Conheça seus direitos: 3 regras para quando a polícia pode levar aos vídeos de segurança de sua casa

É compreensível que a ideia de que a polícia faça o vídeo de sua casa sem permissão, ou mesmo conhecimento, o torne tonta. Nossas casas são espaços pessoais e privados e fazem sentido proteger essa privacidade.

Embora as empresas de segurança tenham políticas variáveis ​​sobre a aplicação da lei, a polícia tem maneiras de substituir até algumas das políticas de privacidade mais fortes e gravar vídeos da nuvem ou armazenamento local, geralmente citando uma emergência que poderia ter sido capturada em suas filmagens.

Ainda mais complicado, as leis variam não apenas por país, mas também pelo estado e podem mudar com o tempo com nova legislação ou falhas legais. Isso dificulta encontrar conselhos on -line confiáveis ​​e oportunos, estejam você navegando para o Reddit, procurando demandas passadas ou mesmo fazendo uma fogueira através da palavra da lei oficial.

Vamos esclarecer as coisas: aqui estão as regras atualizadas sobre quando a polícia pode levar o vídeo de sua casa que se aplica amplamente aos EUA.

1. A polícia pode solicitar imagens de segurança em casa para emergências

Em emergências, a polícia tem o direito legal de solicitar informações confidenciais, como imagens da câmara. Alena Paulus/Getty Images

Primeiro, a polícia tem a opção, conforme descrito nas políticas de privacidade da empresa, para solicitar imagens de vídeo na nuvem em caso de emergência. Aqui, uma “emergência” geralmente significa uma situação de vida ou morte ou um pouco maior, como um seqüestro ou uma caçada humana por um criminoso violento.

A maioria das empresas de segurança que oferecem armazenamento em vídeo na América do Norte se estenderá e considerará esses aplicativos de emergência, que extraem qualquer uma das imagens que podem ter armazenado na nuvem. Aqui está uma explicação do ninho do Google Sobre como ele consegue compartilhar dados do usuário com a aplicação da lei, como tentar reduzir o escopo do aplicativo de privacidade do usuário e como os usuários podem conhecer o aplicativo. É possível que os usuários de segurança não saibam que a polícia acessou seus vídeos na nuvem.

“Antes de cumprir uma solicitação, garantimos que a lei e as políticas da Nest sigam”, diz a empresa. “Notificamos os usuários sobre demandas legais, quando apropriado, a menos que a lei ou ordem judicial a proibam. E se acreditarmos que uma solicitação é muito ampla, procuraremos reduzi -la”.

Nessas situações, a aplicação da lei entra em contato diretamente com a organização de gerenciamento de vídeo em nuvem (geralmente sua marca de segurança como Arlo ou Ring) e solicita imagens de vídeo específicas de uma área através de canais configurados para permitir esses aplicativos

Nota importante: Existe uma opção para compartilhar vídeos na nuvem armazenada, mas as empresas de segurança geralmente não permitem que as agências policiais considerem diretamente através das visões ao vivo das câmeras. Graças ao fim de criptografia e práticas relacionadas, mesmo as próprias empresas de segurança podem não ter essa capacidade, exceto em alguns casos de monitoramento profissional em casa.

2. A polícia pode usar uma ordem de ordem para acessar dispositivos de segurança doméstica

As ordens de prisão são uma maneira de confiscar mesmo armazenamento local em dispositivos de segurança doméstica. Imagens simples/imagens getty

Outra opção que a polícia deve confiscar as imagens da Câmara é através de uma ordem judicial ou uma ordem judicial semelhante. As ordens de prisão permitem que a polícia leve os dispositivos de segurança para casa e os examine, incluindo qualquer armazenamento local que você tenha, portanto, evitar o armazenamento em nuvem não ajudará muito.

Em geral, as ordens de prisão são concedidas apenas quando a polícia pode fornecer algumas evidências de que um crime foi cometido na propriedade. Depende do tribunal e do juiz onde a ordem é solicitada, mas o subsídio é comum. O pedido se torna ativo e possui um escopo específico onde é aplicado (portanto, você deve sempre solicitar um pedido se a polícia desejar suas câmeras de segurança).

As ordens de prisão levantam uma pergunta importante: você devolverá sua câmara de origem se for inconveniente durante uma pesquisa legal? Isso é objeto de uma certa deliberação, embora seja geralmente acordado em casos como esses Que a Quarta Emenda impede que a polícia permaneça em dispositivos ou dados digitais indefinidamente. Retornar sua câmera durante uma apreensão real do mundo pode não ser tão cortada e seca.

3. Registro voluntário da sua equipe de vigilância

As câmeras de segurança podem impedir os assaltos da casa com o local correto, mas tenha cuidado com possíveis problemas. Imagens Onfokus/Getty

Há uma terceira opção interessante para a aplicação da lei que vem crescendo em popularidade, especialmente em certas cidades e estados onde os departamentos de polícia buscam tirar proveito da tecnologia doméstica inteligente. Os proprietários de segurança doméstica podem registrar suas câmeras e dispositivos similares com departamentos de polícia locais, informando que há um dispositivo em uma propriedade específica que está registrando. Estamos vendo programas como este em todos os lugares de Buffalo, Nova York Safecam para A área da baía na Califórnia.

Esses programas variam, mas existem vários pontos importantes. Primeiro, não é o mesmo que registrar um sistema de alarme por meio da licença local, é especificamente para dispositivos de gravação de vídeo. Segundo, o registro não significa que a polícia possa examinar suas câmeras ou ver qualquer filmagem registrada. Eles sabem onde estão as câmaras residenciais registradas, para que possam solicitar imagens diretas dos participantes com câmeras perto de um crime, etc.

Finalmente, se a polícia tiver permissão para acessar uma câmera registrada, você poderá ver e copiar imagens de vídeo, que podem ser usadas como evidência em um procedimento criminal. Freqüentemente, os programas de registro têm requisitos como proibir vídeos com mídia e outras cartas pequenas. Lembre -se de que a polícia ainda pode procurar uma ordem para tirar câmeras e imagens de vídeo se negarem uma solicitação por meio de um programa de registro.

Uma aplicação federal para a aplicação da lei pode ter mais peso

Acrônimos como FBI, NSA ou gelo podem ser mais familiares e mais aterrorizantes, mas as grandes agências federais são geralmente confinado aos mesmos requisitos do departamento de polícia local. Eles precisam de uma ordem judicial, uma permissão de usuário específica ou um uso especial da cláusula “emergência potencialmente mortal” se você quiser ver as imagens da sua câmera. Isso não significa que as agências federais sempre seguem a lei – Existem exemplos de gelo, e outras agências que quebram as leis de vigilância – mas tecnicamente são unidos pelas mesmas restrições. Na maioria dos casos.

“A NSA ou o FBI pode espionar através da minha câmara da minha casa?” É outra preocupação que muitas vezes vemos e é aqui que as coisas se tornam mais desagradáveis. A NSA recebeu a vigilância da Seção 702 da Lei de Vigilância de Inteligência Estrangeira, uma pequena legislação infame que concede ao FBI, à CIA e à NSA o poder de confiscar dados eletrônicos investigando uma inteligência estrangeira ou uma ameaça de terrorismo. .

Embora controverso, seção 702 Foi renovado e expandido recentemente pelo SenadoPortanto, não desaparecerá em breve. Não sabemos muito sobre como é usado, mas sabemos que as consultas geralmente se concentram em comunicações da Internet e telefones celulares. Não parece que as tecnologias da porta traseira usadas por essas agências estejam recebendo dados da Cam Security Cam, pelo menos não significativamente. Câmeras britânicas da web são outra história. Até obtermos mais transparência sobre esses métodos de vigilância, é tudo o que podemos dizer com certeza.

Os sinos de vídeo facilitam o compartilhamento de imagens, mas isso também pode vir com custos. Chris Monroe/Cnet

Publique imagens de segurança on -line online

As marcas de segurança oferecem maneiras de publicar vídeos on -line por meio de coisas como o aplicativo Ring Neighbours, fóruns dedicados, grupos de mídia social etc. Se você publicar um vídeo em um espaço público como esse, mesmo se estiver pedindo conselhos, é um jogo justo que a aplicação da lei também usa. Qualquer coisa que publico em um fórum público é exatamente isso, então pense duas vezes sobre quais imagens você publicará online.

Marcas de segurança e políticas de mudança em aplicações policiais

Por fim, devemos mencionar que as políticas da empresa de segurança para compartilhar dados com a polícia estão sujeitas a mudanças. Apenas neste ano, Ring decidiu terminar seu programa de intercâmbio mais liberal com a polícia, limitando -os aos pedidos de vida ou morte dos quais falamos anteriormente.

O que acontece se eu não quero que minhas imagens de segurança de came sejam armazenadas em uma nuvem?

Isso também é uma opção. Ao explorar suas opções, como as melhores câmeras de segurança doméstica sem fio ou ao ar livre, convém assistir câmeras sem planos de assinatura que mantêm o vídeo fora da nuvem completamente, o que limita a polícia às garantias como um meio de tirar imagens. Você também pode consultar câmeras com recursos adicionais específicos, como luzes LED brilhantes.

Você pode tornar menos provável de permanecer no armazenamento local em vez de usar o armazenamento em vídeo em nuvem. Atualmente, o Lorex 4K é a nossa melhor opção para uma câmara de segurança doméstica com armazenamento local). Depois de garantir uma ordem judicial ou outra ordem judicial, a polícia sempre terá a opção de receber e assistir a arquivos de vídeo.