Cronograma de lançamento da 2ª temporada de ‘Solo Leveling’: Quando será lançado o episódio 2?

A segunda temporada de Solo Leveling está agora no Crunchyroll e parece ser um dos animes de inverno mais populares do momento. A série adapta o manhwa coreano de Chugong em um anime sobre caçadores mágicos que defendem a humanidade contra monstros de outras dimensões.

Solo Leveling foi adaptado pela primeira vez para um webtoon a partir de sua forma de romance pelo falecido ilustrador Dubu, apresentando ao público seu principal protagonista, Sung Jinwoo. Na 1ª temporada, o caçador novato de baixo escalão melhorou suas habilidades, fez amigos e aliados e ganhou uma atualização profissional que superou aqueles que duvidavam dele. No final da primeira parcela, Igris, o Vermelho-Sangue, encontrou seu adversário em Jinwoo, e a percepção de que as formigas na Ilha de Jeju se tornaram inimigas mais terríveis deixou os espectadores em um momento de angústia.

O que isso significa para todos os caçadores? A segunda temporada nos leva a um novo arco de história que mostra Jinwoo e seu grupo de sombras enfrentando mais feras.

Você vai querer conferir a mais nova temporada da fantasia de ação quando chegar à telinha e Jinwoo estiver em busca do Elixir da Vida. Veja quando e onde transmitir a estreia da 2ª temporada de Solo Leveling e como uma VPN pode melhorar sua experiência de streaming.

Leia mais: Melhores serviços de streaming de anime de 2025

Quando assistir a 2ª temporada de Solo Leveling

2ª temporada de Solo Leveling estreou em Crunchyroll em 4 de janeiro e o episódio 2 irá ao ar em 9h30 PT (12h30 ET) no sábado, 11 de janeiro. Os espectadores na América do Norte, América Central, América do Sul, Índia, CEI, Europa, África, Oceania e Oriente Médio podem sintonizar todos os sábados no mesmo horário para transmitir os novos episódios restantes.

Leia mais: Melhor serviço de streaming de 2025

Crunchyroll/CNET Crunchyroll é o lar de milhares de títulos de anime, incluindo transmissões simultâneas, lançamentos sob demanda e originais. Você pode se inscrever para uma conta gratuita para transmitir conteúdo com suporte de anúncios no serviço. Basta lembrar que nem todos os títulos estão disponíveis na versão gratuita e você terá que aguardar novos lançamentos. No entanto, os fãs de anime que desejam acesso imediato a novos episódios devem optar pela assinatura premium básica sem anúncios de US$ 8 da Crunchyroll. Você pode atualizar para US$ 12 ou US$ 16 por mês para obter mais recursos. Há um teste gratuito de 14 dias para novos assinantes.

Como assistir Solo Leveling de qualquer lugar com uma VPN



Talvez você esteja viajando para o exterior e queira assistir o Crunchyroll enquanto estiver fora de casa. Com uma VPN, você pode alterar virtualmente sua localização em seu telefone, tablet ou laptop para acessar a série de anime de qualquer lugar do mundo. Existem também outros bons motivos para usar uma VPN para streaming.

Uma VPN é a melhor maneira de evitar que seu ISP reduza suas velocidades criptografando seu tráfego. Usar uma VPN também é uma ótima ideia se você estiver viajando e conectado a uma rede Wi-Fi e quiser adicionar uma camada extra de privacidade para seus dispositivos e logins. A transmissão de TV pode ser um pouco mais tranquila com uma VPN confiável e de qualidade que passou em nossos testes e padrões de segurança.

Você pode usar uma VPN para transmitir conteúdo legalmente, desde que as VPNs sejam legais em seu país e você tenha uma assinatura válida do serviço de streaming que está usando. Os Estados Unidos e o Canadá estão entre os países onde as VPNs são legais, mas desaconselhamos a transmissão ou download de conteúdo em sites de torrent ilegais. Recomendamos ExpressVPN, mas você pode optar por outro provedor de nossa lista de melhores, como Surfshark ou NordVPN.

James Martin/CNET Se você está procurando uma VPN segura e confiável, nossa Escolha do Editor é ExpressVPN. É rápido, funciona em vários dispositivos e fornece fluxos estáveis. Normalmente custa US$ 13 por mês, mas você pode economizar dinheiro se adquirir uma assinatura anual. ExpressVPN oferece garantia de devolução do dinheiro em 30 dias. Leia nossa análise do ExpressVPN.

Siga as instruções de instalação do provedor VPN e escolha um país onde Solo Leveling transmita no Crunchyroll. Antes Ao abrir o aplicativo de streaming, certifique-se de estar conectado à VPN usando a região selecionada. Se quiser transmitir o episódio em mais de um dispositivo, pode ser necessário configurar cada um deles para garantir que você esteja conectado. Vá para configurações e verifique suas conexões de rede para verificar se você está logado e conectado à sua VPN. conta. Agora você está pronto para abrir o Crunchyroll para transmitir.

Se você estiver tendo problemas para fazer streaming, primeiro certifique-se de que sua VPN esteja funcionando no seu endereço IP criptografado. Verifique novamente se você seguiu as instruções de instalação corretamente e se escolheu a área geográfica correta para visualização. Se ainda estiver com problemas de conexão, pode ser necessário reiniciar o dispositivo. Feche todos os aplicativos e janelas, reinicie o dispositivo e conecte-se primeiro à VPN. Observe que alguns serviços de streaming têm restrições de acesso VPN.