Confira esses produtos conceituais alucinantes da CES 2025

Nunca se apaixone por um produto conceitual. Quer se trate de um carro futurista, uma TV sofisticada ou um brinquedo no nível dos Jetsons, é altamente improvável que a empresa algum dia o entregue. A CES 2025 está repleta de tecnologia quer queira quer não, desde o smartwatch mais brilhante que nossos especialistas já viram até um robô companheiro alimentado por IA que se parece um pouco com Baby Yoda em seu carrinho flutuante. Continue lendo para descobrir com quais conceitos da CES estamos sonhando.

A CNET cobre a CNET 2025 em Las Vegas, não apenas os produtos conceituais mostrados aqui, mas também os itens de tecnologia já nas lojas ou a caminho. Aqui está uma olhada em todos os novos produtos que chamaram nossa atenção e aqui está um guia das TVs que vimos na CES. Não perca o robô para fazer café de US$ 7.000, o dispositivo do tamanho de uma impressora que pode aumentar a vida útil da bateria do seu telefone em segundos e a bateria que é como um Tesla Powerwall para sua geladeira.

Aí vêm os conceitos do CES – esta pode ou não ser a última vez que você os vê.