Cúpula completa do grande telescópio no deserto do Atacama, no Chile

A construção da cúpula do maior telescópio de luz visível e infravermelha do mundo, o Very Large Telescope (ELT), progrediu significativamente. Localizado no Cerro Armazones, no deserto do Atacama, no Chile, este observatório de última geração está a ser desenvolvido sob a liderança do Observatório Europeu do Sul (ESO). Espera-se que o telescópio esteja concluído até 2028 para fornecer informações sem precedentes sobre os exoplanetas terrestres e a expansão do universo. Agora que a estrutura do telescópio está concluída, a camada externa ainda está em construção.

Construção de cúpula e casca

Segundo de acordo com um relatório da Space.com, o diâmetro do firmamento é de 305 pés e 263 metros de altura, tornando-o comparável em tamanho a um campo de futebol. Placas de alumínio serão instaladas para proteger o telescópio das condições climáticas extremas da região, que incluem temperaturas flutuantes. Grandes portas deslizantes na cúpula permitirão que o telescópio opere à noite, enquanto permanece fechado com segurança durante o dia.

Espelhos primários e secundários do telescópio

A base poligonal dentro da concha, que abriga o espelho principal do telescópio (M1), é um complemento. O espelho principal, que deverá ser o maior já construído para um telescópio óptico, consistirá de 798 segmentos hexagonais de vitrocerâmica. Cada segmento mede cerca de 5 pés e 2 polegadas de espessura. O espelho secundário (M2), com diâmetro de 14 pés, está previsto para ser concluído ainda este ano. Ambos os espelhos serão sustentados por uma estrutura central conhecida como “aranha”, que se distingue por seis braços arqueados.

Desenho Urbano para Observações de Precisão

A estrutura alta do telescópio, com 164 metros de altura, foi projetada para suportar todos os cinco espelhos enquanto orbita diferentes partes do céu. Quando estiver totalmente operacional, o ELT deverá revolucionar a investigação astronómica, fornecendo observações detalhadas de fenómenos celestes, ajudando os investigadores a desvendar os mistérios do universo.