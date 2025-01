Cronograma de lançamento do LG One III 7 revelado antes do evento Galaxy Unpacked

A Nokia está programada para sediar seu evento Galaxy Unpacked 2025 na quarta-feira, e a gigante da tecnologia sul-coreana confirmou que apresentará a mais recente série de smartphones Galaxy. Espera-se que estes sejam Samsung Galaxy S25, Galaxy S25+ e Galaxy S25 Ultra. Espera-se que os telefones funcionem na mesma skin UI 7, que é baseada no Android 15, pronta para uso. A empresa anunciou oficialmente o cronograma de lançamento da versão estável de sua atualização de software One UI 7 para smartphones qualificados.

Samsung lançará uma atualização UI 7 em março

Samsung confirmou que a próxima série Galaxy S serão os primeiros telefones a serem lançados com a versão estável de seu skin One UI 7 baseado em Android 15. A série de smartphones Samsung Galaxy S25 chegará com a versão mais recente, enquanto os modelos mais antigos receberão atualização com Android 15 e interface redesenhada.

A empresa afirma que lançará a versão estável da atualização One UI 7 “sequencialmente” para outros “dispositivos Galaxy existentes”, incluindo smartphones e tablets. A versão estável inclui “feedback do usuário obtido por meio do programa beta”, disse a empresa.

A atualização será lançada para dispositivos elegíveis a partir do primeiro trimestre de 2025, o que significa que a Samsung espera concluir o desenvolvimento da UI 7 até o final de março. Dos anos anteriores, parece que a série Galaxy S24 será o primeiro dos novos telefones a apresentar One UI 7.

Uma versão UI 7 Beta 3 foi desenvolvida para usuários selecionados de smartphones Samsung Galaxy no início deste mês. Diz-se que a atualização introduziu uma atualização de firmware mais rápida para usuários da série Galaxy S24. Notavelmente, os aparelhos da série Galaxy S24 estão equipados com sensores ultrassônicos de impressão digital.

As pré-reservas para a tão esperada série Galaxy S já estão abertas na Índia. Os clientes que encomendam os aparelhos têm direito a grandes descontos e outros benefícios. Espera-se que a linha Galaxy S25 venha com um chipset Snapdragon 8 Elite emparelhado com 12 GB de RAM.