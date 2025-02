Conexões NYT NYT: Superização da edição esportiva, Respostas para 4 de fevereiro de 134

Procurando por ele O mais recente Respostas regulares de conexão? Clique aqui para saber as sugestões das conexões de hoje, bem como nossas respostas e sugestões diárias para as mini palavras cruzadas, Wordle and Strands, quebra -cabeças do New York Times.

Conexões: edição esportiva Ele está deixando a Beta no Super Bowl no domingo, 9 de fevereiro. Isso é um sinal de que o jogo ganhou jogadores leais suficientes para que o Athletic, o site de jornalismo esportivo baseado em assinatura, de propriedade do The Times, continue a publicar. Não aparecerá no aplicativo de jogos do NYT, mas na aplicação do próprio atletismo. Ou você pode continuar jogando gratuitamente online.

Continue lendo para obter sugestões e respostas para as conexões de hoje: quebra -cabeças da edição de esportes.

Sugestões para as conexões de hoje: grupos de edição esportiva

Aqui, existem quatro sugestões para grupos nas conexões de hoje: quebra -cabeças de edição esportiva, classificados do grupo amarelo mais fácil para o grupo de roxo duro (já estranho).

Sugestão de grupo amarelo: Flexível

Sugestão de grupo verde: Big Apple Jocks

Sugestão de grupo azul: Frente!

Sugestão do grupo roxo: Estágios para climas menos que os ideais

Respostas para as conexões de hoje: grupos de edição esportiva

Grupo Amarelo: Ágil

Grupo Verde: Atleta de Nova York

Grupo Blue: Apelidos de golfe

Grupo roxo: ____ cúpula

Quais são as conexões de hoje: Sports Edition Respostas?

As conexões NYT concluídas: Puzzle of the Sports Edition para 4 de fevereiro de 2025, #134. Captura da tela NYT/CNET

Palavras amarelas nas conexões de hoje

O tema é ágil. As quatro respostas são atléticas, flamejantes, ágeis e retificadas.

Palavras verdes nas conexões de hoje

O tema é o atleta de Nova York. As quatro respostas são Islander, Jet, Knick e Yankee.

Palavras azuis nas conexões de hoje

O tema são os apelidos dos golfistas. As quatro respostas são borradas, Golden Bear, para a esquerda e tigre.

Palavras morando nas conexões de hoje

O tema é ____ cúpula. As quatro respostas são Astro, King, Metro e Super.