CONEXÕES NYT NYT: TOP OF THE SPORTIVA EDITION, Respostas para 26 de janeiro, #125

Conexões: edição esportiva tem hoje uma daquelas categorias roxas que fazem os jogadores arrancarem os cabelos. As palavras não são realmente palavras esportivas, mas soam como palavras esportivas de conexão. Ufa. Continue lendo para obter dicas e respostas para os quebra-cabeças do Connections: Sports Edition de hoje.

Por enquanto, o jogo está em beta, o que significa que o Times está testando-o para ver se é popular antes de adicioná-lo ao aplicativo de jogos do site. Você pode jogá-lo diariamente de graça por enquanto, e então teremos que ver se ele permanece.

Dicas de conexão de hoje: grupos de edição de esportes

Aqui estão quatro sugestões para agrupamentos nas conexões de hoje: Quebra-cabeças da edição esportiva, classificados do grupo amarelo mais fácil ao grupo roxo difícil (e às vezes estranho).

Sugestão de Grupo Amarelo: As coisas não estão olhando.

Sugestão do Grupo Verde: Pendure dez.

Sugestão do Grupo Azul: Educação do Estado do Império.

Sugestão de grupo roxo: Parece um hoopster.

Respostas para as conexões de hoje: grupos de edição esportiva

Grupo amarelo: Recessão.

Grupo verde: Termos de surf.

Grupo azul: Escolas de Nova York.

Grupo roxo: Homófonos de nomes de jogadores da NBA.

Quais são as conexões de hoje: respostas da Sports Edition?

As palavras amarelas nas conexões de hoje

A questão é a recessão. As quatro respostas são declínio, queda, derrapagem e queda.

As palavras verdes nas conexões de hoje

O tópico são termos de surf. As quatro respostas são barril, crista, ondulação e onda.

As palavras azuis nas conexões de hoje

O tema são as universidades de Nova York. As quatro respostas são Colgate, Columbia, St. John’s e Syracuse.

As palavras roxas nas conexões de hoje

A questão são os homófonos dos nomes dos jogadores da NBA. As quatro respostas são celeiros, conexão, coração e herói.