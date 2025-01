Dados sísmicos da pesquisa da NASA podem resolver o mistério da dicotomia marciana

Dados sísmicos recentes da sonda Insight da NASA podem fornecer respostas para um enigma de 50 anos sobre uma estrutura única em Marte. O planeta está dividido em planícies do norte e do sul, que se distinguem por diferenças significativas de altitude e espessura da crosta terrestre. Este fenômeno, chamado de “dicotomia marciana”, tem intrigado os físicos há décadas. Pistas da atividade sísmica sugerem que processos antigos dentro dos planetas interiores podem causar esta divisão, tais como colisões de asteróides em oposição a impactos externos.

Investigações de Dados Sísmicos

De acordo com um * estudar publicado na Geophysical Research Letters, as ondas sísmicas registradas pelo Insight foram publicadas para detectar diferenças entre os hemisférios do planeta. Localizada perto do limite da dicotomia, a sonda capturou como as ondas sísmicas viajavam através do manto abaixo das regiões norte e sul. Os investigadores observaram que a energia sísmica se dissipa mais rapidamente nas montanhas do sul, sugerindo que o manto abaixo é mais quente do que no norte.

O estudo indica que antiga atividade tectônica está ocorrendo em Marte. Os cientistas acreditam que o movimento das placas tectônicas no início da história do planeta, com a dinâmica da rocha derretida, poderia ter moldado a dicotomia. Quando a atividade tectônica cessou, Marte fez a transição para uma “tampa estagnada”, mantendo uma dicotomia ao longo do tempo.

Processo Interno ou Impacto Externo?

O pesquisador principal do Dr. Benjamin Fernando, no Conversation, observou que a teoria dos processos internos é responsável pela dicotomia. Ele ressaltou que o magma sob a terra provavelmente estará ao sul da montanha no sul, enquanto o magma no hemisfério norte flui em direção ao núcleo. Esta diferença é consistente com as variações observadas na espessura da crosta e na temperatura do manto.

Embora o estudo favoreça uma origem interna, os investigadores sugerem a necessidade de mais dados sísmicos e modelos planetários para confirmar estas descobertas. Impactos externos, como colisões de asteróides, continuam a ser uma possibilidade, de acordo com estudos recentes.

Uma exploração mais aprofundada da história geológica de Marte será crítica para resolver definitivamente este mistério contínuo.