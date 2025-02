Cronograma de lançamento de ‘Paradise’: quando ver o episódio 5 em Hulu

O ator vencedor de Emmy Sterling K. Brown está de volta em um papel de liderança na televisão. Ele associou a seu ex -chefe (e criador disso somos nós), Dan Fogelman, no novo paraíso misterioso de assassinato político.

Brown interpreta Xavier Collins, líder da equipe de segurança do ex -presidente Cal Bradford (interpretado por Emmy James Marsden). Depois de descobrir o corpo de seu chefe, ele lança uma investigação sobre o assassinato, que abre os olhos para uma conspiração mais profunda que o obriga a reconsiderar tudo o que sabe.

Além de Brown e Marsden, o elenco de Paraíso inclui Krys Marshall, Julianne Nicholson, Sarah Shahi, Nicole Brydon Bloom, Charlie Evans, Rafael Cabrera, Richard Robichaux, Darin Tander e Eddie Díaz.

O emparelhamento de Brown e Fogelman na série é intrigante. Este projeto é cortado com pano completamente diferente de seu famoso drama familiar. Continue lendo para encontrar o cronograma de lançamento episódico para o paraíso.

Sterling K. Brown interpreta Xavier Collins, o chefe dos detalhes de segurança designado para o ex -presidente Cal Bradford (James Marsden), o thriller político distorcido do paraíso em Hulu. Disney

Quando ver o paraíso em Hulu

A série de oito episodes estreou seus três primeiros episódios em Terça -feira, 28 de janeiro em Hulu – com uma surpresa, um dia antes, do primeiro episódio de Hulu e Disney Plus. Desde então, o programa ganhou um burburinho substancial, o que faz disso uma obrigação para os assinantes do Hulu.

Quatro episódios permanecem nesta temporada. Aqui está o cronograma de lançamento:

Episódio 5: Nos palácios dos reis coroados – terça -feira, 11 de fevereiro

Episódio 6: Você perguntou a Milagros – terça -feira, 18 de fevereiro

Episódio 7: O dia – terça -feira, 25 de fevereiro

Episódio 8: O homem que manteve os segredos – terça -feira, 4 de março

Você pode escolher entre dois planos do Hulu, com a versão com anúncios com um preço de US $ 10 por mês ou US $ 100 por ano. Se você preferir omitir comerciais, pode se registrar na versão sem anúncios a US $ 19 mensalmente, sem a opção de pagamento anual.