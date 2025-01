Conheça o híbrido de seis rodas com eVTOL no porta-malas – Vídeo

Conheça o híbrido de seis rodas com eVTOL no porta-malas

A Xpeng Aeroht trouxe seu carro voador modular para a CES. Este ‘transportador terrestre’ de seis rodas pode viajar fora da estrada carregando um eVTOL e carregá-lo para o voo ao mesmo tempo.

Este não é o típico carro híbrido gigante de seis rodas, se é que tal coisa existe. Este tem uma surpresa no porta-malas. Você já desejou poder carregar sua máquina voadora pessoal no porta-malas do seu carro? Este porta-aviões terrestre da X-Pan Aero pode ser a resposta. Devido ao seu pequeno tamanho e ao quão pesadas as baterias de EV podem ser, a maioria dos pedágios de EV pessoais que vemos são de alcance bastante baixo e requerem algum tipo de trailer independente. Transporte-os até o ponto de decolagem. É aí que entra em ação esta nave-mãe de seis rodas. Ele não foi projetado apenas para transportar uma máquina voadora pessoal de dois lugares fora da estrada para qualquer mirante panorâmico pelo qual você gostaria de voar, mas também pode funcionar como um carregador. Desta forma, ao chegar ao seu destino, a bateria de portagem do veículo elétrico estará carregada e pronta para voar. O cofundador e vice-presidente da Expan Aero, Wong Tan, me disse que a decisão de tornar a nave-mãe um veículo híbrido foi tomada para estender o alcance para 1.000 quilômetros ou 621 milhas. Um tanque cheio de gasolina e uma carga completa na nave-mãe podem recarregar o EV no porta-malas em até 6 vezes. No que diz respeito à segurança. X-Man Aero diz que é uma prioridade máxima. A redundância está incorporada em tudo, desde o sistema de vôo até os controles. Abaixo de algumas hélices estão ventiladores de duto, que podem manter a aeronave estável em caso de problema com as hélices. Um joystick é o principal mecanismo de controle e um conjunto de botões próximo a ele executa muitas das mesmas funções de um encosto. Desta vez não pudemos sentar dentro da nave-mãe, mas a Xant Aero nos deixou entrar no módulo de pedágio de veículos elétricos, que já realizou voos de teste tripulados. Como você pode ver, é bastante aconchegante aqui. Tenho cerca de 5’11 de altura, então. Não vou bater a cabeça no teto. Tenho espaço suficiente para meus pés. É muito bom. Se você for alguns centímetros mais alto que eu, pode bater a cabeça se eu chegar muito longe, posso bater no teto, mas tem que ser compacto porque tem que caber no seu porta-malas. Eu pessoalmente nunca vi nada assim. A coisa mais próxima visualmente, eu diria, é o cybertruck devido à barra de luz na frente e ao formato e cor geral. No entanto, o carro voador modular do XPin Aero serve a um propósito muito diferente. Na verdade, acho que esta forma segue a função. Por que temos esse design, acho que não só por causa de quem, acho que é mais pela capacidade desse veículo, pelo peso extra e pela capacidade de sair da estrada. E em segundo lugar, pensamos em como torná-lo futurista, como se o estivéssemos trazendo do futuro. Apesar do design de ficção científica, Xan Aero diz que não é um carro-conceito. Eles estão planejando produzi-lo em massa. Eles estão trabalhando para obter aprovação regulatória na China, já têm mais de 3.000 pedidos planejados e esperam iniciar as entregas em 2026. A empresa afirma que se trata de um carro voador modular. Estará disponível primeiro na China por menos de US$ 300.000 e espera expandir para outros mercados no futuro. O que você acha do porta-aviões terrestre X-Pan Aero? Deixe-nos saber nos comentários. Muito obrigado por assistir. Assine a CNET para obter as melhores e mais recentes notícias de tecnologia. Agora, se me dá licença, vou embora.