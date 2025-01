Cronograma de lançamento de ‘Landman’: quando o final chega na Paramount Plus

A 5ª temporada de Yellowstone foi concluída, mas outro programa co-criado por Taylor Sheridan ainda está prestes a lançar novos episódios.

Landman, a mais recente adição à lista Paramount Plus de Sheridan, estreou no serviço de streaming em novembro. Descrito da Paramount Plus Como “uma história moderna sobre como encontrar fortuna no mundo das plataformas de petróleo”, a série ambientada no oeste do Texas é estrelada por grandes nomes como Demi Moore e Jon Hamm. Billy Bob Thornton desempenha o papel principal: Tommy Norris, gerente de crise de uma empresa petrolífera. O programa é baseado no podcast Boomtown, da revista Texas Monthly e Imperative Entertainment, e é co-criado por Boomtown. apresentador e escritor Christian Wallace.

Embora não inclua a série de sucesso Yellowstone da Paramount Network, Paramount Plus é o lugar para encontrar os seguintes programas envolvendo Sheridan: 1923, 1883, prefeito de Kingstown, Lawmen: Bass Reeves, Special Ops: Lioness e Tulsa King. Se você está animado com Landman, a próxima série a entrar nessa lista, aqui está a programação completa de lançamento dos episódios.

Como assistir Landman de Taylor Sheridan

Você pode assistir aos primeiros nove episódios. na Paramount Plus agora. Nos EUA, uma nova parcela chega todos os domingos até 12 de janeiro e estará disponível para transmissão via 3h ET/meia-noite PT. Veja as datas abaixo.

Episódio 10, The Crumbs of Hope: 12 de janeiro

O aumento de preço de verão da Paramount Plus aumentou o preço mensal do Essential de US$ 6 para US$ 8 (para novos assinantes; o preço não aumentou para assinantes existentes). Assinantes novos e existentes agora pagam mais pelo Paramount Plus With Showtime, que custa US$ 13 por mês em vez de US$ 12. Os planos anuais do streamer não aumentaram.