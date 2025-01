Crédito fiscal infantil 2024: descubra se você é elegível

Com a aproximação de 2025, falta menos de um mês para o início oficial da temporada fiscal, o que significa que muitas pessoas começarão agora a considerar seriamente quais opções têm para deduções e créditos. Você pode ter ouvido muito sobre o crédito tributário infantil (e seu futuro incerto), mas como saber se você e sua família se qualificam para ele?

Os Estados Unidos introduziram pela primeira vez o crédito fiscal federal para crianças no final da década de 1990 como uma forma de ajudar as pessoas a reduzir os seus pagamentos de impostos com base no número de filhos dependentes que têm. Ao longo das décadas desde então, o valor oferecido pelo crédito aumentou e, pelo menos neste ano, agora você também pode aumentar a restituição do imposto.

Estudos recentes indicam que o crédito fiscal infantil pode ter um impacto significativo na qualidade de vida de muitas famílias, ajudando-as a escapar da pobreza. Centro Universitário de Columbia sobre Pobreza e Política Social descobriu que os pagamentos reduziram as taxas mensais da pobreza infantil em quase 30% em 2021, depois de terem sido alargados pelo Plano de Resgate Americano, com os pagamentos a atingirem aproximadamente 61 milhões de crianças através dos seus pais contribuintes.

Continue lendo para aprender tudo o que você precisa saber sobre como se qualificar para o crédito fiscal federal para crianças. Para obter mais ajuda fiscal, descubra se o crédito tributário infantil atrasará seu retorno e veja se seu estado tem sua própria versão do crédito.

Qual é o crédito fiscal infantil?

Como o nome sugere, o crédito fiscal federal para crianças, incluído pela primeira vez na legislação tributária dos EUA em 1997, fornece um crédito para cada filho dependente que você reivindica em sua declaração de imposto de renda. Dependendo da sua situação, isso pode ajudar a reduzir o valor devido em impostos ou ajudar a aumentar o valor que você receberá em sua restituição de imposto.

Atualmente, o crédito é válido por até US$ 2.000 por filho dependente de acordo com seus impostos. Esse valor total é “não reembolsável”, o que significa que você só pode receber esse valor para reduzir sua carga tributária. No entanto, até US$ 1.700 por criança podem ser reivindicados como crédito “reembolsável”, o que significa que pode ser usado para aumentar o valor que você recebe pela restituição de imposto.

Esses valores permanecerão em vigor para a temporada fiscal de 2025, a menos que o Congresso aprove outra expansão, em 2026 o valor do crédito fiscal infantil diminuirá para US$ 1.000, nenhum dos quais será reembolsável.

Como posso me qualificar para o crédito fiscal infantil?

Ele Site de crédito tributário infantil do IRS estabelece os parâmetros que tornam elegível um filho dependente. A maioria das crianças terá menos de 17 anos até o final de 2024 e deve ser, de acordo com o IRS, “seu filho, filha, enteado, filho adotivo elegível, irmão, irmã, meio-irmão, meia-irmã, meio-irmão , meia-irmã ou descendente de um deles (por exemplo, neto, sobrinha ou sobrinho).”

Além disso, esta criança não deve ter fornecido mais do que metade do seu próprio sustento durante o ano fiscal de 2024 e deve ter vivido consigo durante pelo menos metade do ano. A criança também deve ser cidadã dos EUA, nacional ou estrangeiro residente e deve ter um número de Seguro Social válido emitido até a data de vencimento de sua declaração de imposto de renda.

Ganho muito dinheiro para me qualificar para o crédito fiscal infantil?

Embora qualquer pessoa com um filho dependente possa reivindicar o crédito fiscal infantil, apenas as pessoas abaixo de determinados limites de renda se qualificam para o valor total. Para fazer isso, sua renda de 2024 deve ser de US$ 200.000 ou menos se você registrar como pessoa física ou US$ 400.000 ou menos se você apresentar uma declaração conjunta. O crédito que você pode receber por criança começa a diminuir de valor em US$ 50 para cada US$ 1.000 de renda que você ganha acima desses limites.

Para obter mais informações, descubra como o crédito do poupador pode ajudá-lo a reduzir sua fatura tributária.