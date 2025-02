Conselhos de descoberta fósseis notáveis ​​sobre as origens antárticas de todos os pássaros modernos

Um crânio fossilizado quase perfeito descoberto na Antártica revela a ponte entre pássaros pré -históricos e modernos, revelou um novo estudo.

O fóssil é um espécime de uma espécie chamada Vegavis Iaaique viviam cerca de 69 milhões de anos atrás – mais de 2 milhões de anos antes do Extinção em massa que destruiu todos os dinossauros não evitados.





Possui um bico de pontia há muito tempo e uma forma de cérebro, diferente de todas as outras aves mesozóicas, que eram claramente diferentes das espécies que evoluiriam em direção à classe de penas que vemos ao nosso redor hoje.

Desde Roteiro foi descrito há 20 anos, alguns paleontologistas suspeitavam do gênero poderia ser um primeiro membro de pássaros modernos, dentro do Ordem de Sauvagine. Outros duvidavam disso porque os pássaros modernos eram extremamente raros antes Impacto de asteróides que desencadearam a extinção do Cretáceo Final.





Mas eles não tinham o que provavelmente é a música mais importante de RoteiroPelo menos no que diz respeito à taxonomia: um crânio um pouco intacto.





“Poucos pássaros também provavelmente iniciarão tantos argumentos entre os paleontólogos como Vegavis”, ” disse O principal autor Christopher Torres, paleontologista da Universidade de Ohio.





“Este novo fóssil ajudará a resolver grande parte desses argumentos. Cabeça entre eles: onde está Roteiro Empoleirado no pássaro da vida? “”





Os fósseis de pássaros podem ser bastante delicados, e pouco a partir deste momento são mantidos em boa forma como este. Todos os outros Roteiro Os espécimes encontrados até o momento foram esqueletos sem cabeça ou apenas pedaços do crânio.

Os pesquisadores suspeitam que as espécies possam ter sobrevivido à extinção em massa por causa de sua localização na Antártica, o que ofereceria um clima temperado com vegetação exuberante no momento em que o resto do mundo era bastante inabitável.





“Em outros lugares do mundo, a rápida revolta ambiental que caracteriza o Border K – PG é geralmente marcado por uma substituição igualmente rápida da haste dos pássaros pelas aves da coroa, seguida pela diversificação deste último no início de Palaogens“Os autores para escrever.





Quem é V. O melhor representante que temos para a ponte entre pássaros pré -históricos e modernos.

Os pesquisadores usaram a tomografia micro composta com raios-X para escanear o crânio e reconstruí-lo digitalmente em três dimensões, revelando os detalhes de sua dor de cabeça, seu palácio, seu rostro e sua mandíbula, bem como sua forma cerebral.





A amostra indica características de acordo com os Savanchors modernos, mas diferente dos patos e dos gansos de hoje, V.aa Também tinha um bico esbelto e pontudo e poderosos músculos da mandíbula para tomar peixes: características mais semelhantes às dos pássaros de mergulho hoje, como larvas e humanos.





Ele tem um bom desenvolvimento Glândula de sal Na região nasal de seu bico, uma característica que elimina o cloreto de sódio do sangue de certas espécies de aves marinhas com dietas ricas em frutos do mar e, portanto, sal.





O restante do esqueleto fóssil é baseado nesta imagem de V.aaO estilo de vida aquático, com as pernas que posicionaram os pés para impulsionar o pássaro para a água em busca de presas de natação.





“Esses poucos lugares com uma avaliação fóssil substancial das aves do Cretáceo Superior, como Madagascar e Argentina, revelam um aviário de espécies bizarras e agora se estendidas com dentes longos e caudas ósseas, apenas ligadas a aves modernas”, ” disse Paleontologista Patrick O’Connor, da Universidade de Ohio.





“Algo muito diferente parece ter acontecido nas fronteiras do hemisfério sul, especialmente na Antártica”.

Esta pesquisa foi publicada em Natureza.