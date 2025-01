Curiosity encontra evidências de águas abertas no antigo Marte

O rover Curiosity da NASA explora Marte desde 2012 e recentemente encontrou evidências de antigas lagoas e lagos sem gelo na superfície. O rover descobriu pequenas ondulações como as vistas no fundo arenoso dos lagos da Terra.





Eles teriam sido criados pelo movimento da água empurrada pelo vento na superfície. A conclusão inevitável é que a água estaria aberta aos elementos em vez de estar coberta de gelo. A descoberta sugere que as ondulações se formaram há 3,7 mil milhões de anos.





Marte é o quarto planeta do nosso sistema solar e o segundo menor de todos os grandes planetas. É conhecido pela sua intensa cor vermelha causada pelo óxido de ferro presente na superfície do material.

Classificado como um planeta terrestre, Marte é em muitos aspectos semelhante à Terra, com vales, vulcões e até evidências de leitos de rios secos. As semelhanças terminam aí, no entanto, com as calotas polares compostas principalmente de gelo de dióxido de carbono, uma atmosfera irrespirável e uma superfície fria e seca.





Sempre teve um fascínio especial para nós, em grande parte devido a vagas alusões a séculos de inteligência extraterrestre, mas mais recentemente pode ter sido habitável.

Uma visão completa do disco de Marte, cortesia da VMC. (ESA)

Um desses rovers que explorou a paisagem marciana é o Curiosity Rover enviado pela NASA em 2011. Ele chegou a Marte em agosto de 2012 e tem explorado a região ao redor da cratera Gale desde então.





O principal objetivo do Curiosity é estudar o clima e a geologia e avaliar se eles poderiam ter sustentado a vida primitiva no passado.





Para atingir esse objetivo, está equipado com uma gama de instrumentos, desde furadeiras para coleta de amostras de solo até câmeras e instrumentos para análise de amostras atmosféricas.

Novas simulações ajudam a informar a campanha de amostragem em andamento do rover Curiosity. (NASA/JPL-Caltech/MSSS)

Em artigo publicado recentemente na revista Avanços científicos por John Grotzinger da Caltech, Harold Brown, professor de geologia, e Michael Lamb, professor de geologia, compartilharam suas descobertas.





Eles encontraram dois conjuntos do que parecem ser ondulações de ondas antigas na superfície de Marte, agora consideradas corpos de água secos, com as ondulações preservadas na rocha.





As ondulações são pequenas ondulações e são frequentemente vistas nas praias da Terra e no fundo dos lagos, à medida que a água impulsionada pelo vento flui através das águas rasas. A equipe está particularmente entusiasmada com o fato de que isso significa que a água não estava congelada e já esteve aberta aos elementos na forma líquida.





As ondulações descobertas pelo Curiosity na cratera Gale constituem a evidência mais forte até o momento da existência de massas de água líquida na história do Planeta Vermelho. A análise das rochas e das ondulações sugere que elas se formaram há 3,7 mil milhões de anos.





Acredita-se que a atmosfera e o clima de Marte deviam ser muito mais quentes e densos do que hoje. Denso o suficiente para lidar com água líquida ao ar livre.

O rover Curiosity da NASA continua em busca de sinais de que as condições na cratera Gale, em Marte, possam sustentar vida microbiana. (NASA/JPL-Caltech/MSSS)

A equipe conseguiu criar modelos computacionais a partir das ondulações encontradas para tentar descobrir o tamanho do lago. O tamanho das ondulações e da separação ajuda a determinar a quantidade de água presente.





A altura das ondulações de 6 mm e a separação de 4 a 5 cm nos dizem que o lago era raso, talvez até com menos de 2 metros de profundidade.





Um dos conjuntos de ondulações conhecido como afloramento Prow foi descoberto em uma área que já foi dunas sopradas pelo vento. O outro conjunto foi encontrado próximo à faixa de rochas Amapari Marker, rica em sulcates.





As duas regiões são de épocas ligeiramente diferentes, o que nos diz que a atmosfera quente e densa ocorreu repetidamente ou pelo menos durante um longo período de tempo.





Esta descoberta foi de grande ajuda para os estudos paleoclimáticos em Marte que tentaram mapear as mudanças nas condições de Marte.





O rover Opportunity da NASA foi a primeira missão a descobrir ondulações na superfície, mas a natureza das massas de água era incerta.





Esta última descoberta forneceu uma visão fascinante das condições iniciais de Marte, com corpos líquidos possivelmente espalhados pela paisagem. Mais investigações são necessárias para determinar quão comuns são esses impactos.

Este artigo foi publicado originalmente por O universo hoje. Leia o artigo original.