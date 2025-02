Conexões NYT NYT: Superior da edição Sports, Respostas para 15 de fevereiro de 145

Procurando por ele O mais recente Respostas regulares de conexão? Clique aqui para saber as sugestões das conexões de hoje, bem como nossas respostas e sugestões diárias para as mini palavras cruzadas, Wordle and Strands, quebra -cabeças do New York Times.

Conexões: edição esportiva Ele não está sem beta agora, fazendo sua estréia no Super Bowl no domingo, 9 de fevereiro. Isso é um sinal de que o jogo ganhou jogadores leais suficientes para que o Athletic, o site de jornalismo esportivo baseado em assinatura seja de propriedade do The Times, continue a publicá -lo. . Ele não aparecerá no aplicativo de jogos do NYT, mas aparecerá no próprio aplicativo de atletismo. Ou você pode continuar jogando gratuitamente online. Parecia que o quebra -cabeça de hoje seria difícil, mas as categorias se uniram muito rápido para mim, embora eu admita que não saiba nada sobre a categoria azul. Continue lendo para obter pistas e respostas.

Sugestões para as conexões de hoje: grupos de edição esportiva

Aqui, existem quatro sugestões para grupos nas conexões de hoje: quebra -cabeças de edição esportiva, classificados do grupo amarelo mais fácil para o grupo de roxo duro (já estranho).

Sugestão de grupo amarelo: Não há pontos para você!

Sugestão de grupo verde: Tony Hawk Time

Sugestão de grupo azul: Esmagar essa bola

Sugestão do grupo roxo: “50 jardas” é outro.

Respostas para as conexões de hoje: grupos de edição esportiva

Grupo Amarelo: Tente parar um tiro de basquete

Grupo Verde: Truques de skate

Grupo Blue: Duas vezes vencedores do concurso da NBA Dunk.

Grupo roxo: ____ linha

Quais são as conexões de hoje: Sports Edition Respostas?

O NYT Connections Sports Edition foi concluído para 15 de fevereiro de 2025, #145. Captura da tela NYT/CNET

Palavras amarelas nas conexões de hoje

A questão é tentar parar uma foto de basquete. As quatro respostas são desafios, fechamento, concurso e defensor.

Palavras verdes nas conexões de hoje

O tema são truques de skate. As quatro respostas são Kickflip, Manual, McTwist e Ollie.

Palavras azuis nas conexões de hoje

O tema são os dois vencedores do concurso da NBA Dunk. As quatro respostas são Lavine, McClung, Miner e Richardson.

Palavras morando nas conexões de hoje

O tema é a linha ____. As quatro respostas são 3 pontos, azul, gol e Mendoza.

Conexões mais difíceis: categorias de edição esportiva

As conexões: o quebra -cabeça da edição esportiva podem ser difíceis, mas depende realmente de qual esporte sabe mais. Meu marido tem qualquer coisa que tenha a ver com a Fórmula 1, meu melhor amigo é um fã de hóquei e posso responder a qualquer dúvida sobre as equipes de Minnesota.

Dito isto, é difícil escolher as categorias de conexões mais difíceis, mas aqui estão algumas que achei excepcionalmente surpreendentes.

#1: Clubes da Serie A, 11 de janeiro. Respostas: Atalanta, Juventus, Lazio, Roma.

#2: WNBA MVPS, 21 de janeiro. Respostas: Catchings, Delle Donne, Fowles e Stewart.

#3: apelidos da equipe da Premier League, 17 de janeiro. Respostas: Abelhas, cerejas, raposas e martelos.

#1: Homofones de nomes de jogadores da NBA, 26 de janeiro. Respostas: Graneros, Connect, Heart e Hero.