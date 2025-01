Data de lançamento da Sra. OTT: Grande disputa de cozinha indiana para Sanya Malhotra para lançamento no Zee5

A tão esperada adaptação em hindi do aclamado filme Malayalam The Great Indian Kitchen está programada para fazer sua estreia na OTT. Dirigido por Arati Kadav e intitulado Lady, o filme traz Sanya Malhotra no papel principal. Este drama familiar explora temas de identidade e expectativas sociais, dando continuidade à narrativa poderosa do filme original. Produzido por Jyoti Deshpande, Harman Baweja e Smita Baliga, o projeto gerou interesse significativo antes de seu lançamento no Zee5.

Quando e onde assistir Lady

Ladies estará disponível para streaming no Zee5, embora a data de lançamento ainda não tenha sido confirmada. O filme já gerou polêmica, suas sequências fizeram sucesso em festivais. Estreado no Tallinn Black Nights Festival em novembro de 2023, o filme também foi exibido no Festival Internacional de Cinema da Índia (IFFI) e no Festival de Cinema Indiano de Nova York (NYIFF), onde o filme foi exibido.

Trailer oficial e trama de Lady

O teaser de Ladies lançado na plataforma oficial de mídia social da Zee5 destaca os temas do casamento, individualidade e papéis sociais. A história acompanha Richa, interpretada por Sanya Malhotra, enquanto ela se adapta à vida após se casar com um médico de classe média. A história se transforma em sua jornada de autodescoberta com tarefas domésticas incluídas. Dirigido por Jeo Baby, o filme original em Malayalam mostra uma exploração semelhante das lutas das mulheres, que esta adaptação pretende reinterpretar de uma forma mais ampla.

Envie e a multidão de senhoras

Sanya Malhotra lidera o elenco de Richa, com atuações coadjuvantes de Nishant Dahiya, Kanwaljit Singh, Aparna Ghoshal, Mrinal Kulkarni e Nitya Moyal. O filme é dirigido por Arati Kadav, cuja visão é apoiada por uma equipe de produtores experientes. Ao combinar talentos estabelecidos e emergentes, o projeto visa proporcionar um drama instigante que ressoe em diversas perspectivas.