Curinga de proibição do TikTok: Elon Musk como potencial comprador, diz o relatório

Segundo a Bloomberg, a China está explorando a possibilidade de vender as operações da TikTok nos EUA para Elon Musk.

Diz-se que a China está considerando a mudança se o TikTok não conseguir evitar uma possível proibição nos EUA e não puder vender o aplicativo a um comprador aprovado pelos EUA antes deste domingo, 19 de janeiro. Os legisladores de ambos os principais partidos partilharam o receio de que o TikTok, que tem mais de 170 milhões de utilizadores americanos, possa ser uma ameaça à segurança nacional devido aos seus laços com o governo chinês.

Espera-se que a Suprema Corte dos EUA decida esta semana sobre a manutenção da lei que exige que o TikTok fique indisponível nos EUA se a empresa não for vendida.

Leia mais: Aqui está o que você precisa saber se o TikTok for banido nos EUA.

A ByteDance, empresa controladora chinesa da TikTok, preferiria manter a propriedade da plataforma, mas está supostamente aberta para Musk adquiri-la e integrá-la ao X, anteriormente conhecido como Twitter, como parte de um plano de contingência, de acordo com o. Relatório Bloombergque cita pessoas anônimas familiarizadas com o assunto.

Um porta-voz do TikTok disse à CNET: “Não podemos esperar que comentemos sobre pura ficção”. Também não está claro se a ByteDance está ciente ou envolvida nas discussões relatadas.

X não respondeu a um pedido de comentário.

O acordo potencial, que se diz estar apenas em fase preliminar de consideração, poderia trazer milhões de usuários americanos do TikTok para o domínio de Musk, o que poderia melhorar a capacidade do X de atrair anunciantes. Além disso, a empresa de IA de Musk, xAI, que alimenta o chatbot de IA da X, Grok, poderia aproveitar os dados gerados pelo TikTok para avançar seus esforços.

O relatório sugere que o governo chinês vê a venda a Musk como parte de uma estratégia mais ampla para trabalhar no seu relacionamento com a próxima administração Trump. Donald Trump, que tomará posse em 20 de janeiro para um segundo mandato como presidente dos EUA, inicialmente favoreceu a proibição do TikTok durante seu primeiro mandato, mas desde então instou a Suprema Corte a pressione pausa sobre a proibição para lhe dar tempo para encontrar uma solução. Musk foi um dos conselheiros mais próximos de Trump durante a transição e gastou mais de 250 bilhões de dólares para apoiar Trump em sua campanha eleitoral.

A avaliação do TikTok é estimada entre US$ 40 bilhões e US$ 50 bilhões.