos os esportes; nesse caso, então existe isso. Continue lendo para obter pistas e respostas.

Conexões: o Sports Edition está fora da versão beta agora, fazendo sua estréia no Super Bowl no domingo, 9 de fevereiro. Isso é um sinal de que o jogo ganhou jogadores leais suficientes para que o Athletic, o site de jornalismo esportivo baseado em assinatura seja de propriedade do The Times, continue a publicá -lo. Ele não aparecerá no aplicativo de jogos do NYT, mas aparecerá no próprio aplicativo de atletismo. Ou você pode continuar jogando gratuitamente online.

Leia mais: Conexões NYT: o quebra -cabeça da edição esportiva deixa beta

Sugestões para as conexões de hoje: grupos de edição esportiva

Aqui, existem quatro sugestões para grupos nas conexões de hoje: quebra -cabeças de edição esportiva, classificados do grupo amarelo mais fácil para o grupo de roxo duro (já estranho).

Sugestão de grupo amarelo: Destrua em um jogo.

Sugestão de grupo verde: Esportes que compartilham uma equipe semelhante.

Sugestão de grupo azul: Dois pontos não são suficientes para esses jogadores.

Sugestão do grupo roxo: Não comece muito cedo.

Respostas para as conexões de hoje: grupos de edição esportiva

Grupo Amarelo: Derrotar fortemente.

Grupo Verde: Esportes de raquete.

Grupo Blue: Líderes de corrida da NBA.

Grupo roxo: Esportes com falsos começos.

Leia mais: Folha de truques Wordle: Aqui estão as letras mais populares usadas em palavras em inglês

Quais são as conexões de hoje: Sports Edition Respostas?

O quebra -cabeça completo da NYT Connections Edition para segunda -feira, 17 de fevereiro de 2025. Captura da tela NYT/CNET

Palavras amarelas nas conexões de hoje

O tema é amplamente derrotado. As quatro respostas são esmagadas, achatadas, pulverizadas e derivadas.

Palavras verdes nas conexões de hoje

O tema é esportes de raquete. As quatro respostas são Bádminton, Pickleball, Squash e tênis.

Palavras azuis nas conexões de hoje

O tema são os líderes de 3 pontos da corrida da NBA. As quatro respostas são Allen, Curry, Harden e Lillard.

Palavras morando nas conexões de hoje

O tema é esportes com falsos começos. As quatro respostas são futebol, patinação na velocidade, natação e atletismo.