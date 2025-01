Cronograma de lançamento de ‘The Traitors’: quando estreia o episódio 5 no Peacock

Traição, assassinato, uma lista de ícones da realidade: depois de ganhar um Emmy de melhor programa competitivo em 2024, The Traitors, de Peacock, continuou sua jornada implacável.

Quatro episódios da 3ª temporada foram lançados, dividindo o grupo em legalistas e traidores e eliminando seis pessoas da competição. Os concorrentes ainda na disputa incluem Chrishell Stause do Selling Sunset, Gabby Windey do The Bachelorette, Rob Mariano do Survivor (também conhecido como Boston Rob), o irmão de Zac Efron, Dylan Efron, e muito mais. O apresentador vencedor do Emmy, Alan Cumming, define o cenário dramático nas Terras Altas da Escócia.

A 3ª temporada terá um prêmio em dinheiro de até US$ 250.000 dividido entre os vencedores que contarem a verdade ou arrebatados por seus companheiros astutos. Para mais mentiras, traições e banimentos, é aqui que você pode assistir ao próximo episódio de Traidores no Peacock.

Como assistir a 3ª temporada de Os Traidores

Os três primeiros episódios da 3ª temporada chegarão ao Peacock em 9 de janeiro às 21h ET/18h PT. Uma nova parcela aparecerá todas as quintas-feiras até 6 de março. Nessa data, está prevista a estreia de um especial de reencontro junto com o final. Aqui está uma olhada nos próximos episódios desta temporada.

Episódio 5: Janeiro. 23

Episódio 6: Janeiro. 30

Episódio 7: 6 de fevereiro

Episódio 8: 13 de fevereiro

Episódio 9: 20 de fevereiro

Episódio 10: 27 de fevereiro

Episódio 11: 6 de março

Especial de reunião da 3ª temporada: 6 de março

Peacock tem dois planos: Peacock Premium com suporte de anúncios de US $ 8 por mês e Premium Plus de US $ 14 por mês, que elimina comerciais, permite baixar títulos e transmitir sua estação NBC local ao vivo. Você também pode optar por pagar adiantado por um ano de qualquer tipo de Peacock e economizar algum dinheiro: Premium custa $ 80 por ano e Premium Plus custa $ 140.

Como assistir The Traitors de qualquer lugar com VPN

Talvez você esteja viajando para o exterior e queira transmitir o Peacock enquanto estiver fora de casa. Com uma VPN, você pode alterar virtualmente sua localização em seu telefone, tablet ou laptop para acessar a série de qualquer lugar do mundo. Existem também outros bons motivos para usar uma VPN para streaming.

Uma VPN é a melhor maneira de criptografar seu tráfego para evitar que seu provedor de serviços de Internet reduza suas velocidades. Usar uma VPN também é uma ótima ideia se você viaja e deseja adicionar uma camada extra de privacidade para seus dispositivos e logins ao se conectar a redes Wi-Fi. A transmissão de TV pode ser um pouco mais tranquila com uma VPN confiável e de qualidade que passou em nossos testes e atende aos nossos padrões de segurança.

Você pode usar uma VPN para transmitir conteúdo legalmente, desde que VPNs sejam permitidas em seu país e você tenha uma assinatura válida do serviço de streaming que está usando. Os Estados Unidos e o Canadá estão entre os países onde as VPNs são legais, mas desaconselhamos a transmissão ou download de conteúdo em sites de torrent ilegais. Recomendamos ExpressVPN, mas você pode optar por outro provedor de nossa lista de melhores, como Surfshark ou NordVPN.

James Martin/CNET Últimos testes Vazamentos de DNS detectados, perda de velocidade de 25% em testes de 2024Grade Mais de 3.000 servidores em 105 paísesJurisdição Ilhas Virgens Britânicas Se você está procurando uma VPN segura e confiável, nossa Escolha do Editor é ExpressVPN. É rápido, funciona em vários dispositivos e fornece fluxos estáveis. Custa US$ 13 por mês, ou você pode optar por um acordo que lhe dá 15 meses por US$ 6,67 por mês se pagar o valor total adiantado. ExpressVPN oferece garantia de devolução do dinheiro em 30 dias. Leia nossa análise do ExpressVPN. 61% de desconto com plano de 2 anos (+4 meses grátis)

Siga as instruções de instalação do provedor de VPN e escolha um país onde The Traitors será transmitido no Peacock. Antes de abrir o aplicativo de streaming, certifique-se de estar conectado à VPN usando a região selecionada. Se quiser transmitir The Traitors em mais de um dispositivo, pode ser necessário configurar cada um para garantir que você esteja conectado. Vá para configurações e verifique suas conexões de rede para verificar se você está logado e conectado à sua conta VPN. Agora você está pronto para abrir o Peacock para transmitir.

Se você estiver tendo problemas para fazer streaming, primeiro certifique-se de que sua VPN esteja funcionando no seu endereço IP criptografado. Verifique novamente se você seguiu as instruções de instalação corretamente e escolheu a área geográfica correta para visualização. Se ainda estiver com problemas de conexão, pode ser necessário reiniciar o dispositivo. Feche todos os aplicativos e janelas, reinicie o dispositivo e conecte-se primeiro à VPN. Observe que alguns serviços de streaming restringirão o acesso VPN.