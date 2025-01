Cronograma de lançamento do iQOO Neo 10R 5G Índia e preço sugerido; Ele vem com SoC Snapdragon 8s Gen III

iQOO Neo 10R 5G pode ser lançado na Índia pela primeira vez como o próximo smartphone da empresa por Rs. 30 mil, segundo pedido de dicas nas redes sociais. Espera-se que o telefone faça parte da série iQOO Neo-X, que inclui os telefones Neo 10 e Neo 10 Pro, mas atualmente está disponível apenas na China. O iQOO Neo 10R 5G pode ser lançado na Índia com processador Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 e até 12 GB de RAM.

Em um depois no X (anteriormente Twitter), Paras Google (@passionategeekz) desenvolveu a dívida iQOO Neo 10R 5G. Segundo o informante, o aparelho poderá ser lançado no país em fevereiro. Quando lançado, o telefone poderia ser vendido em duas cores – Blue White Slash e Lunar Titanium.

Exclusivo: IQOO NEO 10R 5G (Índia) I2221

Tela AMOLED de 6,78″ 144 Hz

8s Geração 3

8 GB + 256 GB, 12 GB + 256 GB

Sony LYT-600 de 50 MP, grande angular de 8 MP, frontal de 16 MP

6400mAh/80W

Varredura Azul Branco, Titânio Lunar menos de 30 mil

Fevereiro de 2025#IQOO #IQOONEo10R #IQQNEO10R5G – Para Google (@passionategeekz) em 20 de janeiro de 2025

Em termos de preço, está previsto que esteja disponível no mercado por menos de Rs. 30.000, potencialmente competindo com modelos como o Motorola Edge 50 Pro e o novo Poco X7 Pro. Mas ainda não está claro se todas as variantes do smartphone iQOO cairão nesta faixa de preço.

Especificações do iQOO Neo 10R 5G (esperadas)

Diz-se que o iQOO Neo 10R 5G lançado apresenta uma tela AMOLED de 6,78 polegadas com uma taxa de atualização de 144 Hz. O número de telefone pode ser ‘I2221’. É possível que o chip Snapdragon 8s Gen 3 seja vendido internamente e venha em duas variantes de RAM com a mesma capacidade de armazenamento – 8 GB + 256 GB e 12 GB + 256 GB.

Opticamente, espera-se que ele funcione por meio de uma configuração de câmera traseira dupla, composta por um sensor Sony LYT-600 de 50 megapixels e um sensor ultra grande angular de 8 megapixels. Também pode haver uma câmera frontal de 16 megapixels para selfies e videochamadas. O iQOO Neo 10R 5G é alimentado por uma bateria de 6.400mAh com suporte para carregamento rápido de 80W.