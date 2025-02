Consciência da doença cardíaca: quando e por que deve ser examinada agora

Você sabe o que a causa número 1 de morte nos Estados Unidos? De acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças, É uma doença cardíacaIsso causa mais mortes do que câncer, acidentes e covid-19. Em um relatório da American Heart Association de 2025, a organização revela que alguém morre de doenças cardiovasculares A cada 34 segundos. Com isso em mente, quando foi a última vez que eles verificaram seu coração?

Fevereiro é o mês americano do coração, bem a tempo do Dia dos Namorados, o que significa que é um bom momento para agendar seu físico anual para o seu médico parar seu coração. Saber mais sobre seu coração pode ajudá -lo a fazer configurações de estilo de vida para evitar o risco de doenças cardíacas, o assassino silencioso dos Estados Unidos.

O que é doença cardíaca?

Doença cardíaca é um termo geral usado para Descrever várias condições Isso afeta o coração, incluindo, entre outros, arritmias, doença válvula e defeitos cardíacos congênitos. A doença cardíaca mais comum é a doença arterial coronariana, que danifica os vasos sanguíneos, dificulta o fluxo de sangue para o coração e pode aumentar seu risco de Infarto do miocárdio.

A doença cardíaca geralmente não é diagnosticada até que ocorram os sintomas de ataque cardíaco ou insuficiência cardíaca. Os exames regulares de doenças cardíacas são essenciais para ajudá -lo a ficar à frente de muitos sustos de saúde.

O que causa doença cardíaca?

Doença cardíaca pode acontecer em qualquer idade. No caso de Doença cardíaca congênitaPode acontecer no nascimento. Outras vezes, se desenvolve ao longo de nossas vidas, como Arteriopatia coronarianaprogredir lentamente à medida que a placa se acumula. A causa da doença cardíaca varia de acordo com o tipo de condição. Vamos nos concentrar em doenças cardíacas coronárias, pois é o tipo mais comum do que a experiência das pessoas.

Ele Causas de doença cardíaca coronariana Eles são genéticos, pressão alta, colesterol alto e fumo. Essencialmente, seu coração precisa trabalhar mais porque as coisas estão ao longo do caminho, exercitando mais tensão no órgão do que o necessário. Seu coração só pode funcionar por tanto tempo sob estresse excessivo.

CDC diz quase Metade dos americanos tem pelo menos um fator de risco para doenças cardíacas. É por isso que você deve obter projeções regularmente. Agora vamos nos aprofundar quando você deveria.

Sugestão: É antes que sintomas como falta de ar, pressão ou fraqueza no peito sejam apresentados.

Quando deve ser examinado para detectar doenças cardíacas?

Ele American Heart Association Recomenda que os testes de rotina comecem aos 20 anos. Isso soa cedo, mas as doenças cardíacas também podem afetar as pessoas mais jovens. No início dos exames regulares aos 20 anos, seu médico pode estabelecer uma linha de base para o seu corpo e monitorar as alterações à medida que você envelhece. Nesta fase, mesmo que não seja considerado com alto risco (veja abaixo), é importante monitor Pressão arterial, colesterol, glicose no sangue e fatores de estilo de vida através da história da família, exames físicos e exames de sangue. Projeções de rotina para aqueles com menos risco devem ser do seguinte modo:

Pressão arterial : Se sua pressão arterial estiver abaixo de 120/80 mm Hg, os testes devem ser realizados todos os anos, ou mais frequentemente se sua pressão arterial for maior.

: Se sua pressão arterial estiver abaixo de 120/80 mm Hg, os testes devem ser realizados todos os anos, ou mais frequentemente se sua pressão arterial for maior. Colesterol : Risco normal Os adultos devem fazer com que seu colesterol tente a cada quatro a seis anos. Aqueles com maior risco de doença cardíaca e derrame podem precisar de mais frequência.

: Risco normal Os adultos devem fazer com que seu colesterol tente a cada quatro a seis anos. Aqueles com maior risco de doença cardíaca e derrame podem precisar de mais frequência. Glicose no sangue: Isso deve ser feito pelo menos a cada três anos a partir de 45 anos.

Isso deve ser feito pelo menos a cada três anos a partir de 45 anos. Fatores de estilo de vida: Com a visita de cada médico, serão discutidos fatores como atividade física, dieta e tabagismo.

Fatores de alto risco requerem monitoramento mais frequente



Suas imagens Arslanoglu/Getty

Os exames regulares para todos os pacientes devem começar aos 20 anos e prosseguir em intervalos. No entanto, se você tiver um alto risco de doenças cardiovasculares, é provável que seja detectado com mais frequência. Fatores de risco Inclua pressão alta, colesterol e tabagismo, histórico familiar de doenças cardíacas, idade e estilo de vida.

Se estiver mais em risco, podem ser necessários testes cardiovasculares adicionais, especialmente se você tiver sintomas associados a doenças cardíacas, como uma batida irregular.

Testes adicionais podem incluir:

Eletrocardiograma : Para medir o ritmo e a atividade elétrica do seu coração, você pode precisar de um EKG ou ECG. É um método indolor e não invasivo para monitorar a função cardíaca. Tudo o que é necessário são alguns eletrodos pegajosos no peito. Seu médico pode exigir que você use um ECG portátil chamado Monitor Holter Por alguns dias para obter uma imagem mais completa.

: Para medir o ritmo e a atividade elétrica do seu coração, você pode precisar de um EKG ou ECG. É um método indolor e não invasivo para monitorar a função cardíaca. Tudo o que é necessário são alguns eletrodos pegajosos no peito. Seu médico pode exigir que você use um ECG portátil chamado Monitor Holter Por alguns dias para obter uma imagem mais completa. Ecocardiograma : Há momentos em que seu médico pode querer olhar para a estrutura do seu coração. Um ecocardiograma envolve uma máquina de ultrassom para avaliar como seu coração bombeia.

: Há momentos em que seu médico pode querer olhar para a estrutura do seu coração. Um ecocardiograma envolve uma máquina de ultrassom para avaliar como seu coração bombeia. Testes de estresse : Os testes de tensão cardíaca são basicamente ECG com exercício. Seu médico se juntará aos eletrodos no peito e caminhará, correr ou pedal enquanto seu médico monitora a resposta do seu coração. Você também pode pedir para respirar um tubo por alguns minutos.

: Os testes de tensão cardíaca são basicamente ECG com exercício. Seu médico se juntará aos eletrodos no peito e caminhará, correr ou pedal enquanto seu médico monitora a resposta do seu coração. Você também pode pedir para respirar um tubo por alguns minutos. Angiografia de tomografia computadorizada cardíaca : Este teste não invasivo usa raios X para criar uma imagem 3D do seu coração. Pode ajudar os médicos a encontrar a presença e a porcentagem de estreitamento nas artérias coronárias e nos vasos sanguíneos.

: Este teste não invasivo usa raios X para criar uma imagem 3D do seu coração. Pode ajudar os médicos a encontrar a presença e a porcentagem de estreitamento nas artérias coronárias e nos vasos sanguíneos. Angiografia periférica: Os raios X e o corante de contraste ajudam seu médico a localizar áreas estreitas ou bloqueadas que fornecem sangue às pernas, pés ou braços e mãos.

Dicas práticas para prevenir doenças cardíacas

FG Comércio/Getty Images

A doença cardíaca é grave, mas também é amplamente evitável e tratável, especialmente com exames regulares. Você tem mais controle sobre a saúde do coração do que pensa. Tente adicionar esses hábitos diários à sua vida a Abaixe o seu risco de doença cardíaca.

Parar de fumar : Fumar é uma das principais causas de doença cardíaca. Parar de fumar é uma das melhores coisas que você pode fazer para reduzir suas chances de desenvolver doenças cardíacas.

: Fumar é uma das principais causas de doença cardíaca. Parar de fumar é uma das melhores coisas que você pode fazer para reduzir suas chances de desenvolver doenças cardíacas. Mover : O exercício é o conselho mais antigo dos livros por um motivo. Para manter a saúde do coração, aponte por 150 minutos de moderado Exercício semanal, que é apenas 30 minutos por dia durante cinco dias.

: O exercício é o conselho mais antigo dos livros por um motivo. Para manter a saúde do coração, aponte por 150 minutos de moderado Exercício semanal, que é apenas 30 minutos por dia durante cinco dias. Monitore sua saúde em casa: Está em casa freqüência cardíaca Assim, pressão arterial e monitores de glicose, bem como rastreadores de exercícios, o que pode ajudá -lo a monitorar sua saúde entre as visitas dos médicos.

Está em casa Assim, e monitores de glicose, bem como rastreadores de exercícios, o que pode ajudá -lo a monitorar sua saúde entre as visitas dos médicos. Ajuste sua dieta: Coma comida que nutrir seu corpo É essencial para a saúde do coração. Sempre que puder, evite alimentos altos em gorduras saturadas e trans. Procure oportunidades em sua dieta para fazer trocas saudáveis. Sempre opte por refeições ricas em nutrientes que incluem vegetais e grãos integrais.

Muito tempo; Eu não leio?

Você não apenas adota uma abordagem “boa o suficiente” para sua saúde. O coração é um dos órgãos mais vitais do corpo, às vezes é difícil saber quando está doente. É por isso que as projeções cardíacas começam tão cedo. A pressão alta e o colesterol alto são algumas das condições mais comuns e, infelizmente, o risco de desenvolver doenças cardíacas aumenta significativamente.

Avaliações e verificações regulares estão entre as melhores ferramentas para determinar sua saúde e ajudá -lo a fazer alterações que podem reduzir suas possibilidades de desenvolvimento de doenças cardíacas.