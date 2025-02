Conexões NYT NYT: Superização da edição esportiva, Respostas para 16 de fevereiro de 146

Procurando por ele O mais recente Respostas regulares de conexão? Clique aqui para saber as sugestões das conexões de hoje, bem como nossas respostas e sugestões diárias para as mini palavras cruzadas, Wordle and Strands, quebra -cabeças do New York Times.

Conexões: edição esportiva Ele realmente abrange todos os esportes, desde eventos olímpicos a ligas profissionais americanas, ligas européias, equipamentos universitários e corridas de carros, o quebra -cabeça de hoje tem um pouco de tudo, e pode ser difícil. Conexões: o Sports Edition está fora da versão beta agora, fazendo sua estréia no Super Bowl no domingo, 9 de fevereiro. Isso é um sinal de que o jogo ganhou jogadores leais suficientes para que o Athletic, o site de jornalismo esportivo baseado em assinatura pertence ao The Times, continuará a publicá -lo. Ele não aparecerá no aplicativo de jogos do NYT, mas aparecerá no próprio aplicativo de atletismo. Ou você pode continuar jogando gratuitamente online. Continue lendo para obter pistas e respostas.

Sugestões para as conexões de hoje: grupos de edição esportiva

Aqui, existem quatro sugestões para grupos nas conexões de hoje: quebra -cabeças de edição esportiva, classificados do grupo amarelo mais fácil para o grupo de roxo duro (já estranho).

Sugestão de grupo amarelo: Reserve

Sugestão de grupo verde: Nemesis de marechal de Campo

Sugestão de grupo azul: Acelerado para a corrida

Sugestão do grupo roxo: Cidades da conferência.

Respostas para as conexões de hoje: grupos de edição esportiva

Grupo Amarelo: Correr

Grupo Verde: Estatísticas para um lin defensivo

Grupo Blue: NASCAR Faixa

Grupo roxo: Cidades do acc

Quais são as conexões de hoje: Sports Edition Respostas?

O quebra -cabeça concluído da NYT Connections Edition para 16 de fevereiro de 2025. Captura da tela NYT/CNET

Palavras amarelas nas conexões de hoje

O assunto é executado. As quatro respostas são dardo, traço, raça e sprint

Palavras verdes nas conexões de hoje

A questão é estatística para uma linha defensiva. As quatro respostas são se apressar, derrubar, sacar, atacar a perda.

Palavras azuis nas conexões de hoje

O tema são as faixas da NASCAR. As quatro respostas são Darlington, Daytona, Martinsville e Talladega.

Palavras morando nas conexões de hoje

A questão é o ACC da Cities. As quatro respostas são Blacksburg, Chapel Hill, Durham e Tallahassee.