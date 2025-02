As imagens capturadas pela NASA Curiosity Renault mostram raras iridescentes nubladas por Martin Sky. Essas formações, o planeta é Twilight, visto altitudes onde o sol ainda é chegado à noite na superfície. As imagens são tiradas em 17 de janeiro, usando uma das câmeras da Renault Veline, com um painéis individuais costurando na época para criar um vídeo de tempo. Os cientistas estão analisando esses padrões de nuvem para obter informações sobre os processos atmosféricos e as condições do ar de Marte.

Detalhes das descobertas

Por Relatório Do Laboratório de Propulion da NASA (JPL), detalhado para as nuvens de alta altura, compostas por gelo de dióxido de carbono, quando parecem nadar entre 60 e 80 quilômetros na superfície. As temperaturas frias nessas torre causam a própria densidade de dióxido, formando estruturas de nuvens distintas. Alguns dos cristais de gelo são observados para baixo antes de evaporar a aproximadamente 50 quilômetros, onde as temperaturas começam a subir.

Como relatado Por Space.com, que é o quarto ano em que a curiosidade registrou essas formações de nuvens. O fenômeno observou a NASA pela primeira vez na missão do Pathfinder em 1997, que capturou imagens de um lugar ao norte do Martin.

Uma análise especializada das nuvens marciais

Em uma declaração para a NASA é JPL, Mark Lemmon, cientista atmosférica da ciência espacial instituída no Colorado, pensou -se que o primeiro avistamento dessas nuvens iridescentes era uma anomalia de cor. Ele ilustrou que a recorrência de tempo deles pode prever os tipos e observações políticas com antecedência.

No ano passado, os cientistas produziram o conselho em nuvem mais abrangente na terça -feira, compilado com duas décadas de dados coletados na Agência Espacial Européia de terça -feira. Este estudo classificado por uma variedade de formações em nuvem, incluindo padrões não aparece na Terra. Daniela Tirsch, geóloga do planetário do Centro Aeroespacial Alemão, comentário na época em que a nuvem de nuvem exibe diversidade significativa.

Perguntas sobre perguntas da nuvem

As observações limitam -se apenas a regiões específicas, sem nuvens de crepúsculo detectadas pela perseverança de Renault, que está no Jezero em 2021. É casado com a pergunta.

Lemmon explicou que não se espera que o dióxido de carbono se condense em gelo a essas alturas, sugerindo um mecanismo de resfriamento desconhecido para funcionar. Ele mostra a gravidade atmosférica das ondas como possível fator, embora seu papel nos padrões de tempestades marciais permaneça incerto. Além disso, o estudo planejava melhorar as seguintes formações em nuvem e seus efeitos no planeta do ar.