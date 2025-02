Conexões NYT NYT: Superior da edição Sportiva, Respostas para 2 de fevereiro de 132

Procurando por ele O mais recente Respostas regulares de conexão? Clique aqui para saber as sugestões das conexões de hoje, bem como nossas respostas e sugestões diárias para as mini palavras cruzadas, Wordle and Strands, quebra -cabeças do New York Times.

O Super Bowl está a apenas uma semana de distância, então é apropriado que hoje Conexões: edição esportiva Ele se concentra no grande jogo e no esporte do futebol americano. Aqui mostramos como ver o Super Bowl, e aqui estão todas as informações sobre o programa médio de Kendrick Lamar. Continue lendo para obter sugestões e respostas para as conexões de hoje: quebra -cabeças da edição de esportes.

Por enquanto, o jogo está na versão beta, o que significa que o Times está testando para ver se é popular antes de adicioná -lo à aplicação de jogos do site. Você pode tocá -lo diariamente por enquanto, e então teremos que fazer se permanecer.

Sugestões para as conexões de hoje: grupos de edição esportiva

Aqui estão quatro sugestões para grupos nas conexões de hoje: edição esportiva, classificada do grupo amarelo mais fácil e do grupo roxo duro (já estranho).

Sugestão de grupo amarelo: Caminho para o grande jogo

Sugestão de grupo verde: A folga é uma

Sugestão de grupo azul: Ótimas estrelas do jogo

Sugestão do grupo roxo: Pare essa peça!

Respostas para as conexões de hoje: grupos de edição esportiva

Grupo Amarelo: Rodadas dos playoffs da NFL

Grupo Verde: Tipos de chutes

Grupo Blue: WRS para ganhar o MVP do Super Bowl

Grupo roxo: ____ bloquear

Quais são as conexões de hoje: Sports Edition Respostas?

As conexões NYT concluídas: Puzzle of the Sports Edition para 2 de fevereiro de 2025, #132.

Palavras amarelas nas conexões de hoje

O tema são as rodadas dos playoffs da NFL. As quatro respostas são o campeonato da conferência, divisão, Super Bowl e curinga.

Palavras verdes nas conexões de hoje

O tema são os tipos de chutes. As quatro respostas são caídas, lado, cão e squib.

Palavras azuis nas conexões de hoje

O tema é WRS para ganhar o MVP do Super Bowl. As quatro respostas são filiais, Edelman, Kupp e Ward.

Palavras morando nas conexões de hoje

O tema é ____ bloco. As quatro respostas são Chop, Pancake, Pass e Run.